https://ru.sputnik.md/20210920/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-stanovitsya-prokhladnee-44870162.html
Самый точный прогноз погоды: становится прохладнее
Самый точный прогноз погоды: становится прохладнее
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2021-09-20T07:00+0300
2021-09-20T07:00+0300
2021-09-20T08:01+0300
в молдове
прогноз погоды
погода
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КИШИНЕВ, 20 сен — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 20 сентября погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления. Переменная облачность, преимущественно без осадков.Ветер северо-западный умеренный.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +12 до +17 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +10 до +15 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 20 сентября: ночью – от +7 до +9, днем – от +15 до +17.В последующие сутки температура воздуха продолжит понижаться. Так, во вторник средние показатели не окажутся выше +15 градусов. Но уже в четверг ожидается повышение температуры до +20.Праздники и народные приметыХристиане 20 сентября отмечают церковный праздник в честь мученика Созонта и преподобного Луки Глубокореченского. С этого дня в течение недели начинали убирать лук и торговали им. Пасечники в этот день обычно собирали урожай меда. По луковицам определяли погоду зимой: если много шелухи, значит, зима будет морозной.В этот день в старину запрещалось сжигать луковую шелуху, а также готовить лук, пока весь его урожай не будет собран. Этот овощ использовали как защиту от болезней скота. Чтобы животные не болели, им на шею надевали "ожерелья" из луковиц на нитке. Также лук и чеснок развешивали в спальне ребенка, чтобы он крепче спал.
https://ru.sputnik.md/20210519/maldivam-grozit-ischeznovenie-iz-za-izmeneniya-klimata-34805085.html
https://ru.sputnik.md/20210207/pravoslavnyi-kalendar-2021-33525096.html
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в молдове, прогноз погоды, погода
Самый точный прогноз погоды: становится прохладнее
07:00 20.09.2021 (обновлено: 08:01 20.09.2021)
Ежедневно читайте на Sputnik Молдова подробный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях.
КИШИНЕВ, 20 сен — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 20 сентября погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления. Переменная облачность, преимущественно без осадков.
Ветер северо-западный умеренный.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от +12 до +17 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +10 до +15 градусов.
Точный прогноз погоды в Кишиневе 20 сентября: ночью – от +7 до +9, днем – от +15 до +17.
В последующие сутки температура воздуха продолжит понижаться. Так, во вторник средние показатели не окажутся выше +15 градусов. Но уже в четверг ожидается повышение температуры до +20.
Праздники и народные приметы
Христиане 20 сентября отмечают церковный праздник
в честь мученика Созонта и преподобного Луки Глубокореченского. С этого дня в течение недели начинали убирать лук и торговали им. Пасечники в этот день обычно собирали урожай меда. По луковицам определяли погоду зимой: если много шелухи, значит, зима будет морозной.
В этот день в старину запрещалось сжигать луковую шелуху, а также готовить лук, пока весь его урожай не будет собран. Этот овощ использовали как защиту от болезней скота. Чтобы животные не болели, им на шею надевали "ожерелья" из луковиц на нитке. Также лук и чеснок развешивали в спальне ребенка, чтобы он крепче спал.
Маленьким девочкам в этот день нельзя дарить куклы. Считалось, что в эту дату такой подарок может привести к тому, что в замужестве они окажутся бесплодными.
На Луков день не нужно признаваться в любви или делать предложение. Такие отношения быстротечны, а брак недолговечен.
Не стоит проводить никаких финансовых сделок. Считалось, что на Луков день неприятности постигнут тех, кто решится взять в долг или одолжить любые суммы.
Не нужно игнорировать блюда с луком. Считалось, что чем больше лука вы съели 20 сентября, тем крепче будет ваше здоровье на следующий год.