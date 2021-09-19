https://ru.sputnik.md/20210919/vlakh-golosovanie-vybore-narodnoe-sobranie-gagauzii-44865232.html
Башкан Ирина Влах проголосовала на выборах в Народное собрание Гагаузии
Башкан Ирина Влах проголосовала на выборах в Народное собрание Гагаузии
Глава Гагаузии надеется, что депутаты гагаузского законодательного органа следующего созыва "сосредоточатся на строительстве и развитии".
2021-09-19T14:01+0300
2021-09-19T14:01+0300
2021-09-19T14:01+0300
выборы
ирина влах
гагаузия
народное собрание
общество
голосование
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КИШИНЕВ, 19 сен – Sputnik. Глава Гагаузии Ирина Влах в воскресенье приняла участие в голосовании на выборах в Народное собрание автономии. Башкан отдала свой голос в комратском избирательном округе №1.Сообщается, что в связи с травмой ноги Влах воспользовалась правом голосования на дому, заранее подав соответствующее заявление в участковое избирательное бюро. Башкан проголосовала вместе со своей мамой Натальей Васильевной Влах.Башкан также выразила надежду, что депутаты гагаузского законодательного органа следующего созыва "сосредоточатся на строительстве и развитии". Влах призвала всех жителей Гагаузии голосовать, чтобы выбрать в парламент автономии компетентных и честных людей – "людей, способных подняться над своим эгоизмом и работать на прогресс Гагаузии".Выборы в Народное собрание Гагаузии проходят 19 сентября. Всего для голосования за депутатов НСГ открыты 66 избирательных участков – с 07.00 до 21.00.
https://ru.sputnik.md/20210919/skandal-vyborakh-nsg-gagauziya-podvoz-perepalki-44863383.html
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выборы, ирина влах, гагаузия, народное собрание, голосование
Башкан Ирина Влах проголосовала на выборах в Народное собрание Гагаузии
Глава Гагаузии надеется, что депутаты гагаузского законодательного органа следующего созыва "сосредоточатся на строительстве и развитии".
КИШИНЕВ, 19 сен – Sputnik. Глава Гагаузии Ирина Влах в воскресенье приняла участие в голосовании на выборах в Народное собрание автономии. Башкан отдала свой голос в комратском избирательном округе №1.
Сообщается, что в связи с травмой ноги Влах воспользовалась правом голосования на дому, заранее подав соответствующее заявление в участковое избирательное бюро. Башкан проголосовала вместе со своей мамой Натальей Васильевной Влах.
"Мы переживаем сложные времена. Пандемический кризис усилен длительным политическим конфликтом, который подпитывают пессимистичные настроения в обществе. В то же время выборы всегда являются возможностью определить начало нового этапа – лучшего этапа. Народное собрание – важный орган демократической власти, который способен внести свой большой вклад в развитие автономии", – заявила Влах, опустив бюллетень в избирательную урну.
Башкан также выразила надежду, что депутаты гагаузского законодательного органа следующего созыва "сосредоточатся на строительстве и развитии". Влах призвала всех жителей Гагаузии голосовать, чтобы выбрать в парламент автономии компетентных и честных людей – "людей, способных подняться над своим эгоизмом и работать на прогресс Гагаузии".
Выборы в Народное собрание Гагаузии проходят 19 сентября. Всего для голосования за депутатов НСГ открыты 66 избирательных участков – с 07.00 до 21.00.