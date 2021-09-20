https://ru.sputnik.md/20210920/kishinev-dopolnitelnoe-covid-otdelenie-44901610.html

В Кишиневе открыто дополнительное COVID-отделение

В Кишиневе открыто дополнительное COVID-отделение

Для больных коронавирусом в столице уже не осталось свободных мест, мэрия задействует дополнительные койки.

2021-09-20T18:39+0300

2021-09-20T18:39+0300

2021-09-20T18:47+0300

коронавирус

кишинев

ион чебан

больницы

в молдове

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КИШИНЕВ, 20 сен — Sputnik. Мэр Кишинева распорядился задействовать и включить в список стратегических медучреждений отделение на 300 мест для больных коронавирусом в муниципальной клинической больнице "Св. Архангел Михаил".В той же больнице задействовано и отделение интенсивной терапии на 16 мест, сообщил градоначальник в социальных сетях. Чебан отметил, что в муниципии сложилась непростая ситуация и число заболеваний коронавирусом растет с каждым днем. По официальной статистике, треть от общего количества ежедневно регистрируемых заболеваний отмечаются в столице. При этом Центр COVID-19 на Moldexpo и Муниципальная клиническая фтизиопневмологическая больница заполнены.Темпы вакцинации в Кишиневе падаютМэр столицы сообщил, что в городе отмечается падение числа новых вакцинируемых людей в день. В связи с этим Чебан обратился к сотрудникам образовательной системы с призывом пройти вакцинацию.Чебан заявил, что все пункты вакцинации работают без выходных. Кроме того, продолжают работу мобильные пункты (троллейбус и автобус), Муниципальный центр вакцинации, а также мобильные бригады, которые выезжают на предприятия и в учреждения.Мэр подтвердил, что городская администрация продолжит проводить бесплатное тестирование учителей в школах. На данный момент открыт тендер на закупку в достаточном количестве экспресс-тестов и их распространение среди образовательных учреждений.В столице возникли проблемы с финансированием больницДиректора муниципальных больниц, принимающих пациентов с коронавирусом, сообщили, что выплаты от Национальной компании медицинского страхования за лечение COVID-19 производятся неравномерно, заявил Чебан.Более того, по его словам, есть случаи, когда Национальная компания медицинского страхования не осуществила выплаты еще за весну нынешнего года.По словам мэра, эта ситуация может привести к серьезным затруднениям в деятельности больниц и лечении пациентов. Чебан обратился к правительству, Министерству здравоохранения и Национальной компании медицинского страхования с призывом срочно начать выплату задолженностей муниципальным больницам и текущее регулярное финансирование.

https://ru.sputnik.md/20210914/kishinev-spetskomissiya-obnovila-spisok-epidemiologicheskikh-mer-44731692.html

https://ru.sputnik.md/20210918/uchenye-opasnost-mutirovavshikh-shtammov-koronavirusa-44854263.html

кишинев

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2021

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кишинев, ион чебан, больницы, в молдове