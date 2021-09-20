Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
коронавирус лого - Sputnik Молдова, 1920
Коронавирус
https://ru.sputnik.md/20210920/issledovanie-vaktsina-pfizer-deti-44892997.html
Исследование: вакцина Pfizer безопасна для детей
Исследование: вакцина Pfizer безопасна для детей
Исследование: вакцина Pfizer безопасна для детей
2021-09-20T23:03+0300
2021-09-20T23:03+0300
коронавирус
вакцина
дети
вакцинация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0f/35526989_0:0:2493:1403_1920x0_80_0_0_b24ec13b826b37d98e75c2a0d9475c6f.jpg
КИШИНЕВ, 20 сен - Sputnik. Компания Pfizer провела ряд исследований, в ходе которых специалисты пришли к выводу, что вакцина против COVID-19 производства Pfizer-BioNTech является безопасной и эффективной для детей в возрасте от 5 до 11 лет, говорится в заявлении компании.В клинических исследованиях приняли участие 2 268 детей в возрасте от 5 до 11 лет. Две трети участников получили две дозы прививки препаратом с промежутком в 21 день, оставшиеся получили плацебо, передает РИА Новости.В заявлении отмечается, что компания планирует подать результаты исследований регуляторам, таким как управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) и Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA), чтобы получить их разрешение на использование прививки для детей. Pfizer-BioNTech напоминает, что с июля количество случаев заражения COVID-19 среди детей в США возросло на 240%, это подчеркивает необходимость вакцинации данной возрастной категории.В Pfizer-BioNTech подчеркнули, что к концу года ожидаются и данные по исследованию вакцины, которая предназначена для детей с шести месяцев.
https://ru.sputnik.md/20210914/britania-busternaea-vaktsinatsia-polovina-doza-moderna-44743050.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0f/35526989_0:0:2241:1681_1920x0_80_0_0_6a0d0863bd30e09f7a9e2e236d4c916b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
вакцина, дети, вакцинация

Исследование: вакцина Pfizer безопасна для детей

23:03 20.09.2021
219
© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВакцинация от кори
Вакцинация от кори - Sputnik Молдова, 1920, 20.09.2021
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
/
Перейти в фотобанк
Количество случаев заражения COVID-19 среди детей в США с июля возросло на 240%.
КИШИНЕВ, 20 сен - Sputnik. Компания Pfizer провела ряд исследований, в ходе которых специалисты пришли к выводу, что вакцина против COVID-19 производства Pfizer-BioNTech является безопасной и эффективной для детей в возрасте от 5 до 11 лет, говорится в заявлении компании.
Шприц с дозой вакцины от коронавируса - Sputnik Молдова, 1920, 14.09.2021
Коронавирус
В Британии одобрили бустерную вакцинацию - хватит половины дозы Moderna
14 сентября, 21:17
323
В клинических исследованиях приняли участие 2 268 детей в возрасте от 5 до 11 лет. Две трети участников получили две дозы прививки препаратом с промежутком в 21 день, оставшиеся получили плацебо, передает РИА Новости.
"Иммунный ответ участников, которым вводилась доза в 10 мкг, сопоставим с ответом участников предыдущего исследования Pfizer-BioNTech для лиц 16-25 лет, которые получали дозу в размере 30 мкг... Вакцина против COVID-19 хорошо переносилась, побочные эффекты в основном совпадали с теми, которые наблюдались у участников возрастной группы 16-25 лет", - говорится в заявлении компании.
В заявлении отмечается, что компания планирует подать результаты исследований регуляторам, таким как управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) и Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA), чтобы получить их разрешение на использование прививки для детей. Pfizer-BioNTech напоминает, что с июля количество случаев заражения COVID-19 среди детей в США возросло на 240%, это подчеркивает необходимость вакцинации данной возрастной категории.
В Pfizer-BioNTech подчеркнули, что к концу года ожидаются и данные по исследованию вакцины, которая предназначена для детей с шести месяцев.
100000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
00:01Погодные рекорды Молдовы 21 сентября
ВчераИсследование: вакцина Pfizer безопасна для детей
ВчераПостковидный синдром - какие продукты стоит исключить из рациона
ВчераКурс валют на вторник: доллар идет вверх, а евро падает
ВчераЗахарова уличила Европу в двойных стандартах из-за критики выборов в Госдуму
ВчераТретья доза для уязвимых слоев - в Италии началась ревакцинация
ВчераЧебан: контракт с "Газпромом" позволил Молдове избежать резкого взлета цен
ВчераКак будут развиваться отношения Молдовы и России в ближайшее время
ВчераМайя Санду в Нью-Йорке встретится с руководством Польши, Украины и Грузии
ВчераИзвержение вулкана на Канарах - опасная лава, огонь и черный дым
ВчераМинздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
ВчераВ Кишиневе открыто дополнительное COVID-отделение
ВчераПутин продлил на год экономические меры в ответ на антироссийские санкции
ВчераНику Попеску примет участие в работе Генассамблеи ООН
ВчераНАРЭ опубликовало новые цены на топливо: бензин подешевел
ВчераВ Молдове объявили "желтый код" гидрологической опасности
ВчераВ Приднестровье ужесточают меры по борьбе с распространением COVID-19
ВчераНеизвестный открыл стрельбу в Алма-Аты - погибли пять человек
ВчераЦИК утвердил план подготовки к местным выборам в 15 населенных пунктах
ВчераВ ЦИК России объявили выборы в Госдуму состоявшимися