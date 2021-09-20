https://ru.sputnik.md/20210920/nare-tseny-toplivo-diztoplivo-dorozhaet-44897778.html
НАРЭ опубликовало новые цены на топливо: бензин подешевел
НАРЭ опубликовало новые цены на топливо: бензин подешевел
Впервые за последнюю неделю цены на бензин немного снизились. 20.09.2021, Sputnik Молдова
2021-09-20T17:23+0300
2021-09-20T17:23+0300
2021-09-20T17:23+0300
нарэ
экономика
в молдове
цена
бензин
дизель
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КИШИНЕВ, 20 сен - Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало новые максимальные розничные цены на основные виды топлива (действительны с 18 сентября).Цена 95-го бензина составила 20,92 лея за литр (минус три бана). Цена дизтоплива вырастет до 16,85 лея (плюс три бана).Напомним, что со 2 сентября НАРЭ начало устанавливать максимальные розничные цены на топливо. Ранее ведомство в своем заявлении пояснило, что на темпы роста установленных цен по-прежнему влияет увеличение средней торговой цены на основные нефтепродукты на международных нефтяных биржах, особенно на бензин, в контексте сокращения мировых поставок топлива из-за последствий урагана "Ида" на восточном побережье Северной Америки.Агентство уточняло, что действующий механизм формирования цен на основные нефтепродукты типового образца обеспечивает точное отражение в конечной цене, учитывая тенденции международного рынка.
https://ru.sputnik.md/20210910/deshevoe-toplivo-44655480.html
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Евгений Чебан
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нарэ, в молдове, цена, бензин, дизель
НАРЭ опубликовало новые цены на топливо: бензин подешевел
Впервые за последнюю неделю цены на бензин немного снизились.
КИШИНЕВ, 20 сен - Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало новые максимальные розничные цены на основные виды топлива (действительны с 18 сентября).
Цена 95-го бензина составила 20,92 лея за литр (минус три бана). Цена дизтоплива вырастет до 16,85 лея (плюс три бана).
Напомним, что со 2 сентября НАРЭ начало устанавливать максимальные розничные цены на топливо. Ранее ведомство в своем заявлении пояснило, что на темпы роста установленных цен по-прежнему влияет увеличение средней торговой цены на основные нефтепродукты на международных нефтяных биржах, особенно на бензин, в контексте сокращения мировых поставок топлива из-за последствий урагана "Ида" на восточном побережье Северной Америки.
Агентство уточняло, что действующий механизм формирования цен на основные нефтепродукты типового образца обеспечивает точное отражение в конечной цене, учитывая тенденции международного рынка.