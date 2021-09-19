https://ru.sputnik.md/20210919/vybory-gosduma-golosovanie-blizhnee-zarubezhye-44877635.html
Выборы в Госдуму РФ: как голосовали в странах ближнего зарубежья
Выборы в Госдуму РФ: как голосовали в странах ближнего зарубежья
Смотрите на видео, как граждане России голосовали за рубежом на выборах в Госдуму.
2021-09-19T21:35+0300
2021-09-19T21:35+0300
2021-09-19T21:35+0300
видео
россия
госдума
выборы
голосование
олег васнецов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/13/44877581_0:0:640:361_1920x0_80_0_0_e5338007d438818a5b653816a345d621.jpg
Голосование на выборах в Госдуму прошло с 17 по 19 сентября. Основной день – воскресенье. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов – по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.Всего для граждан России, проживающих или временно находящихся на территории Молдовы, было открыто 30 избирательных участков, в том числе 27 – в Приднестровье, четыре из них работали все три дня.В молдавской столице был организован один избирательный участок, расположенный в здании представительства Россотрудничества. Именно там проголосовал посол России в Молдове Олег Васнецов.
россия
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/13/44877581_50:0:562:384_1920x0_80_0_0_890de8c021ccd480f32df5aeed61fe25.jpg
Выборы в Госдуму РФ: как голосовали в странах ближнего зарубежья
Выборы в Госдуму РФ: как голосовали в странах ближнего зарубежья
2021-09-19T21:35+0300
true
PT2M25S
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, госдума, выборы, голосование, олег васнецов, видео
Выборы в Госдуму РФ: как голосовали в странах ближнего зарубежья
Смотрите на видео, как граждане России голосовали за рубежом на выборах в Госдуму.
Голосование на выборах в Госдуму прошло с 17 по 19 сентября. Основной день – воскресенье. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов – по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Всего для граждан России, проживающих или временно находящихся на территории Молдовы, было открыто 30 избирательных участков, в том числе 27 – в Приднестровье, четыре из них работали все три дня.
В молдавской столице был организован один избирательный участок, расположенный в здании представительства Россотрудничества. Именно там проголосовал посол России в Молдове Олег Васнецов.