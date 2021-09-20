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Германия внесла Молдову в список стран с повышенным риском заражения COVID-19
Германия внесла Молдову в список стран с повышенным риском заражения COVID-19
Германия внесла Молдову в список стран с повышенным риском заражения COVID-19
2021-09-20T10:55+0300
2021-09-20T10:55+0300
2021-09-20T10:59+0300
германия
карантин
коронавирус
в мире
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КИШИНЕВ, 20 сен – Sputnik. Германия внесла Молдову в категорию государств с высокой частотой новых случаев SARS-CoV-2. Об этом сообщает Министерство иностранных дел и европейской интеграции со ссылкой на посольство Республики Молдова в Берлине.Теперь вакцинированным лицам разрешен въезд в Германию при соблюдении следующих условий:Каждый въезжающий должен зарегистрироваться онлайн на www.einreiseanmeldung.de, после чего он получит подтверждающий документ в формате PDF, который должен быть распечатан и представлен на границе.Кроме того, во избежание карантина необходимо загрузить доказательство вакцинации на вышеупомянутый сайт.В противном случае гражданин Молдовы обязан будет находиться в карантине до тех пор, пока не будет представлено доказательство вакцинации в порядке, установленном властями Германии.Для лиц, которые не вакцинированы препаратом, одобренным ЕС, для въезда в Германию необходимо подтвердить наличие весомых причин:Отметим, что при въезде в Германию необходимо предоставить отрицательный тест ПЦР или на антигены к SARS-CoV-2 (для лиц старше 12 лет), выполненный не позднее чем за 48 часов до поездки в Германию и представленный на немецком, английском, испанском или французском языках.
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Евгений Чебан
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
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германия, карантин, в мире
Германия внесла Молдову в список стран с повышенным риском заражения COVID-19
10:55 20.09.2021 (обновлено: 10:59 20.09.2021)
Для граждан Молдовы изменились правила въезда в Германию
КИШИНЕВ, 20 сен – Sputnik. Германия внесла Молдову в категорию государств с высокой частотой новых случаев SARS-CoV-2. Об этом сообщает Министерство иностранных дел и европейской интеграции со ссылкой на посольство Республики Молдова в Берлине.
Теперь вакцинированным лицам разрешен въезд в Германию при соблюдении следующих условий:
человек получил последнюю необходимую дозу вакцинации;
с момента последней вакцинации прошло не менее 14 дней;
вакцина одобрена на уровне ЕС, ее можно найти на веб-сайте Института Пауля Эрлиха.
Каждый въезжающий должен зарегистрироваться онлайн на www.einreiseanmeldung.de, после чего он получит подтверждающий документ в формате PDF, который должен быть распечатан и представлен на границе.
Кроме того, во избежание карантина необходимо загрузить доказательство вакцинации на вышеупомянутый сайт.
В противном случае гражданин Молдовы обязан будет находиться в карантине до тех пор, пока не будет представлено доказательство вакцинации в порядке, установленном властями Германии.
Для лиц, которые не вакцинированы препаратом, одобренным ЕС, для въезда в Германию необходимо подтвердить наличие весомых причин:
трудовой договор в таких областях, как здравоохранение, пищевая промышленность, грузовые перевозки;
воссоединение семьи (супруг / супруга / несовершеннолетние дети);
лечение, если есть подтверждение от врача и если жизнь пациента находится в опасности. Пациента могут сопровождать до двух человек;
учеба, если учебное заведение настаивает на физическом присутствии ученика/студента.
Отметим, что при въезде в Германию необходимо предоставить отрицательный тест ПЦР или на антигены к SARS-CoV-2 (для лиц старше 12 лет), выполненный не позднее чем за 48 часов до поездки в Германию и представленный на немецком, английском, испанском или французском языках.