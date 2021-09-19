https://ru.sputnik.md/20210919/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-gryadet-pokholodanie-44852488.html
Самый точный прогноз погоды: грядет похолодание
Самый точный прогноз погоды: грядет похолодание
Ежедневно читайте на Sputnik Молдова подробный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях.
2021-09-19T07:30+0300
2021-09-19T07:30+0300
2021-09-19T07:30+0300
в молдове
прогноз погоды
погода
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КИШИНЕВ, 19 сен — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 19 сентября погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления. Переменная облачность, утром и днем местами небольшой кратковременный дождь.Ветер западный слабый до умеренного.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +18 до +23 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +10 до +15 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 19 сентября: ночью – от +12 до +14, днем – от +20 до +22.В последующие сутки температура воздуха продолжит понижаться.Праздники и народные приметыПредставители духовенства в девятнадцатый день сентября отмечают торжество под названием Михайлово чудо. В этот день верующие вспоминают события, которые произошли несколько веков назад. В эту дату запрещается работать, а те, кто приступает к работе 19 сентября, могут нарваться на неприятности. Например, у таких людей могут поломаться инструменты, именно поэтому, верили в старину, лучше посвятить этот день молитве, работе над духовным и поститься.
https://ru.sputnik.md/20210223/chetyre-prioriteta-guterresh-nazval-shagi-dlya-borby-s-izmeneniem-klimata-33748844.html
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в молдове, прогноз погоды, погода
Самый точный прогноз погоды: грядет похолодание
Ежедневно читайте на Sputnik Молдова подробный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях.
КИШИНЕВ, 19 сен — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 19 сентября погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления. Переменная облачность, утром и днем местами небольшой кратковременный дождь.
Ветер западный слабый до умеренного.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от +18 до +23 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +10 до +15 градусов.
Точный прогноз погоды в Кишиневе 19 сентября: ночью – от +12 до +14, днем – от +20 до +22.
В последующие сутки температура воздуха продолжит понижаться.
Праздники и народные приметы
Представители духовенства в девятнадцатый день сентября отмечают торжество под названием Михайлово чудо. В этот день верующие вспоминают события, которые произошли несколько веков назад. В эту дату запрещается работать, а те, кто приступает к работе 19 сентября, могут нарваться на неприятности. Например, у таких людей могут поломаться инструменты, именно поэтому, верили в старину, лучше посвятить этот день молитве, работе над духовным и поститься.
Солнечные лучи сильно греют в этот день — это к заморозкам.
Вороны строят гнезда неподалеку от вашего жилища — это к плохим новостям.
Звезды на вечернем небосводе стали ярче обычного — это к хорошим новостям.
Заморозки с утра — это к добру. Говорят, что сам Архистратиг Михаил спустился на землю и пытается избавиться от нечисти при помощи холода.
Голову в этот день помыли — весь ум смыли.
Крупные покупки, которые вы совершили в этот день, не принесут никакой радости.