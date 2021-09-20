https://ru.sputnik.md/20210920/postkovidnyy-sindrom-produkty-isklyuchit-ratsion-44893425.html

Постковидный синдром - какие продукты стоит исключить из рациона

Постковидный синдром - какие продукты стоит исключить из рациона

Постковидный синдром - какие продукты стоит исключить из рациона

2021-09-20T22:35+0300

2021-09-20T22:35+0300

2021-09-20T22:35+0300

коронавирус

врач

рацион

синдромы

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КИШИНЕВ, 20 сен - Sputnik. Доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург рассказал в беседе с Ura.ru, каких продуктов стоит избегать при постковидном синдроме.По словам специалиста, данный синдром представляет собой повышение воспалительной активности в организме, поэтому при нем эффективна противовоспалительная диета, передает РИА Новости."Нужно, по возможности, убрать сахар и продукты с высоким гликемическим индексом, то есть изделия из просеянной муки, картофель, рис. Также пальмовое, подсолнечное, кукурузное, соевое масло, маргарин, красное мясо и изделия из него, сосиски, сардельки, продукты глубокой переработки", — пояснил Гинзбург.При этом в рацион необходимо добавить продукты, которые богаты жирными кислотами, отметил врач.В понятие "постковидный синдром" врачи включают набор симптомов, которые сохраняются у человека некоторое время после выздоровления. Это головные боли, слабость, ослабление памяти и ряд других.

https://ru.sputnik.md/20210904/postkovidnyy-sindrom-v-belgii-lechat-pokhodami-v-muzey-44483866.html

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