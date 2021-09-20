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Премьер Испании не поедет на Генассаблею ООН из-за извержения вулкана
Премьер Испании не поедет на Генассаблею ООН из-за извержения вулкана
Премьер-министр Испании не поедет на Генассаблею ООН из-за извержения вулкана
2021-09-20T09:57+0300
2021-09-20T09:57+0300
в мире
испания
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КИШИНЕВ, 20 сен – Sputnik. Испанский премьер-министр Педро Санчес отложил свой визит в США на Генассаблею ООН и отправится на Канарские острова, где на острове Пальма началось извержение вулкана.Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу испанского правительства. В воскресенье днем на острове Пальма на Канарских островах началось извержение в районе Лас-Манчас вулканической гряды Кумбре-Вьеха. Дороги, находящиеся в этом районе, перекрыты, началась эвакуация людей из ряда расположенных недалеко муниципалитетов.
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в мире, испания, педро санчес

Премьер Испании не поедет на Генассаблею ООН из-за извержения вулкана

09:57 20.09.2021
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© REUTERS / Sergio PerezПедро Санчес
Педро Санчес - Sputnik Молдова, 1920, 20.09.2021
© REUTERS / Sergio Perez
Глава правительства Испании отменил поездку в Нью-Йорк из-за вулкана на острове Пальма.
КИШИНЕВ, 20 сен – Sputnik. Испанский премьер-министр Педро Санчес отложил свой визит в США на Генассаблею ООН и отправится на Канарские острова, где на острове Пальма началось извержение вулкана.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу испанского правительства.

"В связи с ситуацией на острове Пальма председатель правительства отложил намеченную на сегодня поездку в Нью-Йорк и отправится вечером на Канары, чтобы следить за развитием событий", – цитирует агентство сообщение пресс-службы.

В воскресенье днем на острове Пальма на Канарских островах началось извержение в районе Лас-Манчас вулканической гряды Кумбре-Вьеха. Дороги, находящиеся в этом районе, перекрыты, началась эвакуация людей из ряда расположенных недалеко муниципалитетов.
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