https://ru.sputnik.md/20210920/premer-ispania-izverzheniye-vulkan-44883199.html
Премьер Испании не поедет на Генассаблею ООН из-за извержения вулкана
Премьер Испании не поедет на Генассаблею ООН из-за извержения вулкана
Премьер-министр Испании не поедет на Генассаблею ООН из-за извержения вулкана
2021-09-20T09:57+0300
2021-09-20T09:57+0300
2021-09-20T09:57+0300
в мире
испания
педро санчес
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КИШИНЕВ, 20 сен – Sputnik. Испанский премьер-министр Педро Санчес отложил свой визит в США на Генассаблею ООН и отправится на Канарские острова, где на острове Пальма началось извержение вулкана.Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу испанского правительства. В воскресенье днем на острове Пальма на Канарских островах началось извержение в районе Лас-Манчас вулканической гряды Кумбре-Вьеха. Дороги, находящиеся в этом районе, перекрыты, началась эвакуация людей из ряда расположенных недалеко муниципалитетов.
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в мире, испания, педро санчес
Премьер Испании не поедет на Генассаблею ООН из-за извержения вулкана
Глава правительства Испании отменил поездку в Нью-Йорк из-за вулкана на острове Пальма.
КИШИНЕВ, 20 сен – Sputnik. Испанский премьер-министр Педро Санчес отложил свой визит в США на Генассаблею ООН и отправится на Канарские острова, где на острове Пальма началось извержение вулкана.
Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на пресс-службу испанского правительства.
"В связи с ситуацией на острове Пальма председатель правительства отложил намеченную на сегодня поездку в Нью-Йорк и отправится вечером на Канары, чтобы следить за развитием событий", – цитирует агентство сообщение пресс-службы.
В воскресенье днем на острове Пальма на Канарских островах началось извержение в районе Лас-Манчас вулканической гряды Кумбре-Вьеха. Дороги, находящиеся в этом районе, перекрыты, началась эвакуация людей из ряда расположенных недалеко муниципалитетов.