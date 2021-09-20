https://ru.sputnik.md/20210920/mikheesh-pobedy-i-porazheniya-pravitelstva-gavrilitsy-44785483.html

Михэеш: победы и поражения правительства Гаврилицы

Михэеш: победы и поражения правительства Гаврилицы

Аналитик оценил действия нового правительства Молдовы в руководстве страной, обозначив два спорных вопроса.

2021-09-20T08:00+0300

2021-09-20T08:00+0300

2021-09-20T08:03+0300

радио

экспертиза

подкасты

в молдове

правительство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/10/44785551_0:0:640:361_1920x0_80_0_0_fd5d7ab8e816f8fc7971e174470db451.jpg

Михэеш: победы и поражения правительства Гаврилицы Михэеш: победы и поражения правительства Гаврилицы

Вместе с тем эксперт обратил внимание на начало публичных слушаний программы нового правительства по министерствам на 2021-2022 год и два спорных, по его мнению, вопроса - тему газа и вакцинации работников сферы образования.

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Валентина Топоривская https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

Валентина Топоривская https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Валентина Топоривская https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

экспертиза, подкасты, аудио, в молдове, правительство