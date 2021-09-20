https://ru.sputnik.md/20210920/niku-popesku-genassamblei-oon-44899115.html
Нику Попеску примет участие в работе Генассамблеи ООН
Нику Попеску примет участие в работе Генассамблеи ООН
Нику Попеску примет участие в работе Генассамблеи ООН
2021-09-20T17:48+0300
2021-09-20T17:48+0300
2021-09-20T17:48+0300
мидеи
нику попеску
в молдове
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КИШИНЕВ, 20 сен – Sputnik. Вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску примет участие в общих дебатах 76-й сессии Ассамблеи с 20 по 23 сентября в составе делегации президента Майи Санду. Об этом сообщает пресс-служба МИДЕИВ этом году в Генассамблее заявлено участие более 98 стран на уровне глав государств и, соответственно, 28 стран - на уровне глав правительств, остальные будут представлены на уровне министров.Напомним, ранее было объявлено, что президент Майя Санду отправится 21 сентября с двухдневным визитом в Нью-Йорк, где примет участие в работе Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Санду выступит с речью на пленуме Генеральной Ассамблеи.
https://ru.sputnik.md/20210918/prezident-sandu-primet-uchastie-v-generalnoy-assamblee-oon-44845112.html
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мидеи, нику попеску, в молдове
Нику Попеску примет участие в работе Генассамблеи ООН
Глава МИДЕИ отправится в Нью-Йорк в составе молдавской делегации во главе с Майей Санду.
КИШИНЕВ, 20 сен – Sputnik. Вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску примет участие в общих дебатах 76-й сессии Ассамблеи с 20 по 23 сентября в составе делегации президента Майи Санду. Об этом сообщает пресс-служба МИДЕИ
"У министра Нику Попеску будет обширная программа визита, которая будет включать встречи с коллегами из стран-партнеров и высокопоставленными должностными лицами региональных и международных организаций. Заместитель премьер-министра также будет присутствовать на министерских встречах региональных организаций и мероприятиях высокого уровня на полях Генеральной Ассамблеи ООН", - заявили в МИДЕИ.
В этом году в Генассамблее заявлено участие более 98 стран на уровне глав государств и, соответственно, 28 стран - на уровне глав правительств, остальные будут представлены на уровне министров.
Напомним, ранее было объявлено, что президент Майя Санду отправится 21 сентября с двухдневным визитом в Нью-Йорк, где примет участие в работе Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Санду выступит с речью на пленуме Генеральной Ассамблеи.