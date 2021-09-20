Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Выборы в Госдуму РФ и Молдова
Микрофон с символикой радио Sputnik в студии - Sputnik Молдова, 1920
Радио
Самые острые мнения, актуальные точки зрения и комментарии слушайте в программах и подкастах Sputnik Молдова.
https://ru.sputnik.md/20210920/mikheesh-pobedy-i-porazheniya-pravitelstva-gavrilitsy-44785483.html
Михэеш: победы и поражения правительства Гаврилицы
Михэеш: победы и поражения правительства Гаврилицы
Аналитик оценил действия нового правительства Молдовы в руководстве страной, обозначив два спорных вопроса.
2021-09-20T08:00+0300
2021-09-20T08:03+0300
радио
экспертиза
подкасты
в молдове
правительство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/10/44785551_0:0:640:361_1920x0_80_0_0_fd5d7ab8e816f8fc7971e174470db451.jpg
Михэеш: победы и поражения правительства Гаврилицы
Михэеш: победы и поражения правительства Гаврилицы
Вместе с тем эксперт обратил внимание на начало публичных слушаний программы нового правительства по министерствам на 2021-2022 год и два спорных, по его мнению, вопроса - тему газа и вакцинации работников сферы образования.
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Валентина Топоривская
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
Валентина Топоривская
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/10/44785551_19:0:587:426_1920x0_80_0_0_b99d7225205df380a9fddbae50db670b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
экспертиза, подкасты, аудио, в молдове, правительство

Михэеш: победы и поражения правительства Гаврилицы

08:00 20.09.2021 (обновлено: 08:03 20.09.2021)
123
Радио
Михэеш: победы и поражения правительства Гаврилицы
Валентина Топоривская - Sputnik Молдова
Валентина Топоривская
Все материалы
Аналитик оценил действия нового правительства Молдовы при руководстве страной, обозначив два спорных, на его взгляд, вопроса.

"Первый период действия нового правительства не ознаменовался большими нарушениями или какими-то особыми заявлениями, то есть он прошел в режиме рабочей обстановки, где правительство занималось в основном вопросами кадров", – сказал в эфире студии Sputnik Молдова политический аналитик Роман Михэеш.

Вместе с тем эксперт обратил внимание на начало публичных слушаний программы нового правительства по министерствам на 2021-2022 год и два спорных, по его мнению, вопроса - тему газа и вакцинации работников сферы образования.

"В остальном идут кадровые вопросы, и, конечно же, стоит отметить комплекс законов, реформирующих прокуратуру, Высший совет прокуроров и Высший совет магистратуры – вот это, с моей точки зрения, более или менее интересные события", – заключил эксперт.

000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
08:30Выборы в Госдуму РФ и Молдова
08:00Михэеш: победы и поражения правительства Гаврилицы
07:30Непривитых пограничников могут обязать регулярно сдавать тесты на COVID-19
07:00Самый точный прогноз погоды: становится прохладнее
00:01Погодные рекорды Молдовы 20 сентября
ВчераПредставлены результаты выборов в Госдуму после подсчета 15% протоколов
ВчераВыборы в Госдуму РФ: как голосовали в странах ближнего зарубежья
ВчераВ Молдове завершилось голосование на выборах в Государственную Думу России
ВчераКрасота подводного мира: определились победители Ocean Photographer of the Year 2021
ВчераСколько жилья сдали в эксплуатацию в Молдове
ВчераМинздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
ВчераМВД РФ: большого количества нарушений на выборах в Госдуму не зафиксировано
ВчераЭкс-глава Минсельхоза Молдовы: как восстановить экспорт республики в Россию
ВчераФестиваль "Единство через многообразие" прошел в Молдове в режиме онлайн
ВчераМожно ли в Молдове купить водительские права и что за это грозит
ВчераМолдавский каноист Олег Тарновский выиграл бронзу чемпионата мира
ВчераКак выборы в Госдуму России проходили в Молдове и Румынии
ВчераКак проходят выборы в Госдуму: заявление международных наблюдателей
ВчераМэр Кишинева поздравил работников соцзащиты с профессиональным праздником
ВчераЖители Приднестровья рассказали о голосовании на выборах в Госдуму РФ