https://ru.sputnik.md/20210920/premer-ispania-izverzheniye-vulkan-44883199.html

Премьер Испании не поедет на Генассаблею ООН из-за извержения вулкана

Премьер Испании не поедет на Генассаблею ООН из-за извержения вулкана

Премьер-министр Испании не поедет на Генассаблею ООН из-за извержения вулкана

2021-09-20T09:57+0300

2021-09-20T09:57+0300

2021-09-20T09:57+0300

в мире

испания

педро санчес

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КИШИНЕВ, 20 сен – Sputnik. Испанский премьер-министр Педро Санчес отложил свой визит в США на Генассаблею ООН и отправится на Канарские острова, где на острове Пальма началось извержение вулкана.Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу испанского правительства. В воскресенье днем на острове Пальма на Канарских островах началось извержение в районе Лас-Манчас вулканической гряды Кумбре-Вьеха. Дороги, находящиеся в этом районе, перекрыты, началась эвакуация людей из ряда расположенных недалеко муниципалитетов.

испания

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Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, испания, педро санчес