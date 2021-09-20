https://ru.sputnik.md/20210920/issledovanie-vaktsina-pfizer-deti-44892997.html

Исследование: вакцина Pfizer безопасна для детей

Исследование: вакцина Pfizer безопасна для детей

Исследование: вакцина Pfizer безопасна для детей

2021-09-20T23:03+0300

2021-09-20T23:03+0300

2021-09-20T23:03+0300

коронавирус

вакцина

дети

вакцинация

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КИШИНЕВ, 20 сен - Sputnik. Компания Pfizer провела ряд исследований, в ходе которых специалисты пришли к выводу, что вакцина против COVID-19 производства Pfizer-BioNTech является безопасной и эффективной для детей в возрасте от 5 до 11 лет, говорится в заявлении компании.В клинических исследованиях приняли участие 2 268 детей в возрасте от 5 до 11 лет. Две трети участников получили две дозы прививки препаратом с промежутком в 21 день, оставшиеся получили плацебо, передает РИА Новости.В заявлении отмечается, что компания планирует подать результаты исследований регуляторам, таким как управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) и Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA), чтобы получить их разрешение на использование прививки для детей. Pfizer-BioNTech напоминает, что с июля количество случаев заражения COVID-19 среди детей в США возросло на 240%, это подчеркивает необходимость вакцинации данной возрастной категории.В Pfizer-BioNTech подчеркнули, что к концу года ожидаются и данные по исследованию вакцины, которая предназначена для детей с шести месяцев.

https://ru.sputnik.md/20210914/britania-busternaea-vaktsinatsia-polovina-doza-moderna-44743050.html

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вакцина, дети, вакцинация