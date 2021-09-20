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Ион Чебан обвинил правящую партию в преследовании и шантаже
Ион Чебан обвинил правящую партию в преследовании и шантаже
Ион Чебан обвиняет правящую партию в преследовании и шантаже
2021-09-20T13:54+0300
2021-09-20T14:10+0300
ион чебан
слежка
политика
в молдове
кишинев
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КИШИНЕВ, 20 сен – Sputnik. Мэр столицы Ион Чебан заявил, что его преследуют и шантажируют и против него готовится ​​настоящая кампания по очернению. Заявление прозвучало на еженедельном заседании мэрии.Во время заседания Чебан также упомянул, что уже запланированы обыски в его офисе и доме или даже его арест.Ответа или комментария на заявления кишиневского мэра пока не последовало.
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Марина Гончарук
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ион чебан, слежка, в молдове, кишинев

Ион Чебан обвинил правящую партию в преследовании и шантаже

13:54 20.09.2021 (обновлено: 14:10 20.09.2021)
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© Sputnik / Mihai CarausИон Чебан
Ион Чебан - Sputnik Молдова, 1920, 20.09.2021
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Ион Чебан заявил, что его преследуют и шантажируют и что эти действия были подготовлены правящей партией.
КИШИНЕВ, 20 сен – Sputnik. Мэр столицы Ион Чебан заявил, что его преследуют и шантажируют и против него готовится ​​настоящая кампания по очернению. Заявление прозвучало на еженедельном заседании мэрии.

"Мне сообщили, что за мной следят на каждом шагу. Занимаются этим серьезные люди и специальные структуры, делают все возможное, чтобы меня очернить. Мой посыл: не стоит зря выяснять, где находятся входы в мэрию и в мой офис. Ключи от кабинета находятся на охране у входа в мэрию, а ключи от дома я храню здесь, в кабинете", – сказал Чебан.

Во время заседания Чебан также упомянул, что уже запланированы обыски в его офисе и доме или даже его арест.
Ион Чебан - Sputnik Молдова, 1920, 29.08.2021
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"Мне нечего скрывать и я не боюсь, даже если вас попросят, уважаемые сотрудники госструктур, шантажировать меня и готовить обыски в офисе, дома и, возможно, мой арест на несколько дней, месяцев или даже более. Мне безразличны ваши действия, и я знаю, что правящая партия думает об этом или уже делает это. Они нанимают компанию, которую возглавляет очень известный человек из Румынии, которая попытается очернить меня и моих коллег ", – сказал Чебан.

Ответа или комментария на заявления кишиневского мэра пока не последовало.
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