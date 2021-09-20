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Михэеш: победы и поражения правительства Гаврилицы
Михэеш: победы и поражения правительства Гаврилицы
Аналитик оценил действия нового правительства Молдовы в руководстве страной, обозначив два спорных вопроса.
2021-09-20T08:00+0300
2021-09-20T08:00+0300
2021-09-20T08:03+0300
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Михэеш: победы и поражения правительства Гаврилицы
Михэеш: победы и поражения правительства Гаврилицы
Вместе с тем эксперт обратил внимание на начало публичных слушаний программы нового правительства по министерствам на 2021-2022 год и два спорных, по его мнению, вопроса - тему газа и вакцинации работников сферы образования.
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Валентина Топоривская
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Валентина Топоривская
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экспертиза, подкасты, аудио, в молдове, правительство
Михэеш: победы и поражения правительства Гаврилицы
08:00 20.09.2021 (обновлено: 08:03 20.09.2021)
Аналитик оценил действия нового правительства Молдовы при руководстве страной, обозначив два спорных, на его взгляд, вопроса.
"Первый период действия нового правительства не ознаменовался большими нарушениями или какими-то особыми заявлениями, то есть он прошел в режиме рабочей обстановки, где правительство занималось в основном вопросами кадров", – сказал в эфире студии Sputnik Молдова политический аналитик Роман Михэеш.
Вместе с тем эксперт обратил внимание на начало публичных слушаний программы нового правительства по министерствам на 2021-2022 год и два спорных, по его мнению, вопроса - тему газа и вакцинации работников сферы образования.
"В остальном идут кадровые вопросы, и, конечно же, стоит отметить комплекс законов, реформирующих прокуратуру, Высший совет прокуроров и Высший совет магистратуры – вот это, с моей точки зрения, более или менее интересные события", – заключил эксперт.