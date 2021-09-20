https://ru.sputnik.md/20210920/lukashenko-otnosheniya-moldova-44887549.html

Лукашенко: мы привержены дружественным отношениям с Молдовой

Лукашенко: мы привержены дружественным отношениям с Молдовой

Лукашенко: мы привержены дружественным отношениям с Молдовой

2021-09-20T12:02+0300

2021-09-20T12:02+0300

2021-09-20T12:03+0300

политика

в мире

александр лукашенко

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КИШИНЕВ, 20 сен – Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко провел встречу с послом Молдовы в РБ Виктором Сорочаном по случаю окончания его дипмиссии в республике. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.Лукашенко отметил вклад Сорочана в развитие двусторонних отношений между Молдовой и Белоруссией."Вы не просто поддерживали дружеские отношения наших стран (что, вообще-то, входит в обязанности посла, если он хочет быть настоящим послом), Вы, наоборот, и в личном плане, и в государственном плане всегда стремились и душой, и сердцем, чтобы белорусы были рядом", – отметил Лукашенко.Он также подчеркнул роль посла в развитии торгово-экономических отношений: "Очень много для наших экономических потенциалов было сделано. И товарооборот приличный – дай бог, с другими небольшими постсоветскими республиками был бы такой товарооборот, как с Молдовой. Это основа".

https://ru.sputnik.md/20210912/lukashenko-nazval-glavnoe-uslovie-nachala-dialoga-s-zapadom-44689866.html

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в мире, александр лукашенко