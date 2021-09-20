https://ru.sputnik.md/20210920/spekulyatsii-dnestr-44888432.html

Министерство окружающей среды: спекуляции об уровне воды в Днестре необоснованны

Министерство окружающей среды: спекуляции об уровне воды в Днестре необоснованны

Министерство окружающей среды: спекуляции об уровне воды в Днестре необоснованны

2021-09-20T14:57+0300

2021-09-20T14:57+0300

2021-09-20T15:04+0300

днестр

в молдове

молдова

министерство окружающей среды

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КИШИНЕВ, 20 сен – Sputnik. Публикуемая в прессе информация о пересыхании Днестра и негативном влиянии на реку Днестровского гидроэнергетического узла научно необоснованна. Об этом говорится в сообщении Министерства окружающей среды Молдовы.Грязевые отмели, покрытые растительностью острова, о которых говорят в прессе, — характерное ежегодное явление для конца лета — начала осени, утверждают в министерстве.В ведомстве также сообщили о ходе переговоров с украинской стороной, связанных с воздействием Днестровской ГЭС в случае увеличения ее мощности еще на 3 турбины. Там заявили, что на последнем заседании Днестровской комиссии молдавская сторона запросила проведения исследования того, как данные действия повлияют на окружающую среду. Также, по информации министерства, президенты обоих государств договорились по итогам встречи в Киеве направить в начале года письмо в Комиссию Европейского союза с просьбой о помощи в этом отношении."Украинская сторона, так же как и Республика Молдова, использует ресурсы реки, и возможное воздействие деятельности Днестровского узла может повлиять на окружающую среду и экономику обоих государств. Диалог между Молдовой и Украиной — это прежде всего совместная деятельность по рациональному управлению водными ресурсами на Днестре. Это длительный, сложный и нормальный процесс согласования использования природных ресурсов, находящихся на территории двух или более государств", — говорится в сообщении министерства.В ведомстве отмечают, что в международном опыте были такие переговоры, которые могли длиться десятилетия.

https://ru.sputnik.md/20210913/ekspert-vlasti-ne-ponimayut-strategicheskuyu-vazhnost-dnestra-44694331.html

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2021

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Евгений Чебан https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

днестр, в молдове, молдова, министерство окружающей среды