https://ru.sputnik.md/20210920/otnosheniya-moldova-rossia-44896966.html
Как будут развиваться отношения Молдовы и России в ближайшее время
Как будут развиваться отношения Молдовы и России в ближайшее время
Как будут развиваться отношения Молдовы и России в ближайшее время
2021-09-20T20:22+0300
2021-09-20T20:22+0300
2021-09-20T19:45+0300
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выборы
геополитика
выборы в госдуму
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Когда в такой крупной и серьезной стране, как Российская Федерация, происходят парламентские выборы, это приковывает внимание всего мира, как основных геополитических игроков, так и стран, тесно связанных длительными отношениями с Российской Федерацией.Граждане России сделали свой выбор, а в Госдуму прошла еще одна, новая политическая сила – партия "Новые люди". Сохранила весомый результат и "Единая Россия", крепкие позиция показала КПРФ, также уверенно пройдя в российский парламент.У Молдовы вот уже полтора месяца также новое правительство, которое позиционирует себя как проевропейское, но некоторые представители официального Кишинева не раз заявляли, что нацелены на партнерские отношения с Россией.Как сложится молдавско-российское сотрудничество в дальнейшем? Ответ на этот и другие вопросы – в интервью с генеральным директором Института региональных проблем Дмитрием Журавлевым.
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Андрей Петрик
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Андрей Петрик
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в молдове, выборы, геополитика, выборы в госдуму, видео
Как будут развиваться отношения Молдовы и России в ближайшее время
В Государственную думу прошла новая праволиберальная партия "Новые люди", весомые результаты показали "Единая Россия" и КПРФ. Чего ждать от нового политического расклада в российском парламенте?
Когда в такой крупной и серьезной стране, как Российская Федерация, происходят парламентские выборы, это приковывает внимание всего мира, как основных геополитических игроков, так и стран, тесно связанных длительными отношениями с Российской Федерацией.
Граждане России сделали свой выбор, а в Госдуму прошла еще одна, новая политическая сила – партия "Новые люди". Сохранила весомый результат и "Единая Россия", крепкие позиция показала КПРФ, также уверенно пройдя в российский парламент.
У Молдовы вот уже полтора месяца также новое правительство, которое позиционирует себя как проевропейское, но некоторые представители официального Кишинева не раз заявляли, что нацелены на партнерские отношения с Россией.
Как сложится молдавско-российское сотрудничество в дальнейшем? Ответ на этот и другие вопросы – в интервью с генеральным директором Института региональных проблем Дмитрием Журавлевым.