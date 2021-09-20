Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
https://ru.sputnik.md/20210920/neizvestnyy-strelba-alma-aty-pogibli-pyat-chelovek-44895542.html
Неизвестный открыл стрельбу в Алма-Аты - погибли пять человек
Неизвестный открыл стрельбу в Алма-Аты - погибли пять человек
Неизвестный открыл стрельбу в Алма-Аты - погибли пять человек
2021-09-20T16:13+0300
2021-09-20T16:19+0300
стрельба
алма-ата
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/05/0b/34701234_0:25:3071:1752_1920x0_80_0_0_697ac63e36afc868586d40f0ef5d6351.jpg
КИШИНЕВ, 20 сен - Sputnik. Как минимум пять человек погибли в результате стрельбы, открытой жителем Алма-Аты по судебным исполнителям и полицейским, передает РИА Новости. Пресс-служба департамента полиции города сообщает, что стрелявший задержан.По данным пресс-службы, ЧП произошло в понедельник в микрорайоне Акбулак."В ходе реализации исполнения постановления суда о выселении в одном из частных домов житель этого дома, гражданин Д., 1967 года рождения, проявил агрессию и открыл огонь из огнестрельного оружия по судебным исполнителям, участковым инспекторам полиции, сотрудникам департамента по ЧС", - говорится в сообщении полиции.По данным пресс-службы, пять человек, в том числе двое полицейских, находившиеся при исполнении своих служебных обязанностей, получили смертельные огнестрельные ранения.Согласно сообщению, подозреваемый обезврежен и задержан. В настоящее время ситуация под контролем. Возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные мероприятия.
https://ru.sputnik.md/20210920/strelba-universitet-perm-44886920.html
алма-ата
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/05/0b/34701234_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_8dce28621c80a97d3b479e5c4530eb01.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
стрельба, алма-ата

Неизвестный открыл стрельбу в Алма-Аты - погибли пять человек

16:13 20.09.2021 (обновлено: 16:19 20.09.2021)
195
© Sputnik / Maksim Bogodvid / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов у школы в Казани, в которой неизвестные открыли огонь
Сотрудники правоохранительных органов у школы в Казани, в которой неизвестные открыли огонь - Sputnik Молдова, 1920, 20.09.2021
© Sputnik / Maksim Bogodvid
/
Перейти в фотобанк
Мужчина открыл огонь из огнестрельного оружия по судебным исполнителям, участковым инспекторам полиции и сотрудникам департамента по ЧС.
КИШИНЕВ, 20 сен - Sputnik. Как минимум пять человек погибли в результате стрельбы, открытой жителем Алма-Аты по судебным исполнителям и полицейским, передает РИА Новости. Пресс-служба департамента полиции города сообщает, что стрелявший задержан.

По данным пресс-службы, ЧП произошло в понедельник в микрорайоне Акбулак.

"В ходе реализации исполнения постановления суда о выселении в одном из частных домов житель этого дома, гражданин Д., 1967 года рождения, проявил агрессию и открыл огонь из огнестрельного оружия по судебным исполнителям, участковым инспекторам полиции, сотрудникам департамента по ЧС", - говорится в сообщении полиции.
Стрельба в университете в Перми - Sputnik Молдова, 1920, 20.09.2021
Стрельба в университете Перми: количество пострадавших выросло
11:35
568
1


По данным пресс-службы, пять человек, в том числе двое полицейских, находившиеся при исполнении своих служебных обязанностей, получили смертельные огнестрельные ранения.
Согласно сообщению, подозреваемый обезврежен и задержан. В настоящее время ситуация под контролем. Возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные мероприятия.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:48Нику Попеску примет участие в работе Генассамблеи ООН
17:23НАРЭ опубликовало новые цены на топливо: бензин подешевел
16:59В Молдове объявили "желтый код" гидрологической опасности
16:38В Приднестровье ужесточают меры по борьбе с распространением COVID-19
16:13Неизвестный открыл стрельбу в Алма-Аты - погибли пять человек
15:49ЦИК утвердил план подготовки к местным выборам в 15 населенных пунктах
15:28В ЦИК России объявили выборы в Госдуму состоявшимися
14:57Министерство окружающей среды: спекуляции об уровне воды в Днестре необоснованны
14:25Путин не планирует участия в онлайн-саммите по COVID-19
13:54Ион Чебан обвинил правящую партию в преследовании и шантаже
13:25Европа обвиняет Россию в "экспорте холода"
12:56Прокуратура: нужно декриминализировать нетрезвое вождение и ужесточить штрафы
12:27Мандаты сохранили не все: как прошли выборы депутатов в Гагаузии
12:02Лукашенко: мы привержены дружественным отношениям с Молдовой
11:35Стрельба в университете Перми: количество пострадавших выросло
10:55Германия внесла Молдову в список стран с повышенным риском заражения COVID-19
10:26В университете Перми неизвестный открыл стрельбу
09:57Премьер Испании не поедет на Генассаблею ООН из-за извержения вулкана
09:28Где в Кишиневе 20 сентября находятся мобильные пункты вакцинации
09:00Урекян: в октябре молдаван ждет очень неприятный сюрприз