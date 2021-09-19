https://ru.sputnik.md/20210919/vybory-gosduma-situatsiya-covid19-zemletryasenie-spacex-44857975.html

Пока все спали: выборы в Госдуму, ситуация с COVID-19 и землетрясение

Пока все спали: выборы в Госдуму, ситуация с COVID-19 и землетрясение

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.

2021-09-19T08:44+0300

2021-09-19T08:44+0300

2021-09-19T10:00+0300

в молдове

в мире

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КИШИНЕВ, 19 сен – Sputnik. По итогам второго дня выборов в Госдуму России в Приднестровье проголосовало 6285 человек, из них 3574 – в первый день. Об этом сообщили в ЦИК Приднестровья.Голосование на выборах в Госдуму проходит с 17 по 19 сентября. 17 и 18 сентября в Приднестровье работало четыре избирательных участка: два – для всех жителей Приднестровья, два – для военнослужащих ОГРВ и членов их семей.Для граждан России, находящихся в Молдове, 19 сентября, в основной день голосования, открыто 30 избирательных участков, в том числе 27 – в Приднестровье.Ситуация с коронавирусомСогласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 228,6 миллиона.К 8.35 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 228 миллионов 125 тысяч 401. Из них 4 миллиона 685 тысяч 308 скончались. Применено 5 миллиардов 883 миллиона 196 тысяч 12 доз вакцины от коронавируса.На первой строчке по числу инфицированных остаются США (42 миллиона 50 тысяч 638). Следом идут Индия (33 миллиона 417 тысяч 390) и Бразилия (21 миллион 230 тысяч 325).В России, согласно предоставленным данным, всего было выявлено 7 миллионов 150 тысяч 244 случая заражения, в Турции – 6 миллионов 794 тысячи 670, на Украине – 2 миллиона 448 тысяч 908, в Румынии – 1 миллион 144 тысячи 893, в Молдове – 281 тысяча 216.Землетрясение в РумынииВ субботу вечером в Румынии произошло землетрясение. Согласно данным Национального института физики Земли, толчок зарегистрировали в 21.05. Его магнитуда составила 3,5. А очаг в уезде Вранча залегал на глубине 134 километров.Колебания земной коры такой силы, произошедшие в соседней стране, жители Молдовы не ощущают.Самое сильное землетрясение в этом месяце в Румынии зарегистрировали 1 сентября. Тогда магнитуда составила 4,5, а очаг в уезде Бузэу залегал на глубине 145 километров.Всего в сентябре 2021-го в Румынии зарегистрировали 17 землетрясений.Успешная миссияКорабль Crew Dragon с первым полностью непрофессиональным экипажем из четырех человек приводнился в Атлантическом океане, завершив трехдневную миссию на орбиту.Миссия Inspiration4 корабля Crew Dragon стартовала с космодрома Канаверал вечером 15 сентября. Возвращение прошло в соответствии с графиком.Непрофессиональный экипаж из двух женщин и двух мужчин в течение трех дней вел на орбите научную работу, несколько раз принял участие в сеансах прямой связи с Землей и любовался видами планеты с орбиты высотой 575 километров. Специально для полета туристов корабль Crew Dragon был модернизирован и оснащен прозрачным куполом, открывающим панорамный обзор.Дипломаты собирали виноград в ГагаузииПо приглашению башкана Гагаузии Ирины Влах, группа глав и представителей дипломатических миссий и международных организаций, аккредитованных в Молдове, приняла участие в сборе винограда на одной из плантаций рядом с городом Комрат.В мероприятии приняли участие в том числе посол Турции Гюрол Сёкменсюер, посол Италии Лорензо Томассони, посол Латвии Улдис Митутс, посол Словакии Душан Дахо, заместитель посла Чехии Мартин Чех, первый секретарь посольства Беларуси Дмитрий Зорин, представитель посольства Азербайджана Шафа Мамадли, первый секретарь посольства Украины Максим Олиференко, генеральный консул Турции в Комрате Хасан Акдоган, консул Болгарии Ангел Маринков.

https://ru.sputnik.md/20210918/krasnoselskiy-progolosoval-na-vyborakh-v-gosdumu-rf-44847695.html

https://ru.sputnik.md/20210913/vasnetsov-vyborakh-gosdumu-44712955.html

https://ru.sputnik.md/20210918/uchenye-opasnost-mutirovavshikh-shtammov-koronavirusa-44854263.html

https://ru.sputnik.md/20201219/opasny-li-dlya-moldovy-zemletryaseniya-s-neglubokim-ochagom-zaleganiya-32955657.html

https://ru.sputnik.md/20210804/rossiyskie-uchenye-ilon-mask-43550243.html

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