https://ru.sputnik.md/20210920/onlayn-sammit-covid-19-44892433.html

Путин не планирует участия в онлайн-саммите по COVID-19

Путин не планирует участия в онлайн-саммите по COVID-19

Путин не планирует участие в онлайн-саммите по COVID-19

2021-09-20T14:25+0300

2021-09-20T14:25+0300

2021-09-20T14:30+0300

коронавирус

россия

владимир путин

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КИШИНЕВ, 20 сен – Sputnik. Президент России Владимир Путин не планирует участвовать в глобальном саммите по борьбе с пандемией COVID-19, который пройдет под председательством США. Об этом заявил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.На прошлой неделе Песков сообщил, что в Кремле получили приглашение на виртуальный саммит и рассматривают его.Мероприятие под названием "Глобальный саммит по COVID-19: окончание пандемии и восстановление лучшего" пройдет в онлайн-формате 22 сентября в ходе Недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН. В Белом доме его основными темами назвали вакцинацию, спасение жизней, восстановление и укрепление финансовых механизмов и структур в сфере здравоохранения, ответы на будущие вызовы и взаимопомощь.Очередная, 76-я Генеральная Ассамблея ООН пройдет в Нью-Йорке с 21 по 30 сентября.

https://ru.sputnik.md/20210914/globalnyy-sammit-covid-19-44732687.html

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россия, владимир путин