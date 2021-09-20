https://ru.sputnik.md/20210920/pogodnye-rekordy-moldovy-20-sentyabrya-44870500.html
Погодные рекорды Молдовы 20 сентября
Погодные рекорды Молдовы 20 сентября
Самая высокая и самая низкая температура 20 сентября
2021-09-20T00:01+0300
2021-09-20T00:01+0300
2021-09-20T00:01+0300
в молдове
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рекорды
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КИШИНЕВ, 20 сен – Sputnik. Самое холодное 20 сентября на территории Молдовы было зарегистрировано более века назад. Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.По информации синоптиков, в 1910 году в этот день воздух прогрелся всего до +0,7 градуса по Цельсию.А температурный максимум 20 сентября зафиксировали в 2015 году. Тогда термометры показали +32,7 градуса.Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 32 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
https://ru.sputnik.md/20200904/kogda-klimat-gubit-tsivilizatsiyu---uchenye-o-tayne-ostrova-paskhi-31555174.html
https://ru.sputnik.md/20180820/potop-sneg-zhara-uciney-pocemu-eto-proishodit-21349846.html
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в молдове, климат, погода, рекорды
Погодные рекорды Молдовы 20 сентября
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.
КИШИНЕВ, 20 сен – Sputnik. Самое холодное 20 сентября на территории Молдовы было зарегистрировано более века назад. Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.
По информации синоптиков, в 1910 году в этот день воздух прогрелся всего до +0,7 градуса по Цельсию.
А температурный максимум 20 сентября зафиксировали в 2015 году. Тогда термометры показали +32,7 градуса.
Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 32 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.