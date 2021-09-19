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https://ru.sputnik.md/20210919/v-moldove-otkrylis-uchastki-dlya-golosovaniya-na-vyborakh-v-gosdumu-rossii-44851082.html
В Молдове открылись участки для голосования на выборах в Госдуму России
В Молдове открылись участки для голосования на выборах в Госдуму России
В Молдове в 08.00 воскресенья, 19 сентября, открылись участки для голосования на выборах в Государственную Думу Российской Федерации.
2021-09-19T08:00+0300
2021-09-19T10:03+0300
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КИШИНЕВ, 19 сен – Sputnik. В Молдове в 08.00 воскресенья, 19 сентября, открылись участки для голосования на выборах в Государственную думу Российской Федерации.Всего для граждан России, находящихся на территории Молдовы, в этот день открыто 30 избирательных участков, в том числе 27 – в Приднестровье.В молдавской столице организован один избирательный участок, расположенный в здании кишиневского представительства Россотрудничества. Проголосовать там можно с 08.00 до 20.00.Ранее в посольстве России в Молдове сообщили, что отдать свой голос на выборах могут граждане РФ в возрасте от 18 лет и старше. Для получения избирательного бюллетеня необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность:Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов - по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.Ранее посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Геннадий Аскальдович сообщил, что от желающих проголосовать не будут требовать сертификата о вакцинации от COVID-19, справку о перенесенном заболевании или отрицательный ПЦР-тест.Тем не менее на каждом избирательном пункте будут предприняты необходимые меры по предупреждению рисков для здоровья граждан, обусловленных угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Во время пребывания на избирательном участке необходимо надевать маски и соблюдать социальную дистанцию.Где в Молдове можно проголосовать на выборах в Госдуму, смотрите в инфографике Sputnik.
https://ru.sputnik.md/20210913/vasnetsov-vyborakh-gosdumu-44712955.html
https://ru.sputnik.md/20210918/krasnoselskiy-progolosoval-na-vyborakh-v-gosdumu-rf-44847695.html
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в молдове, в мире, россия, госдума, выборы

В Молдове открылись участки для голосования на выборах в Госдуму России

08:00 19.09.2021 (обновлено: 10:03 19.09.2021)
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© Sputnik / Miroslav RotariЗдание представительства Россотрудничества в Кишиневе
Здание представительства Россотрудничества в Кишиневе - Sputnik Молдова, 1920, 19.09.2021
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Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
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Голосование на выборах в Госдуму в этом году проходит с 17 по 19 сентября. Основной день – воскресенье.
КИШИНЕВ, 19 сен – Sputnik. В Молдове в 08.00 воскресенья, 19 сентября, открылись участки для голосования на выборах в Государственную думу Российской Федерации.
Всего для граждан России, находящихся на территории Молдовы, в этот день открыто 30 избирательных участков, в том числе 27 – в Приднестровье.
В молдавской столице организован один избирательный участок, расположенный в здании кишиневского представительства Россотрудничества. Проголосовать там можно с 08.00 до 20.00.
Посол РФ в Молдове Олег Васнецов - Sputnik Молдова, 1920, 13.09.2021
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13 сентября, 15:17
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Ранее в посольстве России в Молдове сообщили, что отдать свой голос на выборах могут граждане РФ в возрасте от 18 лет и старше. Для получения избирательного бюллетеня необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность:
заграничный или внутренний паспорт гражданина Российской Федерации;
паспорт гражданина СССР, если в нем содержится следующая информация: указание о приложении к гражданству Российской Федерации (на форзаце паспорта), либо есть вкладыш к паспорту, свидетельствующий о наличии гражданства Российской Федерации, либо имеется штамп о регистрации по месту жительства, подтверждающий постоянное проживание на территории Российской Федерации на 6 февраля 1992 года;
свидетельство на въезд (возвращение) в Российскую Федерацию;
проголосовать можно также по паспорту, срок действия которого истек.
Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов - по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.
Красносельский принял участие в выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ - Sputnik Молдова, 1920, 18.09.2021
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Красносельский проголосовал на выборах в Госдуму РФ
Вчера, 14:53
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Ранее посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Геннадий Аскальдович сообщил, что от желающих проголосовать не будут требовать сертификата о вакцинации от COVID-19, справку о перенесенном заболевании или отрицательный ПЦР-тест.
Тем не менее на каждом избирательном пункте будут предприняты необходимые меры по предупреждению рисков для здоровья граждан, обусловленных угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Во время пребывания на избирательном участке необходимо надевать маски и соблюдать социальную дистанцию.

Где в Молдове можно проголосовать на выборах в Госдуму, смотрите в инфографике Sputnik.

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Выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации (МОБ) - Sputnik Молдова
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