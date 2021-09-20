https://ru.sputnik.md/20210920/postkovidnyy-sindrom-produkty-isklyuchit-ratsion-44893425.html
Постковидный синдром - какие продукты стоит исключить из рациона
Постковидный синдром - какие продукты стоит исключить из рациона
Постковидный синдром - какие продукты стоит исключить из рациона
2021-09-20T22:35+0300
2021-09-20T22:35+0300
2021-09-20T22:35+0300
коронавирус
врач
рацион
синдромы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/05/31178933_0:122:1200:797_1920x0_80_0_0_d2c85d7f9d94d26c3599d0ea784e6997.jpg
КИШИНЕВ, 20 сен - Sputnik. Доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург рассказал в беседе с Ura.ru, каких продуктов стоит избегать при постковидном синдроме.По словам специалиста, данный синдром представляет собой повышение воспалительной активности в организме, поэтому при нем эффективна противовоспалительная диета, передает РИА Новости."Нужно, по возможности, убрать сахар и продукты с высоким гликемическим индексом, то есть изделия из просеянной муки, картофель, рис. Также пальмовое, подсолнечное, кукурузное, соевое масло, маргарин, красное мясо и изделия из него, сосиски, сардельки, продукты глубокой переработки", — пояснил Гинзбург.При этом в рацион необходимо добавить продукты, которые богаты жирными кислотами, отметил врач.В понятие "постковидный синдром" врачи включают набор симптомов, которые сохраняются у человека некоторое время после выздоровления. Это головные боли, слабость, ослабление памяти и ряд других.
https://ru.sputnik.md/20210904/postkovidnyy-sindrom-v-belgii-lechat-pokhodami-v-muzey-44483866.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/05/31178933_137:0:1200:797_1920x0_80_0_0_9d33bce5fd48191c1d4034b246c2a510.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
врач, рацион, синдромы
Постковидный синдром - какие продукты стоит исключить из рациона
Самыми распространенными признаками постковидного синдрома являются головная боль, усталость, ухудшение памяти.
КИШИНЕВ, 20 сен - Sputnik. Доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург рассказал в беседе с Ura.ru, каких продуктов стоит избегать при постковидном синдроме.
По словам специалиста, данный синдром представляет собой повышение воспалительной активности в организме, поэтому при нем эффективна противовоспалительная диета, передает РИА Новости.
"Нужно, по возможности, убрать сахар и продукты с высоким гликемическим индексом, то есть изделия из просеянной муки, картофель, рис. Также пальмовое, подсолнечное, кукурузное, соевое масло, маргарин, красное мясо и изделия из него, сосиски, сардельки, продукты глубокой переработки", — пояснил Гинзбург.
При этом в рацион необходимо добавить продукты, которые богаты жирными кислотами, отметил врач.
"Увеличиваем продукты, богатые "Омега-3" и жирными кислотами — это жирная морская рыба, льняное и оливковое масло ("Омега-9"). Добавляем больше овощей, ягод, зелени и не слишком сладких фруктов, кисломолочные напитки, без сахара, и сложные углеводы —гречка, овсянка, хлеб с отрубями", — добавил он.
В понятие "постковидный синдром" врачи включают набор симптомов, которые сохраняются у человека некоторое время после выздоровления. Это головные боли, слабость, ослабление памяти и ряд других.