https://ru.sputnik.md/20210920/otnosheniya-moldova-rossia-44896966.html

Как будут развиваться отношения Молдовы и России в ближайшее время

Как будут развиваться отношения Молдовы и России в ближайшее время

Как будут развиваться отношения Молдовы и России в ближайшее время

2021-09-20T20:22+0300

2021-09-20T20:22+0300

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радио

в молдове

выборы

геополитика

выборы в госдуму

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Когда в такой крупной и серьезной стране, как Российская Федерация, происходят парламентские выборы, это приковывает внимание всего мира, как основных геополитических игроков, так и стран, тесно связанных длительными отношениями с Российской Федерацией.Граждане России сделали свой выбор, а в Госдуму прошла еще одна, новая политическая сила – партия "Новые люди". Сохранила весомый результат и "Единая Россия", крепкие позиция показала КПРФ, также уверенно пройдя в российский парламент.У Молдовы вот уже полтора месяца также новое правительство, которое позиционирует себя как проевропейское, но некоторые представители официального Кишинева не раз заявляли, что нацелены на партнерские отношения с Россией.Как сложится молдавско-российское сотрудничество в дальнейшем? Ответ на этот и другие вопросы – в интервью с генеральным директором Института региональных проблем Дмитрием Журавлевым.

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2021

Андрей Петрик https://cdn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

Андрей Петрик https://cdn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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Андрей Петрик https://cdn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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