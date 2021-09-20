Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
https://ru.sputnik.md/20210920/niku-popesku-genassamblei-oon-44899115.html
Нику Попеску примет участие в работе Генассамблеи ООН
Нику Попеску примет участие в работе Генассамблеи ООН
Нику Попеску примет участие в работе Генассамблеи ООН
2021-09-20T17:48+0300
2021-09-20T17:48+0300
мидеи
нику попеску
в молдове
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/03/43528719_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_226056165104fcf76c3ab3d09db78cf6.jpg
КИШИНЕВ, 20 сен – Sputnik. Вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску примет участие в общих дебатах 76-й сессии Ассамблеи с 20 по 23 сентября в составе делегации президента Майи Санду. Об этом сообщает пресс-служба МИДЕИВ этом году в Генассамблее заявлено участие более 98 стран на уровне глав государств и, соответственно, 28 стран - на уровне глав правительств, остальные будут представлены на уровне министров.Напомним, ранее было объявлено, что президент Майя Санду отправится 21 сентября с двухдневным визитом в Нью-Йорк, где примет участие в работе Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Санду выступит с речью на пленуме Генеральной Ассамблеи.
https://ru.sputnik.md/20210918/prezident-sandu-primet-uchastie-v-generalnoy-assamblee-oon-44845112.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Евгений Чебан
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Евгений Чебан
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/03/43528719_80:0:933:640_1920x0_80_0_0_f385128b3f486bbff467ee94c4ff87c3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
мидеи, нику попеску, в молдове

Нику Попеску примет участие в работе Генассамблеи ООН

17:48 20.09.2021
28
© Photo : Facebook / Nicu Popescu
Nicu Popescu - Sputnik Молдова, 1920, 20.09.2021
© Photo : Facebook /
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Глава МИДЕИ отправится в Нью-Йорк в составе молдавской делегации во главе с Майей Санду.
КИШИНЕВ, 20 сен – Sputnik. Вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску примет участие в общих дебатах 76-й сессии Ассамблеи с 20 по 23 сентября в составе делегации президента Майи Санду. Об этом сообщает пресс-служба МИДЕИ
"У министра Нику Попеску будет обширная программа визита, которая будет включать встречи с коллегами из стран-партнеров и высокопоставленными должностными лицами региональных и международных организаций. Заместитель премьер-министра также будет присутствовать на министерских встречах региональных организаций и мероприятиях высокого уровня на полях Генеральной Ассамблеи ООН", - заявили в МИДЕИ.
В этом году в Генассамблее заявлено участие более 98 стран на уровне глав государств и, соответственно, 28 стран - на уровне глав правительств, остальные будут представлены на уровне министров.
Генеральная Ассамблея ООН - Sputnik Молдова, 1920, 18.09.2021
Политика
Президент Санду примет участие в Генеральной Ассамблее ООН
18 сентября, 11:28
416
Напомним, ранее было объявлено, что президент Майя Санду отправится 21 сентября с двухдневным визитом в Нью-Йорк, где примет участие в работе Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Санду выступит с речью на пленуме Генеральной Ассамблеи.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:48Нику Попеску примет участие в работе Генассамблеи ООН
17:23НАРЭ опубликовало новые цены на топливо: бензин подешевел
16:59В Молдове объявили "желтый код" гидрологической опасности
16:38В Приднестровье ужесточают меры по борьбе с распространением COVID-19
16:13Неизвестный открыл стрельбу в Алма-Аты - погибли пять человек
15:49ЦИК утвердил план подготовки к местным выборам в 15 населенных пунктах
15:28В ЦИК России объявили выборы в Госдуму состоявшимися
14:57Министерство окружающей среды: спекуляции об уровне воды в Днестре необоснованны
14:25Путин не планирует участия в онлайн-саммите по COVID-19
13:54Ион Чебан обвинил правящую партию в преследовании и шантаже
13:25Европа обвиняет Россию в "экспорте холода"
12:56Прокуратура: нужно декриминализировать нетрезвое вождение и ужесточить штрафы
12:27Мандаты сохранили не все: как прошли выборы депутатов в Гагаузии
12:02Лукашенко: мы привержены дружественным отношениям с Молдовой
11:35Стрельба в университете Перми: количество пострадавших выросло
10:55Германия внесла Молдову в список стран с повышенным риском заражения COVID-19
10:26В университете Перми неизвестный открыл стрельбу
09:57Премьер Испании не поедет на Генассаблею ООН из-за извержения вулкана
09:28Где в Кишиневе 20 сентября находятся мобильные пункты вакцинации
09:00Урекян: в октябре молдаван ждет очень неприятный сюрприз