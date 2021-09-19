https://ru.sputnik.md/20210919/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-gryadet-pokholodanie-44852488.html

Самый точный прогноз погоды: грядет похолодание

Самый точный прогноз погоды: грядет похолодание

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2021-09-19T07:30+0300

2021-09-19T07:30+0300

2021-09-19T07:30+0300

в молдове

прогноз погоды

погода

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КИШИНЕВ, 19 сен — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 19 сентября погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления. Переменная облачность, утром и днем местами небольшой кратковременный дождь.Ветер западный слабый до умеренного.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +18 до +23 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +10 до +15 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 19 сентября: ночью – от +12 до +14, днем – от +20 до +22.В последующие сутки температура воздуха продолжит понижаться.Праздники и народные приметыПредставители духовенства в девятнадцатый день сентября отмечают торжество под названием Михайлово чудо. В этот день верующие вспоминают события, которые произошли несколько веков назад. В эту дату запрещается работать, а те, кто приступает к работе 19 сентября, могут нарваться на неприятности. Например, у таких людей могут поломаться инструменты, именно поэтому, верили в старину, лучше посвятить этот день молитве, работе над духовным и поститься.

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2021

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в молдове, прогноз погоды, погода