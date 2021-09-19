https://ru.sputnik.md/20210919/vlakh-golosovanie-vybore-narodnoe-sobranie-gagauzii-44865232.html

Башкан Ирина Влах проголосовала на выборах в Народное собрание Гагаузии

Башкан Ирина Влах проголосовала на выборах в Народное собрание Гагаузии

Глава Гагаузии надеется, что депутаты гагаузского законодательного органа следующего созыва "сосредоточатся на строительстве и развитии".

2021-09-19T14:01+0300

2021-09-19T14:01+0300

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выборы

ирина влах

гагаузия

народное собрание

общество

голосование

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КИШИНЕВ, 19 сен – Sputnik. Глава Гагаузии Ирина Влах в воскресенье приняла участие в голосовании на выборах в Народное собрание автономии. Башкан отдала свой голос в комратском избирательном округе №1.Сообщается, что в связи с травмой ноги Влах воспользовалась правом голосования на дому, заранее подав соответствующее заявление в участковое избирательное бюро. Башкан проголосовала вместе со своей мамой Натальей Васильевной Влах.Башкан также выразила надежду, что депутаты гагаузского законодательного органа следующего созыва "сосредоточатся на строительстве и развитии". Влах призвала всех жителей Гагаузии голосовать, чтобы выбрать в парламент автономии компетентных и честных людей – "людей, способных подняться над своим эгоизмом и работать на прогресс Гагаузии".Выборы в Народное собрание Гагаузии проходят 19 сентября. Всего для голосования за депутатов НСГ открыты 66 избирательных участков – с 07.00 до 21.00.

https://ru.sputnik.md/20210919/skandal-vyborakh-nsg-gagauziya-podvoz-perepalki-44863383.html

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выборы, ирина влах, гагаузия, народное собрание, голосование