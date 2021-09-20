https://ru.sputnik.md/20210920/pogodnye-rekordy-moldovy-20-sentyabrya-44870500.html

Погодные рекорды Молдовы 20 сентября

Погодные рекорды Молдовы 20 сентября

Самая высокая и самая низкая температура 20 сентября

2021-09-20T00:01+0300

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КИШИНЕВ, 20 сен – Sputnik. Самое холодное 20 сентября на территории Молдовы было зарегистрировано более века назад. Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.По информации синоптиков, в 1910 году в этот день воздух прогрелся всего до +0,7 градуса по Цельсию.А температурный максимум 20 сентября зафиксировали в 2015 году. Тогда термометры показали +32,7 градуса.Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 32 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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2021

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в молдове, климат, погода, рекорды