https://ru.sputnik.md/20210920/prokuratura-uzhestochit-shtraf-44887249.html

Прокуратура: нужно декриминализировать нетрезвое вождение и ужесточить штрафы

Прокуратура: нужно декриминализировать нетрезвое вождение и ужесточить штрафы

Генеральный прокурор считает нынешние правила борьбы с вождением в нетрезвом виде неэффективными. 20.09.2021, Sputnik Молдова

2021-09-20T12:56+0300

2021-09-20T12:56+0300

2021-09-20T13:13+0300

прокуратура

александр стояногло

в молдове

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КИШИНЕВ, 20 сен – Sputnik. Генеральная прокуратура предлагает перевести вождение автомобиля в нетрезвом виде без серьезных последствий для жизни или здоровья человека из категории уголовных преступлений в категорию правонарушений с более суровым наказанием. Об этом на брифинге сообщил генпрокурор Александр Стояногло. Он также предложил наказывать таких водителей в течение 30 дней с момента совершения правонарушения.Как пояснил в своем выступлении Стояногло, проведенное недавно Генеральной прокуратурой обширное криминологическое исследование показывает, что в некоторых случаях методы расследования абсолютно неэффективны и в то же время чрезвычайно дороги.По его словам, из общего количества зарегистрированных преступлений случаи вождения в нетрезвом виде составляют в среднем около 15%. Более того, только в 2019 году суды первой инстанции вынесли в общей сложности 11 тысяч приговоров, из которых около 4 тысяч касались данного вида преступлений."В 2020 году из 10 тысяч приговоров, вынесенных первой инстанцией, около 35% касались водителей в нетрезвом виде или в наркотическом состоянии во время вождения. Представьте себе, что практически каждое третье решение или приговор суда касается вождения в нетрезвом виде. И сколько бы людей ни было осуждено за это преступление, количество дел не уменьшается", – добавил глава прокуратуры.По его словам, финансовые сметы, которые связаны с расследованием и судебным разбирательством по этому виду преступлений, ежегодно достигают десятков миллионов леев, уголовное производство по этим делам связано с самыми высокими судебными расходами по сравнению с другими разбирательствами.Помимо декриминализации этого вида преступлений и ужесточения штрафов, прокурор также предложил принять сопутствующие решения, а именно ввести запрет на необоснованную остановку транспортного средства инспектором дорожного движения.Остановка, по предложению генпрокурора, будет разрешена только в случае явного нарушения правил дорожного движения, что позволит в полной мере обеспечить презумпцию невиновности и другие конституционные права. Фактор коррупции очень высок при необоснованной остановке автомобилей, а с другой стороны – никак не влияет на безопасность движения.На этой неделе Генеральная прокуратура внесет данную инициативу в правительство для инициирования соответствующих законодательных процедур.

https://ru.sputnik.md/20210830/vykhodnye-politsiya-44349187.html

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2021

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Евгений Чебан https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

прокуратура, александр стояногло, в молдове