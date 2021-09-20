https://ru.sputnik.md/20210920/onlayn-sammit-covid-19-44892433.html
Путин не планирует участия в онлайн-саммите по COVID-19
Путин не планирует участия в онлайн-саммите по COVID-19
Путин не планирует участие в онлайн-саммите по COVID-19
2021-09-20T14:25+0300
2021-09-20T14:25+0300
2021-09-20T14:30+0300
коронавирус
россия
владимир путин
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КИШИНЕВ, 20 сен – Sputnik. Президент России Владимир Путин не планирует участвовать в глобальном саммите по борьбе с пандемией COVID-19, который пройдет под председательством США. Об этом заявил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.На прошлой неделе Песков сообщил, что в Кремле получили приглашение на виртуальный саммит и рассматривают его.Мероприятие под названием "Глобальный саммит по COVID-19: окончание пандемии и восстановление лучшего" пройдет в онлайн-формате 22 сентября в ходе Недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН. В Белом доме его основными темами назвали вакцинацию, спасение жизней, восстановление и укрепление финансовых механизмов и структур в сфере здравоохранения, ответы на будущие вызовы и взаимопомощь.Очередная, 76-я Генеральная Ассамблея ООН пройдет в Нью-Йорке с 21 по 30 сентября.
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россия, владимир путин
Путин не планирует участия в онлайн-саммите по COVID-19
14:25 20.09.2021 (обновлено: 14:30 20.09.2021)
Российский президент не будет участвовать в саммите по коронавирусу, который инициируют США в рамках 76-й Генассамблеи ООН.
КИШИНЕВ, 20 сен – Sputnik.
Президент России Владимир Путин не планирует участвовать в глобальном саммите по борьбе с пандемией COVID-19, который пройдет под председательством США. Об этом заявил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости
.
"Уровень нашего участия по дипломатическим каналам будет определен", — добавил он.
На прошлой неделе Песков сообщил, что в Кремле получили приглашение на виртуальный саммит и рассматривают его.
Мероприятие под названием "Глобальный саммит по COVID-19: окончание пандемии и восстановление лучшего" пройдет в онлайн-формате 22 сентября в ходе Недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН. В Белом доме его основными темами назвали вакцинацию, спасение жизней, восстановление и укрепление финансовых механизмов и структур в сфере здравоохранения, ответы на будущие вызовы и взаимопомощь.
Очередная, 76-я Генеральная Ассамблея ООН пройдет в Нью-Йорке с 21 по 30 сентября.