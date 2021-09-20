Неизвестный открыл стрельбу в Алма-Аты - погибли пять человек
16:13 20.09.2021 (обновлено: 16:19 20.09.2021)
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© Sputnik / Maksim Bogodvid / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов у школы в Казани, в которой неизвестные открыли огонь
© Sputnik / Maksim Bogodvid/
Мужчина открыл огонь из огнестрельного оружия по судебным исполнителям, участковым инспекторам полиции и сотрудникам департамента по ЧС.
КИШИНЕВ, 20 сен - Sputnik. Как минимум пять человек погибли в результате стрельбы, открытой жителем Алма-Аты по судебным исполнителям и полицейским, передает РИА Новости. Пресс-служба департамента полиции города сообщает, что стрелявший задержан.
По данным пресс-службы, ЧП произошло в понедельник в микрорайоне Акбулак.
"В ходе реализации исполнения постановления суда о выселении в одном из частных домов житель этого дома, гражданин Д., 1967 года рождения, проявил агрессию и открыл огонь из огнестрельного оружия по судебным исполнителям, участковым инспекторам полиции, сотрудникам департамента по ЧС", - говорится в сообщении полиции.
По данным пресс-службы, ЧП произошло в понедельник в микрорайоне Акбулак.
"В ходе реализации исполнения постановления суда о выселении в одном из частных домов житель этого дома, гражданин Д., 1967 года рождения, проявил агрессию и открыл огонь из огнестрельного оружия по судебным исполнителям, участковым инспекторам полиции, сотрудникам департамента по ЧС", - говорится в сообщении полиции.
По данным пресс-службы, пять человек, в том числе двое полицейских, находившиеся при исполнении своих служебных обязанностей, получили смертельные огнестрельные ранения.
Согласно сообщению, подозреваемый обезврежен и задержан. В настоящее время ситуация под контролем. Возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные мероприятия.