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Путин продлил на год экономические меры в ответ на антироссийские санкции
Путин продлил на год экономические меры в ответ на антироссийские санкции
Путин продлил на год экономические меры в ответ на антироссийские санкции
2021-09-20T18:15+0300
2021-09-20T18:15+0300
россия
владимир путин
санкции
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КИШИНЕВ, 20 сен – Sputnik. Президент России Владимир Путин продлил на 2022 год действие продовольственных ограничений, введенных в 2014 году в ответ на антироссийские санкции.Соответствующий указ был опубликован на официальном портале правовой информации, сообщает РИА Новости.Российский глава также поручил правительству обеспечить реализацию документа и при необходимости вносить предложения по изменению сроков действия контрсанкций.Евросоюз ввел экономические ограничения летом 2014 года из-за ситуации на Украине. Позднее их расширили и увязали с выполнением Минских соглашений. Москва указала, что Россия не сторона внутриукраинского конфликта, и приняла ответные ограничения.Так, власти запретили импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, установивших санкции.Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. По мере действия санкций Россия продлевала и свои ответные меры.В первоначальном списке стран были США, члены Евросоюза, Канада, Австралия и Норвегия. В августе 2015 года продэмбарго расширили на Албанию, Черногорию, Исландию и Лихтенштейн, а с 2016-го — на Украину. После выхода Великобритании из ЕС она была включена в список отдельно.
https://ru.sputnik.md/20210630/putin-nesmotrya-na-sanktsii-rossiya-razvivaetsya-35312656.html
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владимир путин, санкции

Путин продлил на год экономические меры в ответ на антироссийские санкции

18:15 20.09.2021
162
© Sputnik / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин - Sputnik Молдова, 1920, 20.09.2021
© Sputnik / Сергей Ильин
/
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Российский президент поручил правительству обеспечить реализацию документа и вносить предложения по изменению сроков действия контрсанкций.
КИШИНЕВ, 20 сен – Sputnik. Президент России Владимир Путин продлил на 2022 год действие продовольственных ограничений, введенных в 2014 году в ответ на антироссийские санкции.
Соответствующий указ был опубликован на официальном портале правовой информации, сообщает РИА Новости.
Российский глава также поручил правительству обеспечить реализацию документа и при необходимости вносить предложения по изменению сроков действия контрсанкций.
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным - Sputnik Молдова, 1920, 30.06.2021
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Путин: несмотря на санкции, Россия развивается
30 июня, 15:21
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Евросоюз ввел экономические ограничения летом 2014 года из-за ситуации на Украине. Позднее их расширили и увязали с выполнением Минских соглашений. Москва указала, что Россия не сторона внутриукраинского конфликта, и приняла ответные ограничения.
Так, власти запретили импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, установивших санкции.
Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. По мере действия санкций Россия продлевала и свои ответные меры.
В первоначальном списке стран были США, члены Евросоюза, Канада, Австралия и Норвегия. В августе 2015 года продэмбарго расширили на Албанию, Черногорию, Исландию и Лихтенштейн, а с 2016-го — на Украину. После выхода Великобритании из ЕС она была включена в список отдельно.
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