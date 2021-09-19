https://ru.sputnik.md/20210919/vybory-gosduma-golosovanie-blizhnee-zarubezhye-44877635.html

Выборы в Госдуму РФ: как голосовали в странах ближнего зарубежья

Выборы в Госдуму РФ: как голосовали в странах ближнего зарубежья

Смотрите на видео, как граждане России голосовали за рубежом на выборах в Госдуму.

2021-09-19T21:35+0300

2021-09-19T21:35+0300

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россия

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выборы

голосование

олег васнецов

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Голосование на выборах в Госдуму прошло с 17 по 19 сентября. Основной день – воскресенье. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов – по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.Всего для граждан России, проживающих или временно находящихся на территории Молдовы, было открыто 30 избирательных участков, в том числе 27 – в Приднестровье, четыре из них работали все три дня.В молдавской столице был организован один избирательный участок, расположенный в здании представительства Россотрудничества. Именно там проголосовал посол России в Молдове Олег Васнецов.

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россия, госдума, выборы, голосование, олег васнецов, видео