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Майя Санду в Нью-Йорке встретится с руководством Польши, Украины и Грузии
Майя Санду в Нью-Йорке встретится с руководством Польши, Украины и Грузии
Президент Молдовы собирается с визитом в США, где она примет участие в работе 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 20.09.2021, Sputnik Молдова
2021-09-20T19:56+0300
2021-09-20T19:56+0300
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КИШИНЕВ, 20 сен — Sputnik. В Нью-Йорке Майя Санду примет участие в четырехсторонней встрече Польша - Украина - Грузия - Молдова.На полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент Молдовы встретится с президентом Польши Анджеем Дудой, президентом Украины Владимиром Зеленским и премьером Грузии Ираклием Гарибашвили.️Об этом сообщается в программе визита в Нью-Йорк президента Польши, опубликованной на официальном вебсайте главы польского государства. Встреча состоится в польском консульстве в Нью-Йорке.Планируется, что 22 сентября Санду выступит с речью на пленуме Генеральной Ассамблеи.Кроме того, президент Молдовы проведет в Нью-Йорке несколько двусторонних встреч. На данный момент не сообщается, с кем именно.Генассамблея ООН 14 сентября открыла свою 76-ю сессию. Общие дебаты ГА ООН будут проходить с 21 по 27 сентября 2021 года. В конце сентября традиционно проводится так называемый сегмент "высоких встреч" с участием глав государств и правительств стран - членов ООН.
https://ru.sputnik.md/20210920/niku-popesku-genassamblei-oon-44899115.html
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сша, оон, майя санду, украина, грузия, польша, владимир зеленский

Майя Санду в Нью-Йорке встретится с руководством Польши, Украины и Грузии

19:56 20.09.2021
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Президент Молдовы собирается с визитом в США, где она примет участие в работе 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
КИШИНЕВ, 20 сен — Sputnik. В Нью-Йорке Майя Санду примет участие в четырехсторонней встрече Польша - Украина - Грузия - Молдова.
На полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент Молдовы встретится с президентом Польши Анджеем Дудой, президентом Украины Владимиром Зеленским и премьером Грузии Ираклием Гарибашвили.
️Об этом сообщается в программе визита в Нью-Йорк президента Польши, опубликованной на официальном вебсайте главы польского государства. Встреча состоится в польском консульстве в Нью-Йорке.
Планируется, что 22 сентября Санду выступит с речью на пленуме Генеральной Ассамблеи.
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Кроме того, президент Молдовы проведет в Нью-Йорке несколько двусторонних встреч. На данный момент не сообщается, с кем именно.
Генассамблея ООН 14 сентября открыла свою 76-ю сессию. Общие дебаты ГА ООН будут проходить с 21 по 27 сентября 2021 года. В конце сентября традиционно проводится так называемый сегмент "высоких встреч" с участием глав государств и правительств стран - членов ООН.
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