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Непривитых пограничников могут обязать регулярно сдавать тесты на COVID-19
Непривитых пограничников могут обязать регулярно сдавать тесты на COVID-19
Глава Пограничной полиции предлагает закрепить обязательное тестирование непривитых в решении НЧКОЗ
2021-09-20T07:30+0300
2021-09-20T07:30+0300
коронавирус
пограничная полиция
тест
вакцинация
пограничник
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КИШИНЕВ, 20 сен – Sputnik. От непривитых сотрудников Пограничной полиции может потребоваться каждые 14 предоставлять отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19 или тест на антиген. С объявлением по этому поводу выступил глава Пограничной полиции Росиан Василой, предложивший закрепить подобное положение в решении Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья (НЧКОЗ).Василой отметил, что в его ведомстве есть подразделения, где "доля вакцинированных сотрудников составляет всего 10%". В этой связи он предложил меру, которая сегодня применяется в Молдове к работникам образовательных учреждений.Глава Погранполиции также сообщил, что на будущей неделе в подразделения, дислоцированные в южных районах республики, отправится мобильная бригада по вакцинации."Таким образом, у наших сотрудников будет возможность сделать прививку и еще раз услышать от врачей аргументы о важности вакцинации", – пояснил Василой.К сегодняшнему дню от коронавируса привито около 64% личного состава молдавской Пограничной полиции.Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.В муниципии Кишинев, кроме обычных пунктов вакцинации, действуют два мобильных пункта, расположенных в троллейбусе и автобусе. Троллейбус, согласно графику, находится в разных точках столицы, а автобус ездит в пригороды Кишинева.Также в ходе прививочной кампании в стране проводились марафоны вакцинации. Самые масштабные – в столице республики.
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Марина Гончарук
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пограничная полиция, тест, вакцинация, пограничник

Непривитых пограничников могут обязать регулярно сдавать тесты на COVID-19

07:30 20.09.2021
163
© Sputnik / Мирослав РотарьПограничная полиция
Пограничная полиция - Sputnik Молдова, 1920, 20.09.2021
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Marina Goncearuc - Sputnik Молдова
Марина Гончарук
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Глава Пограничной полиции Молдовы Росиан Василой предлагает обязать не прошедших вакцинацию сотрудников ведомства каждые две недели сдавать тесты на коронавирус.
КИШИНЕВ, 20 сен – Sputnik. От непривитых сотрудников Пограничной полиции может потребоваться каждые 14 предоставлять отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19 или тест на антиген. С объявлением по этому поводу выступил глава Пограничной полиции Росиан Василой, предложивший закрепить подобное положение в решении Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья (НЧКОЗ).
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Василой отметил, что в его ведомстве есть подразделения, где "доля вакцинированных сотрудников составляет всего 10%". В этой связи он предложил меру, которая сегодня применяется в Молдове к работникам образовательных учреждений.

"Я сообщил коллегам, что направил в Министерство внутренних дел предложение, чтобы решением НЧКОЗ ввести для наших непривитых сотрудников регулярное тестирование на COVID. Как и учителя, мы постоянно находимся в близком контакте с людьми", – заявил Василой.

Глава Погранполиции также сообщил, что на будущей неделе в подразделения, дислоцированные в южных районах республики, отправится мобильная бригада по вакцинации.
"Таким образом, у наших сотрудников будет возможность сделать прививку и еще раз услышать от врачей аргументы о важности вакцинации", – пояснил Василой.
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К сегодняшнему дню от коронавируса привито около 64% личного состава молдавской Пограничной полиции.

Вакцинация от коронавируса в Молдове

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.
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Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.
В муниципии Кишинев, кроме обычных пунктов вакцинации, действуют два мобильных пункта, расположенных в троллейбусе и автобусе. Троллейбус, согласно графику, находится в разных точках столицы, а автобус ездит в пригороды Кишинева.
Также в ходе прививочной кампании в стране проводились марафоны вакцинации. Самые масштабные – в столице республики.
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