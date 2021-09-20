https://ru.sputnik.md/20210920/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-stanovitsya-prokhladnee-44870162.html

Самый точный прогноз погоды: становится прохладнее

Самый точный прогноз погоды: становится прохладнее

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2021-09-20T07:00+0300

2021-09-20T07:00+0300

2021-09-20T08:01+0300

в молдове

прогноз погоды

погода

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КИШИНЕВ, 20 сен — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 20 сентября погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления. Переменная облачность, преимущественно без осадков.Ветер северо-западный умеренный.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +12 до +17 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +10 до +15 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 20 сентября: ночью – от +7 до +9, днем – от +15 до +17.В последующие сутки температура воздуха продолжит понижаться. Так, во вторник средние показатели не окажутся выше +15 градусов. Но уже в четверг ожидается повышение температуры до +20.Праздники и народные приметыХристиане 20 сентября отмечают церковный праздник в честь мученика Созонта и преподобного Луки Глубокореченского. С этого дня в течение недели начинали убирать лук и торговали им. Пасечники в этот день обычно собирали урожай меда. По луковицам определяли погоду зимой: если много шелухи, значит, зима будет морозной.В этот день в старину запрещалось сжигать луковую шелуху, а также готовить лук, пока весь его урожай не будет собран. Этот овощ использовали как защиту от болезней скота. Чтобы животные не болели, им на шею надевали "ожерелья" из луковиц на нитке. Также лук и чеснок развешивали в спальне ребенка, чтобы он крепче спал.

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2021

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в молдове, прогноз погоды, погода