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Как будут развиваться отношения Молдовы и России в ближайшее время
Как будут развиваться отношения Молдовы и России в ближайшее время
Как будут развиваться отношения Молдовы и России в ближайшее время
2021-09-20T20:22+0300
2021-09-20T19:45+0300
радио
в молдове
выборы
геополитика
выборы в госдуму
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Когда в такой крупной и серьезной стране, как Российская Федерация, происходят парламентские выборы, это приковывает внимание всего мира, как основных геополитических игроков, так и стран, тесно связанных длительными отношениями с Российской Федерацией.Граждане России сделали свой выбор, а в Госдуму прошла еще одна, новая политическая сила – партия "Новые люди". Сохранила весомый результат и "Единая Россия", крепкие позиция показала КПРФ, также уверенно пройдя в российский парламент.У Молдовы вот уже полтора месяца также новое правительство, которое позиционирует себя как проевропейское, но некоторые представители официального Кишинева не раз заявляли, что нацелены на партнерские отношения с Россией.Как сложится молдавско-российское сотрудничество в дальнейшем? Ответ на этот и другие вопросы – в интервью с генеральным директором Института региональных проблем Дмитрием Журавлевым.
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Андрей Петрик
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в молдове, выборы, геополитика, выборы в госдуму, видео

Как будут развиваться отношения Молдовы и России в ближайшее время

20:22 20.09.2021
37
© Sputnik
Андрей Петрик в студии с администратором ресторана - Sputnik Молдова
Андрей Петрик
Все материалы
В Государственную думу прошла новая праволиберальная партия "Новые люди", весомые результаты показали "Единая Россия" и КПРФ. Чего ждать от нового политического расклада в российском парламенте?
Когда в такой крупной и серьезной стране, как Российская Федерация, происходят парламентские выборы, это приковывает внимание всего мира, как основных геополитических игроков, так и стран, тесно связанных длительными отношениями с Российской Федерацией.
Граждане России сделали свой выбор, а в Госдуму прошла еще одна, новая политическая сила – партия "Новые люди". Сохранила весомый результат и "Единая Россия", крепкие позиция показала КПРФ, также уверенно пройдя в российский парламент.
У Молдовы вот уже полтора месяца также новое правительство, которое позиционирует себя как проевропейское, но некоторые представители официального Кишинева не раз заявляли, что нацелены на партнерские отношения с Россией.
Как сложится молдавско-российское сотрудничество в дальнейшем? Ответ на этот и другие вопросы – в интервью с генеральным директором Института региональных проблем Дмитрием Журавлевым.
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