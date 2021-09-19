https://ru.sputnik.md/20210919/vybory-gosduma-zayavlenie-mezhdunarodnykh-nablyudateley-44869459.html

Как проходят выборы в Госдуму: заявление международных наблюдателей

Как проходят выборы в Госдуму: заявление международных наблюдателей

О чем говорит отказ ОБСЕ направить своих наблюдателей в Россию, в эксклюзивном интервью Sputnik объясняют члены Межпарламентской ассамблеи СНГ.

2021-09-19T15:54+0300

2021-09-19T15:54+0300

2021-09-19T16:04+0300

россия

обсе

наблюдатели

снг

госдума

выборы

голосование

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КИШИНЕВ, 19 сен – Sputnik, Данара Курманова. В России проходят выборы депутатов в Государственную думу. Впервые голосование длится три дня, причем отдать голос можно не только очно, на избирательном участке, но и онлайн.Станет ли новый формат российских выборов тенденцией для всего СНГ? Влияет ли на процесс выборов отказ ОБСЕ направить своих наблюдателей в Россию и как можно расценивать заявление Европарламента насчет итогов выборов в Госдуму? Об этом в интервью YouTube-каналу "Sputnik на русском" говорят представители Межпарламентской ассамблеи СНГ (МПА СНГ) – заместитель председателя сената парламента Казахстана, координатор группы наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи СНГ Аскар Шакиров и заместитель руководителя секретариата совета Межпарламентской ассамблеи СНГ, директор международного института мониторинга развития демократии Иван Мушкет.Дело не только в пандемииНынешние выборы проходят в беспрецедентных условиях из-за пандемии, и Россия смогла обеспечить все необходимые меры безопасности для граждан, считает Аскар Шакиров.При этом стоит помнить: Россия начала разрабатывать закон об электронном голосовании еще до пандемии, и он прежде всего нацелен на совершенствование выборов, подчеркивает Аскар Шакиров. "Дистанционный формат надо рассматривать в разных ракурсах, не только с точки зрения пандемии, – говорит наблюдатель. – Он предполагает защиту людей преклонного возраста и людей с ограниченными возможностями, но полезен и для людей, находящихся за пределами страны, они тоже могут проголосовать. Инфраструктура соответствует предъявляемым требованиям, электронные бюллетени работают безотказно".В думских выборах участвуют 14 политических партий, и Межпарламентская ассамблея СНГ встречалась с их представителями, рассказывает Иван Мушкет. "Мы задавали им вопросы, как они оценивают ход подготовки к выборам, как оценивают работу ЦИК, – объясняет он и добавляет: – Наш отчет говорит о том, что в целом работа проведена большая, масштабная".Электронное голосование – будущий тренд СНГ?Оценивать практику электронного голосования прежде всего должны сами россияне, считает Аскар Шакиров. "Но я выражу мнение всей нашей группы – этот опыт достоин изучения, – говорит он. – Современные тренды общие для многих стран".Цифровизация развивается не только в России, но и в других странах, добавляет Иван Мушкет.Но нужно признать: часть населения к электронному голосованию относится со скепсисом, уточняет Иван Мушкет. "Люди считают: опустить бюллетень в урну – это одно, а как голоса обработает машина? Поэтому дистанционное голосование будет развиваться и дан стимул другим странам Содружества. Но не думаю, что это будет быстрый процесс и завтра все начнут голосовать онлайн. Кто-то не так сильно разбирается в электронных устройствах, нужна будет разъясняющая работа с населением".Зачем нужны три дня голосованияПоводом для широких обсуждений послужило и другое нововведение на думских выборах – впервые в истории выбирать депутатов в Думу можно целых три дня. Однако в этом нет ничего противоестественного, утверждает Аскар Шакиров.С его мнением солидарен и Иван Мушкет.За три дня избиратели могут ознакомиться и с информацией о кандидатах в депутаты, полагает Аскар Шакиров. "Данные максимально доступны, и я был приятно удивлен. Один кандидат даже указал, что у него ранее была судимость – побег из-под стражи, – говорит он. – Мое первое впечатление – выборы организованы на высоком уровне. В первую очередь важен такой показатель, как явка. Посетили участок в Басманном районе Москвы вчера – более трети избирателей проголосовали к 11.30. Сегодня были в Московском доме композиторов – там проголосовала практически половина".Заявления Запада неприемлемыВ отличие от Межпарламентской ассамблеи СНГ, Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ отказалось направить в Россию своих наблюдателей. Как считает Аскар Шакиров, такое решение вызывает сожаление."Выборы – это не только контроль за процессом их проведения, – поясняет он свою точку зрения. – Это и обмен мнениями, это выработка рекомендаций, которые могли бы быть полезны для других стран. Я как представитель наблюдателей могу сказать, что нарушения выявлены не были. Мы опираемся на общепризнанные нормы – это, в частности, Конвенция о стандартах демократических выборов в СНГ (Конвенция о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод в государствах — участниках Содружества Независимых Государств – ред.)".Во время предыдущих мониторингов выборных процессов Межпарламентская ассамблея СНГ обменивалась мнениями с европейскими партнерами, и шел диалог, рассказывает Иван Мушкет. "Их не пригласили, они не приехали – это их решение, но есть другой момент важный. Организация, которая культивирует ростки демократии, могла бы приехать и посмотреть, как выборы проходят".Однако некоторые организации позволяют себе преждевременные заявления, говорит Мушкет, подразумевая Европарламент, который в своем докладе рекомендовал странам Европейского союза быть готовыми не признавать результаты выборов в Госдуму."Надо приехать и сделать выводы, а иначе это неприемлемо из-за этических соображений. Многие политики уже об этом говорят, и наша группа обменивается своими мнениями. Да, я считаю, что это неприемлемо", – подытожил он.

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обсе, наблюдатели, снг, госдума, выборы, голосование