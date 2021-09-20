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Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа. 20.09.2021, Sputnik Молдова
2021-09-20T19:05+0300
2021-09-20T19:05+0300
коронавирус
минздрав
статистика
вакцинация
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КИШИНЕВ, 20 сен – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждены 950 новых случаев инфицирования COVID-19, из которых 765 – у невакцинированных. Такие данные представили в Минздраве в понедельник.Отмечено 16 случаев импорта инфекции: по три — из Румынии, Италии и Турции, по два — из Болгарии и России, по одному — из Германии, Греции и Доминиканской Республики.Общее число случаев заражения в стране достигло 282 650.У медработников выявлено 29 случаев заражения: восемь – у врачей, 16 – у медсестер и пять — у сотрудников вспомогательного персонала.За минувшие сутки проведено 7688 тестов.Всего в больницах находятся 1756 пациентов, в том числе в крайне тяжелом состоянии – 124 (к аппаратам ИВЛ подключены 11).В то же время за сутки выздоровели 674 человека, общее количество вылечившихся от коронавируса в стране достигло 268 046.За 24 часа от вызванных коронавирусом осложнений в Молдове умерли 10 человек. Общее число скончавшихся на данный момент – 6605.Меры по борьбе с COVID-19 в МолдовеС 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Так, с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали.Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении.В Минздраве 9 сентября 2021 года снова объявили о введении ЧП в здравоохранении на национальном уровне.Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.В муниципии Кишинев, кроме обычных пунктов вакцинации, действуют два мобильных пункта, расположенных в троллейбусе и автобусе. Троллейбус, согласно графику, находится в разных точках столицы, а автобус ездит в пригороды Кишинева.Также в ходе прививочной кампании в стране проводились марафоны вакцинации. Самые масштабные – в столице республики.
https://ru.sputnik.md/20210918/uchenye-opasnost-mutirovavshikh-shtammov-koronavirusa-44854263.html
https://ru.sputnik.md/20210916/marafony-vaktsinatsii-postavili-na-pauzu---ministr-usomnilas-v-ikh-effektivnosti-44803767.html
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Александр Исаев
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минздрав, статистика, вакцинация

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

19:05 20.09.2021
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© Sputnik / Mihai CarausCentrul COVID-19 Chișinău MoldExpo
Centrul COVID-19 Chișinău MoldExpo - Sputnik Молдова, 1920, 20.09.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.
КИШИНЕВ, 20 сен – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждены 950 новых случаев инфицирования COVID-19, из которых 765 – у невакцинированных. Такие данные представили в Минздраве в понедельник.
Отмечено 16 случаев импорта инфекции: по три — из Румынии, Италии и Турции, по два — из Болгарии и России, по одному — из Германии, Греции и Доминиканской Республики.
Общее число случаев заражения в стране достигло 282 650.
У медработников выявлено 29 случаев заражения: восемь – у врачей, 16 – у медсестер и пять — у сотрудников вспомогательного персонала.
За минувшие сутки проведено 7688 тестов.
Всего в больницах находятся 1756 пациентов, в том числе в крайне тяжелом состоянии – 124 (к аппаратам ИВЛ подключены 11).
В то же время за сутки выздоровели 674 человека, общее количество вылечившихся от коронавируса в стране достигло 268 046.
За 24 часа от вызванных коронавирусом осложнений в Молдове умерли 10 человек. Общее число скончавшихся на данный момент – 6605.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Так, с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.
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С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали.
Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении.
В Минздраве 9 сентября 2021 года снова объявили о введении ЧП в здравоохранении на национальном уровне.

Вакцинация от коронавируса в Молдове

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.
Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.
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В муниципии Кишинев, кроме обычных пунктов вакцинации, действуют два мобильных пункта, расположенных в троллейбусе и автобусе. Троллейбус, согласно графику, находится в разных точках столицы, а автобус ездит в пригороды Кишинева.
Также в ходе прививочной кампании в стране проводились марафоны вакцинации. Самые масштабные – в столице республики.
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