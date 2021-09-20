https://ru.sputnik.md/20210920/cheban-kontrakt-gazpromom--rezkii-vzlet-tsena-44904702.html
Чебан: контракт с "Газпромом" позволил Молдове избежать резкого взлета цен
Чебан: контракт с "Газпромом" позволил Молдове избежать резкого взлета цен
Вадим Чебан: контракт с "Газпромом" позволил Молдове избежать резкого взлета цен
2021-09-20T20:50+0300
2021-09-20T20:50+0300
2021-09-20T20:50+0300
экономика
газ
молдовагаз
вадим чебан
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КИШИНЕВ, 20 сен — Sputnik. Контракт с "Газпромом" позволил Молдове в течение всего года поддерживать относительно невысокие цены на газ, в то время как на газовых хабах Европы отмечается значительный рост цен. Об этом заявил в социальных сетях глава "Молдовагаза" Вадим Чебан.Он напомнил, что в начале 2021 года в контракт с "Газпромом" был включен пункт, согласно которому в теплое время года, на которое приходится только 15% общегодового потребления Молдовой газа, его цена будет привязываться к текущим спотовым котировкам. При этом, в зимний период, включая весь отопительный сезон, а это 85% от объема потребления, цена сохраняется с квартальной привязкой к корзине нефтепродуктов, которая традиционно в 3-4 раза ниже.Таким образом, в первом квартале 2021 года цена газа для Молдовы составила около 127 долларов за тысячу кубометров, тогда как в четвертом, по базовым прогнозам, достигнет около 240 долларов, сообщил Чебан.Он отметил, что в сентябре закупочная цена действительно превысила 500 долларов, однако в этом месяце потребляется около 30 миллионов кубометров газа, против 180-190 миллионов в декабре-январе.Таким образом, сентябрьская цена, помноженная на объем, размывается в цифрах общегодового потребления, а ее влияние на среднегодовые закупочные цены, которые по всему 2021 году составят около 190-200 долларов, ничтожно мало, подчеркнул глава "Молдовагаза".Он также напомнил, что в настоящее время газ в Европе стабильно торгуется по 800 долларов за тысячу кубометров.
https://ru.sputnik.md/20210918/ekspert-povyshenie-tarif-gaz-moldova-mnenie-44834347.html
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газ, молдовагаз, вадим чебан
Чебан: контракт с "Газпромом" позволил Молдове избежать резкого взлета цен
Глава "Молдовагаза" заявил, что договоренности с российским поставщиком газа защитили Молдову от колебаний цен на хабах Европы.
КИШИНЕВ, 20 сен — Sputnik. Контракт с "Газпромом" позволил Молдове в течение всего года поддерживать относительно невысокие цены на газ, в то время как на газовых хабах Европы отмечается значительный рост цен. Об этом заявил в социальных сетях глава "Молдовагаза" Вадим Чебан.
Он напомнил, что в начале 2021 года в контракт с "Газпромом" был включен пункт, согласно которому в теплое время года, на которое приходится только 15% общегодового потребления Молдовой газа, его цена будет привязываться к текущим спотовым котировкам.
При этом, в зимний период, включая весь отопительный сезон, а это 85% от объема потребления, цена сохраняется с квартальной привязкой к корзине нефтепродуктов, которая традиционно в 3-4 раза ниже.
Таким образом, в первом квартале 2021 года цена газа для Молдовы составила около 127 долларов за тысячу кубометров, тогда как в четвертом, по базовым прогнозам, достигнет около 240 долларов, сообщил Чебан.
Он отметил, что в сентябре закупочная цена действительно превысила 500 долларов, однако в этом месяце потребляется около 30 миллионов кубометров газа, против 180-190 миллионов в декабре-январе.
Таким образом, сентябрьская цена, помноженная на объем, размывается в цифрах общегодового потребления, а ее влияние на среднегодовые закупочные цены, которые по всему 2021 году составят около 190-200 долларов, ничтожно мало, подчеркнул глава "Молдовагаза".
Он также напомнил, что в настоящее время газ в Европе стабильно торгуется по 800 долларов за тысячу кубометров.