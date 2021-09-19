Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20210919/vlakh-golosovanie-vybore-narodnoe-sobranie-gagauzii-44865232.html
Башкан Ирина Влах проголосовала на выборах в Народное собрание Гагаузии
Башкан Ирина Влах проголосовала на выборах в Народное собрание Гагаузии
Глава Гагаузии надеется, что депутаты гагаузского законодательного органа следующего созыва "сосредоточатся на строительстве и развитии".
2021-09-19T14:01+0300
2021-09-19T14:01+0300
выборы
ирина влах
гагаузия
народное собрание
общество
голосование
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/13/44865229_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_55647c51fcf0131bbae90a9698eb21b2.jpg
КИШИНЕВ, 19 сен – Sputnik. Глава Гагаузии Ирина Влах в воскресенье приняла участие в голосовании на выборах в Народное собрание автономии. Башкан отдала свой голос в комратском избирательном округе №1.Сообщается, что в связи с травмой ноги Влах воспользовалась правом голосования на дому, заранее подав соответствующее заявление в участковое избирательное бюро. Башкан проголосовала вместе со своей мамой Натальей Васильевной Влах.Башкан также выразила надежду, что депутаты гагаузского законодательного органа следующего созыва "сосредоточатся на строительстве и развитии". Влах призвала всех жителей Гагаузии голосовать, чтобы выбрать в парламент автономии компетентных и честных людей – "людей, способных подняться над своим эгоизмом и работать на прогресс Гагаузии".Выборы в Народное собрание Гагаузии проходят 19 сентября. Всего для голосования за депутатов НСГ открыты 66 избирательных участков – с 07.00 до 21.00.
https://ru.sputnik.md/20210919/skandal-vyborakh-nsg-gagauziya-podvoz-perepalki-44863383.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Дмитрий Терехов
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
Дмитрий Терехов
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/13/44865229_134:0:1467:1000_1920x0_80_0_0_9c895f2c4bfc0235376864e22fd94167.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
выборы, ирина влах, гагаузия, народное собрание, голосование

Башкан Ирина Влах проголосовала на выборах в Народное собрание Гагаузии

14:01 19.09.2021
148
© Photo : Пресс-служба Башкана Гагаузии Башкан Гагаузии Ирина Влах проголосовала на выборах в Народное собрание
Башкан Гагаузии Ирина Влах проголосовала на выборах в Народное собрание - Sputnik Молдова, 1920, 19.09.2021
© Photo : Пресс-служба Башкана Гагаузии
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
Все материалы
Глава Гагаузии надеется, что депутаты гагаузского законодательного органа следующего созыва "сосредоточатся на строительстве и развитии".
КИШИНЕВ, 19 сен – Sputnik. Глава Гагаузии Ирина Влах в воскресенье приняла участие в голосовании на выборах в Народное собрание автономии. Башкан отдала свой голос в комратском избирательном округе №1.
© Photo : Пресс-служба Башкана Гагаузии Башкан Гагаузии Ирина Влах проголосовала на выборах в Народное собрание
Башкан Гагаузии Ирина Влах проголосовала на выборах в Народное собрание - Sputnik Молдова, 1920, 19.09.2021
Башкан Гагаузии Ирина Влах проголосовала на выборах в Народное собрание
© Photo : Пресс-служба Башкана Гагаузии
Сообщается, что в связи с травмой ноги Влах воспользовалась правом голосования на дому, заранее подав соответствующее заявление в участковое избирательное бюро. Башкан проголосовала вместе со своей мамой Натальей Васильевной Влах.

"Мы переживаем сложные времена. Пандемический кризис усилен длительным политическим конфликтом, который подпитывают пессимистичные настроения в обществе. В то же время выборы всегда являются возможностью определить начало нового этапа – лучшего этапа. Народное собрание – важный орган демократической власти, который способен внести свой большой вклад в развитие автономии", – заявила Влах, опустив бюллетень в избирательную урну.

Башкан также выразила надежду, что депутаты гагаузского законодательного органа следующего созыва "сосредоточатся на строительстве и развитии". Влах призвала всех жителей Гагаузии голосовать, чтобы выбрать в парламент автономии компетентных и честных людей – "людей, способных подняться над своим эгоизмом и работать на прогресс Гагаузии".
Выборы в Народное собрание Гагаузии проходят 19 сентября. Всего для голосования за депутатов НСГ открыты 66 избирательных участков – с 07.00 до 21.00.
Выборы в Гагаузии - Sputnik Молдова, 1920, 19.09.2021
Общество
Скандал на выборах НСГ: подвоз избирателей и перепалки между жителями
12:06
227
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:23Мэр Кишинева поздравил работников соцзащиты с профессиональным праздником
14:50Жители Приднестровья рассказали о голосовании на выборах в Госдуму РФ
14:22Международные наблюдатели рассказали, как проходят выборы в Госдуму РФ
14:01Башкан Ирина Влах проголосовала на выборах в Народное собрание Гагаузии
13:38Как в Молдове голосуют на выборах в Госдуму России
13:21Троих глав участковых комиссий, где был вброс бюллетеней, освобождили от должностей
13:02Косачев: позиция БДИПЧ ОБСЕ по выборам в Госдуму – вмешательство в дела России
12:37Как в Приднестровье проходит единый день голосования на выборах в Госдуму РФ
12:06Скандал на выборах НСГ: подвоз избирателей и перепалки между жителями
11:34Дайджест недели: поведение Санду и PAS и отношения с Россией
11:03Посол России в Молдове проголосовал на выборах в Госдуму
10:31Без инцидентов: в Комрате работает избирательный участок на выборах в Госдуму
10:15Где в Кишиневе 19 сентября находятся мобильные пункты вакцинации
09:43Глава миссии наблюдателей СНГ: голосование на выборах в Госдуму идет без нарушений
09:15Мидриган: что может позаимствовать Молдова у законодательства России и других стран
08:44Пока все спали: выборы в Госдуму, ситуация с COVID-19 и землетрясение
08:00В Молдове открылись участки для голосования на выборах в Госдуму России
07:30Самый точный прогноз погоды: грядет похолодание
07:00В Гагаузии проходят выборы в Народное собрание
00:01Погодные рекорды Молдовы 19 сентября