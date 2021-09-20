https://ru.sputnik.md/20210920/neizvestnyy-strelba-alma-aty-pogibli-pyat-chelovek-44895542.html

Неизвестный открыл стрельбу в Алма-Аты - погибли пять человек

Неизвестный открыл стрельбу в Алма-Аты - погибли пять человек

Неизвестный открыл стрельбу в Алма-Аты - погибли пять человек

2021-09-20T16:13+0300

2021-09-20T16:13+0300

2021-09-20T16:19+0300

стрельба

алма-ата

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КИШИНЕВ, 20 сен - Sputnik. Как минимум пять человек погибли в результате стрельбы, открытой жителем Алма-Аты по судебным исполнителям и полицейским, передает РИА Новости. Пресс-служба департамента полиции города сообщает, что стрелявший задержан.По данным пресс-службы, ЧП произошло в понедельник в микрорайоне Акбулак."В ходе реализации исполнения постановления суда о выселении в одном из частных домов житель этого дома, гражданин Д., 1967 года рождения, проявил агрессию и открыл огонь из огнестрельного оружия по судебным исполнителям, участковым инспекторам полиции, сотрудникам департамента по ЧС", - говорится в сообщении полиции.По данным пресс-службы, пять человек, в том числе двое полицейских, находившиеся при исполнении своих служебных обязанностей, получили смертельные огнестрельные ранения.Согласно сообщению, подозреваемый обезврежен и задержан. В настоящее время ситуация под контролем. Возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные мероприятия.

https://ru.sputnik.md/20210920/strelba-universitet-perm-44886920.html

алма-ата

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стрельба, алма-ата