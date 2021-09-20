Ион Чебан обвинил правящую партию в преследовании и шантаже

"Мне нечего скрывать и я не боюсь, даже если вас попросят, уважаемые сотрудники госструктур, шантажировать меня и готовить обыски в офисе, дома и, возможно, мой арест на несколько дней, месяцев или даже более. Мне безразличны ваши действия, и я знаю, что правящая партия думает об этом или уже делает это. Они нанимают компанию, которую возглавляет очень известный человек из Румынии, которая попытается очернить меня и моих коллег ", – сказал Чебан.