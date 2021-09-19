https://ru.sputnik.md/20210919/zhile-moldova-statistica-44863030.html

Сколько жилья сдали в эксплуатацию в Молдове

Сколько жилья сдали в эксплуатацию в Молдове

За первые шесть месяцев 2021 года в Молдове было построено жилья в полтора раза больше, чем за аналогичный период 2020-го.

2021-09-19T19:20+0300

2021-09-19T19:20+0300

2021-09-19T19:20+0300

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Национальное бюро статистики сообщает, что в январе - июне 2021 года в республике введены в эксплуатацию 4165 жилых домов (квартир и индивидуальных домов), это на 1374 (+49,2%) единицы больше, чем за тот же период 2020 года.Общая площадь жилых помещений, построенных в первые шесть месяцев 2021 года, составила 327,1 тысячи квадратных метров или на 49,2% больше, чем в январе - июне 2020 года.В январе - июне 2021 года в городской местности введено в эксплуатацию 3654 жилых помещения, что на 1259 (+52,6%) больше по сравнению с январем - июнем 2020-го. Общая площадь жилых помещений, введенных в эксплуатацию в городской местности, составила 265 тысяч квадратных метров или на 51% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.В сельской местности введено в эксплуатацию 511 жилых помещений, то есть на 115 (+29,0%) больше, чем в январе - июне 2020 года. Общая площадь жилых помещений, введенных в эксплуатацию в сельской местности, составила 62,1 тысячи квадратных метров или на 41,6% больше.В региональном профиле в январе - июне 2021 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года увеличилось количество жилых помещений, введенных в эксплуатацию во всех регионах страны: Кишинев (+1016), север (+57), центр (+171), юг (+79), АТО Гагаузия (+51).

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