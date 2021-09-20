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Постковидный синдром - какие продукты стоит исключить из рациона
Постковидный синдром - какие продукты стоит исключить из рациона
Постковидный синдром - какие продукты стоит исключить из рациона
2021-09-20T22:35+0300
2021-09-20T22:35+0300
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синдромы
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КИШИНЕВ, 20 сен - Sputnik. Доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург рассказал в беседе с Ura.ru, каких продуктов стоит избегать при постковидном синдроме.По словам специалиста, данный синдром представляет собой повышение воспалительной активности в организме, поэтому при нем эффективна противовоспалительная диета, передает РИА Новости."Нужно, по возможности, убрать сахар и продукты с высоким гликемическим индексом, то есть изделия из просеянной муки, картофель, рис. Также пальмовое, подсолнечное, кукурузное, соевое масло, маргарин, красное мясо и изделия из него, сосиски, сардельки, продукты глубокой переработки", — пояснил Гинзбург.При этом в рацион необходимо добавить продукты, которые богаты жирными кислотами, отметил врач.В понятие "постковидный синдром" врачи включают набор симптомов, которые сохраняются у человека некоторое время после выздоровления. Это головные боли, слабость, ослабление памяти и ряд других.
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врач, рацион, синдромы

Постковидный синдром - какие продукты стоит исключить из рациона

22:35 20.09.2021
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© Public Domain / PxhereСалат, архивное фото
Салат, архивное фото - Sputnik Молдова, 1920, 20.09.2021
© Public Domain / Pxhere
Самыми распространенными признаками постковидного синдрома являются головная боль, усталость, ухудшение памяти.
КИШИНЕВ, 20 сен - Sputnik. Доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург рассказал в беседе с Ura.ru, каких продуктов стоит избегать при постковидном синдроме.
По словам специалиста, данный синдром представляет собой повышение воспалительной активности в организме, поэтому при нем эффективна противовоспалительная диета, передает РИА Новости.
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"Нужно, по возможности, убрать сахар и продукты с высоким гликемическим индексом, то есть изделия из просеянной муки, картофель, рис. Также пальмовое, подсолнечное, кукурузное, соевое масло, маргарин, красное мясо и изделия из него, сосиски, сардельки, продукты глубокой переработки", — пояснил Гинзбург.
При этом в рацион необходимо добавить продукты, которые богаты жирными кислотами, отметил врач.
"Увеличиваем продукты, богатые "Омега-3" и жирными кислотами — это жирная морская рыба, льняное и оливковое масло ("Омега-9"). Добавляем больше овощей, ягод, зелени и не слишком сладких фруктов, кисломолочные напитки, без сахара, и сложные углеводы —гречка, овсянка, хлеб с отрубями", — добавил он.
В понятие "постковидный синдром" врачи включают набор симптомов, которые сохраняются у человека некоторое время после выздоровления. Это головные боли, слабость, ослабление памяти и ряд других.
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