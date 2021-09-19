https://ru.sputnik.md/20210919/v-moldove-otkrylis-uchastki-dlya-golosovaniya-na-vyborakh-v-gosdumu-rossii-44851082.html

В Молдове открылись участки для голосования на выборах в Госдуму России

В Молдове открылись участки для голосования на выборах в Госдуму России

В Молдове в 08.00 воскресенья, 19 сентября, открылись участки для голосования на выборах в Государственную Думу Российской Федерации.

2021-09-19T08:00+0300

2021-09-19T08:00+0300

2021-09-19T10:03+0300

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КИШИНЕВ, 19 сен – Sputnik. В Молдове в 08.00 воскресенья, 19 сентября, открылись участки для голосования на выборах в Государственную думу Российской Федерации.Всего для граждан России, находящихся на территории Молдовы, в этот день открыто 30 избирательных участков, в том числе 27 – в Приднестровье.В молдавской столице организован один избирательный участок, расположенный в здании кишиневского представительства Россотрудничества. Проголосовать там можно с 08.00 до 20.00.Ранее в посольстве России в Молдове сообщили, что отдать свой голос на выборах могут граждане РФ в возрасте от 18 лет и старше. Для получения избирательного бюллетеня необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность:Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов - по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.Ранее посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Геннадий Аскальдович сообщил, что от желающих проголосовать не будут требовать сертификата о вакцинации от COVID-19, справку о перенесенном заболевании или отрицательный ПЦР-тест.Тем не менее на каждом избирательном пункте будут предприняты необходимые меры по предупреждению рисков для здоровья граждан, обусловленных угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Во время пребывания на избирательном участке необходимо надевать маски и соблюдать социальную дистанцию.Где в Молдове можно проголосовать на выборах в Госдуму, смотрите в инфографике Sputnik.

https://ru.sputnik.md/20210913/vasnetsov-vyborakh-gosdumu-44712955.html

https://ru.sputnik.md/20210918/krasnoselskiy-progolosoval-na-vyborakh-v-gosdumu-rf-44847695.html

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в молдове, в мире, россия, госдума, выборы