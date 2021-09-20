https://ru.sputnik.md/20210920/mayya-sandu-v-nyu-yorke-vstretitsya-s-rukovodstvom-polshi-ukrainy-i-gruzii-44904240.html

Майя Санду в Нью-Йорке встретится с руководством Польши, Украины и Грузии

Майя Санду в Нью-Йорке встретится с руководством Польши, Украины и Грузии

Президент Молдовы собирается с визитом в США, где она примет участие в работе 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 20.09.2021, Sputnik Молдова

2021-09-20T19:56+0300

2021-09-20T19:56+0300

2021-09-20T19:56+0300

политика

сша

оон

майя санду

украина

грузия

польша

владимир зеленский

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КИШИНЕВ, 20 сен — Sputnik. В Нью-Йорке Майя Санду примет участие в четырехсторонней встрече Польша - Украина - Грузия - Молдова.На полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент Молдовы встретится с президентом Польши Анджеем Дудой, президентом Украины Владимиром Зеленским и премьером Грузии Ираклием Гарибашвили.️Об этом сообщается в программе визита в Нью-Йорк президента Польши, опубликованной на официальном вебсайте главы польского государства. Встреча состоится в польском консульстве в Нью-Йорке.Планируется, что 22 сентября Санду выступит с речью на пленуме Генеральной Ассамблеи.Кроме того, президент Молдовы проведет в Нью-Йорке несколько двусторонних встреч. На данный момент не сообщается, с кем именно.Генассамблея ООН 14 сентября открыла свою 76-ю сессию. Общие дебаты ГА ООН будут проходить с 21 по 27 сентября 2021 года. В конце сентября традиционно проводится так называемый сегмент "высоких встреч" с участием глав государств и правительств стран - членов ООН.

https://ru.sputnik.md/20210920/niku-popesku-genassamblei-oon-44899115.html

сша

украина

грузия

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2021

Александр Исаев https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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сша, оон, майя санду, украина, грузия, польша, владимир зеленский