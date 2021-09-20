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Прокуратура: нужно декриминализировать нетрезвое вождение и ужесточить штрафы
Прокуратура: нужно декриминализировать нетрезвое вождение и ужесточить штрафы
Генеральный прокурор считает нынешние правила борьбы с вождением в нетрезвом виде неэффективными. 20.09.2021, Sputnik Молдова
2021-09-20T12:56+0300
2021-09-20T13:13+0300
прокуратура
александр стояногло
в молдове
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КИШИНЕВ, 20 сен – Sputnik. Генеральная прокуратура предлагает перевести вождение автомобиля в нетрезвом виде без серьезных последствий для жизни или здоровья человека из категории уголовных преступлений в категорию правонарушений с более суровым наказанием. Об этом на брифинге сообщил генпрокурор Александр Стояногло. Он также предложил наказывать таких водителей в течение 30 дней с момента совершения правонарушения.Как пояснил в своем выступлении Стояногло, проведенное недавно Генеральной прокуратурой обширное криминологическое исследование показывает, что в некоторых случаях методы расследования абсолютно неэффективны и в то же время чрезвычайно дороги.По его словам, из общего количества зарегистрированных преступлений случаи вождения в нетрезвом виде составляют в среднем около 15%. Более того, только в 2019 году суды первой инстанции вынесли в общей сложности 11 тысяч приговоров, из которых около 4 тысяч касались данного вида преступлений."В 2020 году из 10 тысяч приговоров, вынесенных первой инстанцией, около 35% касались водителей в нетрезвом виде или в наркотическом состоянии во время вождения. Представьте себе, что практически каждое третье решение или приговор суда касается вождения в нетрезвом виде. И сколько бы людей ни было осуждено за это преступление, количество дел не уменьшается", – добавил глава прокуратуры.По его словам, финансовые сметы, которые связаны с расследованием и судебным разбирательством по этому виду преступлений, ежегодно достигают десятков миллионов леев, уголовное производство по этим делам связано с самыми высокими судебными расходами по сравнению с другими разбирательствами.Помимо декриминализации этого вида преступлений и ужесточения штрафов, прокурор также предложил принять сопутствующие решения, а именно ввести запрет на необоснованную остановку транспортного средства инспектором дорожного движения.Остановка, по предложению генпрокурора, будет разрешена только в случае явного нарушения правил дорожного движения, что позволит в полной мере обеспечить презумпцию невиновности и другие конституционные права. Фактор коррупции очень высок при необоснованной остановке автомобилей, а с другой стороны – никак не влияет на безопасность движения.На этой неделе Генеральная прокуратура внесет данную инициативу в правительство для инициирования соответствующих законодательных процедур.
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Евгений Чебан
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прокуратура, александр стояногло, в молдове

Прокуратура: нужно декриминализировать нетрезвое вождение и ужесточить штрафы

12:56 20.09.2021 (обновлено: 13:13 20.09.2021)
152
© Sputnik / Mihai CarausАлександр Стояногло
Александр Стояногло - Sputnik Молдова, 1920, 20.09.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
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Генеральный прокурор считает нынешние правила борьбы с вождением в нетрезвом виде неэффективными.
КИШИНЕВ, 20 сен – Sputnik. Генеральная прокуратура предлагает перевести вождение автомобиля в нетрезвом виде без серьезных последствий для жизни или здоровья человека из категории уголовных преступлений в категорию правонарушений с более суровым наказанием. Об этом на брифинге сообщил генпрокурор Александр Стояногло. Он также предложил наказывать таких водителей в течение 30 дней с момента совершения правонарушения.
Как пояснил в своем выступлении Стояногло, проведенное недавно Генеральной прокуратурой обширное криминологическое исследование показывает, что в некоторых случаях методы расследования абсолютно неэффективны и в то же время чрезвычайно дороги.

"Законодательные инициативы, которые мы представляем и предлагаем вашему вниманию, ориентированы на декриминализацию уголовного закона и эффективность борьбы с социальным пороком – управлением транспортными средствами в нетрезвом виде", – заявил генпрокурор.

По его словам, из общего количества зарегистрированных преступлений случаи вождения в нетрезвом виде составляют в среднем около 15%. Более того, только в 2019 году суды первой инстанции вынесли в общей сложности 11 тысяч приговоров, из которых около 4 тысяч касались данного вида преступлений.
"В 2020 году из 10 тысяч приговоров, вынесенных первой инстанцией, около 35% касались водителей в нетрезвом виде или в наркотическом состоянии во время вождения. Представьте себе, что практически каждое третье решение или приговор суда касается вождения в нетрезвом виде. И сколько бы людей ни было осуждено за это преступление, количество дел не уменьшается", – добавил глава прокуратуры.
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По его словам, финансовые сметы, которые связаны с расследованием и судебным разбирательством по этому виду преступлений, ежегодно достигают десятков миллионов леев, уголовное производство по этим делам связано с самыми высокими судебными расходами по сравнению с другими разбирательствами.

"Если мы посмотрим на эффективность этого процесса, мы обнаружим, что в некоторых случаях эти дела прекращаются в связи с истечением срока давности и, соответственно, без реальных мер наказания для пойманных в пьяном виде. При расследовании этих категорий преступлений коррупционный фактор является одним из самых высоких", – заявил Стояногло.

Помимо декриминализации этого вида преступлений и ужесточения штрафов, прокурор также предложил принять сопутствующие решения, а именно ввести запрет на необоснованную остановку транспортного средства инспектором дорожного движения.
Остановка, по предложению генпрокурора, будет разрешена только в случае явного нарушения правил дорожного движения, что позволит в полной мере обеспечить презумпцию невиновности и другие конституционные права. Фактор коррупции очень высок при необоснованной остановке автомобилей, а с другой стороны – никак не влияет на безопасность движения.

"Обращаю внимание и подчеркиваю: граждане ни в коем случае не должны полагать, что предлагаемые изменения направлены на освобождение от ответственности лиц, уличенных в вождении в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а наоборот, путем резкого ужесточения санкций будет способствовать декриминализации общества, освободит государство от неоправданных расходов", – считает Стояногло.

На этой неделе Генеральная прокуратура внесет данную инициативу в правительство для инициирования соответствующих законодательных процедур.
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