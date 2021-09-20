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Извержение вулкана на Канарах - опасная лава, огонь и черный дым
Извержение вулкана на Канарах - опасная лава, огонь и черный дым
В 1971 году вулкан извергался в последний раз. 20.09.2021, Sputnik Молдова
2021-09-20T19:31+0300
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На острове Пальма началось извержение вулканической гряды Кумбре-Вьеха в муниципалитете Эль-Пасо. Ранее Национальный географический институт Испании фиксировал рост сейсмической активности на острове Пальма, за неделю произошло более 25 тысяч землетрясений. Самый мощный толчок – 4,2 по шкале Рихтера – зафиксирован в воскресенье, передает РИА Новости.В последний раз на Пальме извергался в 1971 году вулкан Тенегия. Также в XX веке извергался вулкан Сан-Хуан, это было в 1949 году.От пяти до десяти тысяч человек могут эвакуировать из-за извержения вулкана на испанском острове Пальма на Канарах, сообщает Гражданская гвардия.
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Извержение вулкана на Канарах - опасная лава, огонь и черный дым

19:31 20.09.2021 (обновлено: 19:34 20.09.2021)
156
© Ruptly RTVC
В 1971 году вулкан извергался в последний раз.
На острове Пальма началось извержение вулканической гряды Кумбре-Вьеха в муниципалитете Эль-Пасо. Ранее Национальный географический институт Испании фиксировал рост сейсмической активности на острове Пальма, за неделю произошло более 25 тысяч землетрясений. Самый мощный толчок – 4,2 по шкале Рихтера – зафиксирован в воскресенье, передает РИА Новости.
В последний раз на Пальме извергался в 1971 году вулкан Тенегия. Также в XX веке извергался вулкан Сан-Хуан, это было в 1949 году.
От пяти до десяти тысяч человек могут эвакуировать из-за извержения вулкана на испанском острове Пальма на Канарах, сообщает Гражданская гвардия.
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