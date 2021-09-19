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https://ru.sputnik.md/20210919/skandal-vyborakh-nsg-gagauziya-podvoz-perepalki-44863383.html
Скандал на выборах НСГ: подвоз избирателей и перепалки между жителями
Скандал на выборах НСГ: подвоз избирателей и перепалки между жителями
Процесс голосования за депутатов Народного собрания Гагаузии начался 19 сентября со скандала.
2021-09-19T12:06+0300
2021-09-19T12:12+0300
общество
выборы
гагаузия
голосование
народное собрание
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КОМРАТ, 19 сен - Sputnik, Максим Топал. Для голосования на выборах в Народное собрание Гагаузии в воскресенье открыты 66 избирательных участков. По данным Центральной избирательной комиссии автономии, все они начали работу ровно в 07.00.Однако с утра не обошлось без инцидентов. Со скандала начались выборы в селе Буджак. Там был зарегистрирован массовый подвоз избирателей с временной пропиской. Все они прописаны по одному и тому же адресу – улица Павлова, 5.Он обвинил в подвозе избирателей своего конкурента Александра Кендигелян. Оба политика в воскресенье разговаривали на повышенных тонах и обвиняли друг друга в коррупции.У здания избирательного участка №37 с раннего утра собрались местные жители, которые освистывали приезжающих избирателей, являющихся жителями соседних городов и сел. Между ними завязалась перепалка."Я купил здесь квартиру. – По какому адресу? – По улице Победы. – Красавчик, в Буджаке такой улицы нет"."Езжайте и голосуйте в свои населенные пункты. По какому праву вы хотите избрать за нас депутата?"Были и те, кто пытался убедить присутствующих, что либо живут в Буджаке, либо планируют здесь жить. Показать свое место жительства журналистам, однако, все они отказались.Татьяна Кичук – председатель избирательного участка, где произошли стычки между избирателями и полицией, говорит, что в Буджаке "никогда не было" столько избирателей, как на этих выборах."Это впервые у нас такое", – сказала председатель избирательного бюро.Жители Гагаузии 19 сентября избирают депутатов Народного собрания, которые будут представлять регион и писать законы в автономии в ближайшие четыре года. Всего депутатов – 35, но на эти должности претендует 123 кандидата. В 26 населенных пунктах автономии функционируют 35 избирательных округов.По официальным данным, явка избирателей на 10.00 по Гагаузии составила 3,6% – на избирательные участки пришел 4051 избиратель. Всего в списках зарегистрировано 113 тысяч 849 избирателей. За ходом выборов следят как национальные, так и международные наблюдатели.Избирательные участки в Гагаузии будут работать до 21.00.
https://ru.sputnik.md/20210919/gagauziya-vybory-narodnoe-sobranie-44852173.html
https://ru.sputnik.md/20210903/tsik-gagauzii-44473588.html
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выборы, гагаузия, голосование, народное собрание

Скандал на выборах НСГ: подвоз избирателей и перепалки между жителями

12:06 19.09.2021 (обновлено: 12:12 19.09.2021)
291
© Sputnik / Maxim TopalВыборы в Гагаузии
Выборы в Гагаузии - Sputnik Молдова, 1920, 19.09.2021
© Sputnik / Maxim Topal
Процесс голосования за депутатов Народного собрания Гагаузии начался 19 сентября со скандала.
КОМРАТ, 19 сен - Sputnik, Максим Топал. Для голосования на выборах в Народное собрание Гагаузии в воскресенье открыты 66 избирательных участков. По данным Центральной избирательной комиссии автономии, все они начали работу ровно в 07.00.
"По информации на 07.15, все избирательные участки были открыты вовремя", – сообщила председатель местного ЦИК Яна Коваленко.
Однако с утра не обошлось без инцидентов. Со скандала начались выборы в селе Буджак. Там был зарегистрирован массовый подвоз избирателей с временной пропиской. Все они прописаны по одному и тому же адресу – улица Павлова, 5.
Гагаузия - Sputnik Молдова, 1920, 19.09.2021
Общество
В Гагаузии проходят выборы в Народное собрание
07:00
149
"В многоэтажном доме живет только одна семья, все остальные квартиры пусты. Их "жители" в Буджаке никогда не жили и жить не будут, а приехали только для того, чтобы проголосовать", – заявил председатель Народного собрания шестого созыва и кандидат в новый состав НСГ Владимир Кысса.
Он обвинил в подвозе избирателей своего конкурента Александра Кендигелян. Оба политика в воскресенье разговаривали на повышенных тонах и обвиняли друг друга в коррупции.
© Sputnik / Maxim TopalВыборы в Гагаузии
Выборы в Гагаузии - Sputnik Молдова, 1920, 19.09.2021
Выборы в Гагаузии
© Sputnik / Maxim Topal
У здания избирательного участка №37 с раннего утра собрались местные жители, которые освистывали приезжающих избирателей, являющихся жителями соседних городов и сел. Между ними завязалась перепалка.
"Я купил здесь квартиру. – По какому адресу? – По улице Победы. – Красавчик, в Буджаке такой улицы нет".
"Езжайте и голосуйте в свои населенные пункты. По какому праву вы хотите избрать за нас депутата?"
Были и те, кто пытался убедить присутствующих, что либо живут в Буджаке, либо планируют здесь жить. Показать свое место жительства журналистам, однако, все они отказались.
ЦИК Гагаузии - Sputnik Молдова, 1920, 03.09.2021
Политика
ЦИК Гагаузии утвердил количество бюллетеней для выборов в Народное собрание
3 сентября, 20:16
196
Татьяна Кичук – председатель избирательного участка, где произошли стычки между избирателями и полицией, говорит, что в Буджаке "никогда не было" столько избирателей, как на этих выборах.
"Это впервые у нас такое", – сказала председатель избирательного бюро.
Жители Гагаузии 19 сентября избирают депутатов Народного собрания, которые будут представлять регион и писать законы в автономии в ближайшие четыре года. Всего депутатов – 35, но на эти должности претендует 123 кандидата. В 26 населенных пунктах автономии функционируют 35 избирательных округов.
© Sputnik / Maxim TopalВыборы в Гагаузии
Выборы в Гагаузии - Sputnik Молдова, 1920, 19.09.2021
Выборы в Гагаузии
© Sputnik / Maxim Topal
По официальным данным, явка избирателей на 10.00 по Гагаузии составила 3,6% – на избирательные участки пришел 4051 избиратель. Всего в списках зарегистрировано 113 тысяч 849 избирателей. За ходом выборов следят как национальные, так и международные наблюдатели.
Избирательные участки в Гагаузии будут работать до 21.00.
© Sputnik / Maxim TopalВыборы в Гагаузии
Выборы в Гагаузии - Sputnik Молдова, 1920, 19.09.2021
Выборы в Гагаузии
© Sputnik / Maxim Topal
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