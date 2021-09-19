https://ru.sputnik.md/20210919/v-moldove-zavershilos-golosovanie-na-vyborakh-v-gosudarstvennuyu-dumu-rossii-44875217.html
В Молдове завершилось голосование на выборах в Государственную Думу России
В Молдове завершилось голосование на выборах в Государственную Думу России
В Молдове прошел третий – основной – день голосования, в ходе которого граждане Российской Федерации собственными голосами определяли состав Госдумы нового созыва.
2021-09-19T21:02+0300
2021-09-19T21:02+0300
2021-09-19T21:05+0300
в молдове
приднестровье
госдума
выборы
гагаузия
общество
голосование
олег васнецов
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КИШИНЕВ, 19 сен – Sputnik. В восемь часов вечера воскресенья, 19 сентября, на территории Молдовы завершили свою работу избирательные участки, на которых граждане России, проживающие или временно находящиеся в республике, могли проголосовать за кандидатов на выборах в парламент Российской Федерации. Всего в этот день в Молдове работали 30 избирательных участков, в том числе 27 – в Приднестровье.В молдавской столице был организован один избирательный участок, расположенный в здании представительства Россотрудничества. Одним из первых здесь проголосовал посол России в Молдове Олег Васнецов."В Республике Молдова проживает порядка четверти миллиона российских граждан. Большая часть – в Приднестровском регионе, свыше двухсот тысяч. Мы благодарны властям Молдовы за содействие в проведении голосования, за обеспечение безопасности", – сказал журналистам Васнецов.По словам дипломата, с выборами в Госдуму связаны надежды на улучшение жизни российских граждан и на выполнение масштабных задач, которые руководство страны ставит перед законодательной и исполнительной властями.Единственный избирательный участок на юге Молдовы работал в Гагаузии, в комратском лицее имени Гавриила Гайдаржи.Избиратели, с утра пришедшие на участок в Комрате, рассказали, за что голосуют."Я проголосую за будущее, за то, чтобы наша Молдова дружила с Россией так, как и было в советское время. Все жители Молдовы, наверное, с этим согласились бы. Ожидания наилучшие, надеемся, что будет лучше", – рассказала Sputnik избиратель Дора Бондаренко.Весьма активно 19 сентября на выборах в Госдуму РФ голосовали граждане России в Приднестровье.Как сообщил приднестровский ЦИК, в течение трех дней выборов 57 536 приднестровцев проголосовали за тех кандидатов в депутаты, которым доверяют ближайшие пять лет представлять свои интересы в стенах Государственной Думы РФ."Сегодня в Приднестровье работало 27 избирательных участков. В состав избиркомов вошло более 600 человек. Это те люди, которые на протяжении нескольких месяцев готовились к проведению выборов в Приднестровье и непосредственно организовывали голосование на местах. Хочу поблагодарить каждого причастного к этому процессу – выборы в Приднестровье всегда проходят на высоком организационном уровне. Эта кампания не стала исключением, что подтверждает отсутствие жалоб от наблюдателей, прибывших в Приднестровье для мониторинга за законностью протекания всех электоральных процедур", – сообщила председатель ЦИК Приднестровья Елена Городецкая.Один из самых активных участков работал в центре Тирасполя, во Дворце Республики, голосование там шло все три дня."На нашем участке проголосовало более 2 тысяч граждан. Сегодня было еще более активная явка, поскольку это основной день голосования. Нарушений не было. Надеюсь, жалоб также не будет", – сказала председатель приднестровского избирательного участка №8205 Кристина Ли.Голосование на выборах в Госдуму прошло с 17 по 19 сентября. Депутаты избираются на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 – по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагались в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.
https://ru.sputnik.md/20210919/photo-vybory-gosduma-rossiya-moldova-rumyniya-44867748.html
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Дмитрий Терехов
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
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Как в Молдове голосуют на выборах в Госдуму России
Как в Молдове голосуют на выборах в Госдуму России
2021-09-19T21:02+0300
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Sputnik Молдова
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Дмитрий Терехов
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в молдове, приднестровье, госдума, выборы, гагаузия, голосование, олег васнецов
В Молдове завершилось голосование на выборах в Государственную Думу России
21:02 19.09.2021 (обновлено: 21:05 19.09.2021)
В Молдове прошел третий – основной – день голосования, в ходе которого граждане Российской Федерации собственными голосами определяли состав Госдумы нового созыва.
КИШИНЕВ, 19 сен – Sputnik. В восемь часов вечера воскресенья, 19 сентября, на территории Молдовы завершили свою работу избирательные участки, на которых граждане России, проживающие или временно находящиеся в республике, могли проголосовать за кандидатов на выборах в парламент Российской Федерации.
Всего в этот день в Молдове работали 30 избирательных участков, в том числе 27 – в Приднестровье.
В молдавской столице был организован один избирательный участок, расположенный в здании представительства Россотрудничества. Одним из первых здесь проголосовал посол России в Молдове Олег Васнецов.
"В Республике Молдова проживает порядка четверти миллиона российских граждан. Большая часть – в Приднестровском регионе, свыше двухсот тысяч. Мы благодарны властям Молдовы за содействие в проведении голосования, за обеспечение безопасности", – сказал журналистам Васнецов.
По словам дипломата, с выборами в Госдуму связаны надежды на улучшение жизни российских граждан и на выполнение масштабных задач, которые руководство страны ставит перед законодательной и исполнительной властями.
Единственный избирательный участок на юге Молдовы работал в Гагаузии, в комратском лицее имени Гавриила Гайдаржи.
Избиратели, с утра пришедшие на участок в Комрате, рассказали, за что голосуют.
"Я проголосую за будущее, за то, чтобы наша Молдова дружила с Россией так, как и было в советское время. Все жители Молдовы, наверное, с этим согласились бы. Ожидания наилучшие, надеемся, что будет лучше", – рассказала Sputnik избиратель Дора Бондаренко.
Весьма активно 19 сентября на выборах в Госдуму РФ голосовали граждане России в Приднестровье.
Как сообщил приднестровский ЦИК, в течение трех дней выборов 57 536 приднестровцев проголосовали за тех кандидатов в депутаты, которым доверяют ближайшие пять лет представлять свои интересы в стенах Государственной Думы РФ.
"Сегодня в Приднестровье работало 27 избирательных участков. В состав избиркомов вошло более 600 человек. Это те люди, которые на протяжении нескольких месяцев готовились к проведению выборов в Приднестровье и непосредственно организовывали голосование на местах. Хочу поблагодарить каждого причастного к этому процессу – выборы в Приднестровье всегда проходят на высоком организационном уровне. Эта кампания не стала исключением, что подтверждает отсутствие жалоб от наблюдателей, прибывших в Приднестровье для мониторинга за законностью протекания всех электоральных процедур", – сообщила председатель ЦИК Приднестровья Елена Городецкая.
Один из самых активных участков работал в центре Тирасполя, во Дворце Республики, голосование там шло все три дня.
"На нашем участке проголосовало более 2 тысяч граждан. Сегодня было еще более активная явка, поскольку это основной день голосования. Нарушений не было. Надеюсь, жалоб также не будет", – сказала председатель приднестровского избирательного участка №8205 Кристина Ли.
Голосование на выборах в Госдуму прошло с 17 по 19 сентября. Депутаты избираются на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 – по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагались в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.