https://ru.sputnik.md/20210920/kurs-valyut-na-vtornik-dollar-idet-vverkh-a-evro-padaet-44904919.html
Курс валют на вторник: доллар идет вверх, а евро падает
Курс валют на вторник: доллар идет вверх, а евро падает
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте. 20.09.2021, Sputnik Молдова
2021-09-20T22:06+0300
2021-09-20T22:06+0300
2021-09-20T22:06+0300
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КИШИНЕВ, 20 сен – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на вторник, 21 сентября. Евро упадет в цене, а доллар подорожает по отношению к молдавскому лею.Евро подешевеет почти на 11 банов и закрепится на уровне 20,6601 лея.Доллар подорожает менее чем на один бан и будет стоить во вторник 17,6371 лея.За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана. В марте доллар подорожал на 57 банов, а евро практически не изменился в цене. В апреле "американец" подешевел на семь банов, а евро взлетел на 37 банов. В мае оба "иностранца" подешевели: доллар – примерно на 18 банов, а евро – чуть больше, чем на 10 банов. За первый месяц лета "зеленый" укрепился на 37 банов, а вот евро несколько сдал позиции – до 21,3989 лея (минус шесть банов). За июль евро потерял почти девять банов, доллар – шесть. В августе доллар просел на 22 бана, евро – почти на 50 банов.Что касается остальных валют, то 21 сентября подешевеет российский рубль, который разместится на уровне 0,2402 лея. Стоимость украинской гривны упадет до 0,6603 лея. Цена румынского лея снизится до 4,1750 в пересчете на национальную валюту.
https://ru.sputnik.md/20210820/sandu-provela-vstrechu-glavoy-44095098.html
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Александр Исаев
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MIA „Rosiya Segodnya“
Александр Исаев
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нацбанк, курс валют, доллар, евро
Курс валют на вторник: доллар идет вверх, а евро падает
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
КИШИНЕВ, 20 сен – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на вторник, 21 сентября. Евро упадет в цене, а доллар подорожает по отношению к молдавскому лею.
Евро подешевеет почти на 11 банов и закрепится на уровне 20,6601 лея.
Доллар подорожает менее чем на один бан и будет стоить во вторник 17,6371 лея.
За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана. В марте доллар подорожал на 57 банов, а евро практически не изменился в цене. В апреле "американец" подешевел на семь банов, а евро взлетел на 37 банов. В мае оба "иностранца" подешевели: доллар – примерно на 18 банов, а евро – чуть больше, чем на 10 банов. За первый месяц лета "зеленый" укрепился на 37 банов, а вот евро несколько сдал позиции – до 21,3989 лея (минус шесть банов). За июль евро потерял почти девять банов, доллар – шесть. В августе доллар просел на 22 бана, евро – почти на 50 банов.
Что касается остальных валют, то 21 сентября подешевеет российский рубль, который разместится на уровне 0,2402 лея. Стоимость украинской гривны упадет до 0,6603 лея. Цена румынского лея снизится до 4,1750 в пересчете на национальную валюту.