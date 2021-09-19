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В Молдове открылись участки для голосования на выборах в Госдуму России
08:00 19.09.2021 (обновлено: 10:03 19.09.2021)
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© Sputnik / Miroslav RotariЗдание представительства Россотрудничества в Кишиневе
© Sputnik / Miroslav Rotari
Голосование на выборах в Госдуму в этом году проходит с 17 по 19 сентября. Основной день – воскресенье.
КИШИНЕВ, 19 сен – Sputnik. В Молдове в 08.00 воскресенья, 19 сентября, открылись участки для голосования на выборах в Государственную думу Российской Федерации.
Всего для граждан России, находящихся на территории Молдовы, в этот день открыто 30 избирательных участков, в том числе 27 – в Приднестровье.
В молдавской столице организован один избирательный участок, расположенный в здании кишиневского представительства Россотрудничества. Проголосовать там можно с 08.00 до 20.00.
Ранее в посольстве России в Молдове сообщили, что отдать свой голос на выборах могут граждане РФ в возрасте от 18 лет и старше. Для получения избирательного бюллетеня необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность:
заграничный или внутренний паспорт гражданина Российской Федерации;
паспорт гражданина СССР, если в нем содержится следующая информация: указание о приложении к гражданству Российской Федерации (на форзаце паспорта), либо есть вкладыш к паспорту, свидетельствующий о наличии гражданства Российской Федерации, либо имеется штамп о регистрации по месту жительства, подтверждающий постоянное проживание на территории Российской Федерации на 6 февраля 1992 года;
свидетельство на въезд (возвращение) в Российскую Федерацию;
проголосовать можно также по паспорту, срок действия которого истек.
Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов - по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.
Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.
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Ранее посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Геннадий Аскальдович сообщил, что от желающих проголосовать не будут требовать сертификата о вакцинации от COVID-19, справку о перенесенном заболевании или отрицательный ПЦР-тест.
Тем не менее на каждом избирательном пункте будут предприняты необходимые меры по предупреждению рисков для здоровья граждан, обусловленных угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Во время пребывания на избирательном участке необходимо надевать маски и соблюдать социальную дистанцию.