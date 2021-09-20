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Министерство окружающей среды: спекуляции об уровне воды в Днестре необоснованны
Министерство окружающей среды: спекуляции об уровне воды в Днестре необоснованны
Министерство окружающей среды: спекуляции об уровне воды в Днестре необоснованны
2021-09-20T14:57+0300
2021-09-20T15:04+0300
днестр
в молдове
молдова
министерство окружающей среды
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КИШИНЕВ, 20 сен – Sputnik. Публикуемая в прессе информация о пересыхании Днестра и негативном влиянии на реку Днестровского гидроэнергетического узла научно необоснованна. Об этом говорится в сообщении Министерства окружающей среды Молдовы.Грязевые отмели, покрытые растительностью острова, о которых говорят в прессе, — характерное ежегодное явление для конца лета — начала осени, утверждают в министерстве.В ведомстве также сообщили о ходе переговоров с украинской стороной, связанных с воздействием Днестровской ГЭС в случае увеличения ее мощности еще на 3 турбины. Там заявили, что на последнем заседании Днестровской комиссии молдавская сторона запросила проведения исследования того, как данные действия повлияют на окружающую среду. Также, по информации министерства, президенты обоих государств договорились по итогам встречи в Киеве направить в начале года письмо в Комиссию Европейского союза с просьбой о помощи в этом отношении."Украинская сторона, так же как и Республика Молдова, использует ресурсы реки, и возможное воздействие деятельности Днестровского узла может повлиять на окружающую среду и экономику обоих государств. Диалог между Молдовой и Украиной — это прежде всего совместная деятельность по рациональному управлению водными ресурсами на Днестре. Это длительный, сложный и нормальный процесс согласования использования природных ресурсов, находящихся на территории двух или более государств", — говорится в сообщении министерства.В ведомстве отмечают, что в международном опыте были такие переговоры, которые могли длиться десятилетия.
https://ru.sputnik.md/20210913/ekspert-vlasti-ne-ponimayut-strategicheskuyu-vazhnost-dnestra-44694331.html
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днестр, в молдове, молдова, министерство окружающей среды

Министерство окружающей среды: спекуляции об уровне воды в Днестре необоснованны

14:57 20.09.2021 (обновлено: 15:04 20.09.2021)
58
© Photo : Facebook / Елена ЗубковУчасток реки Днестр
Участок реки Днестр - Sputnik Молдова, 1920, 20.09.2021
© Photo : Facebook / Елена Зубков
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
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Уровень воды в Днестре в норме, острова – обычное ежегодное явление, а переговоры с Украиной проходят в конструктивном ключе, утверждают в правительстве.
КИШИНЕВ, 20 сен – Sputnik. Публикуемая в прессе информация о пересыхании Днестра и негативном влиянии на реку Днестровского гидроэнергетического узла научно необоснованна. Об этом говорится в сообщении Министерства окружающей среды Молдовы.

"Последние измерения на Днестре указывают на нормальный гидрологический режим, около 120-130 м3 в секунду (минимально необходимый показатель — 100 м3/с). Уровень воды на водонасосной станции в Кошернице остается стабильно выше или равным минимальному уровню, необходимому для работы", — заявили в министерстве.

Грязевые отмели, покрытые растительностью острова, о которых говорят в прессе, — характерное ежегодное явление для конца лета — начала осени, утверждают в министерстве.

"Этот процесс обусловлен низким уровнем осадков в засушливые периоды года в горных и предгорных районах Украины. С понижением уровня воды и стока в Днестре и Пруте пропускная способность реки снижается. Таким образом, образуются илы, которые впоследствии превращаются в острова, покрытые растительностью", — отметили в министерстве.

В ведомстве также сообщили о ходе переговоров с украинской стороной, связанных с воздействием Днестровской ГЭС в случае увеличения ее мощности еще на 3 турбины. Там заявили, что на последнем заседании Днестровской комиссии молдавская сторона запросила проведения исследования того, как данные действия повлияют на окружающую среду. Также, по информации министерства, президенты обоих государств договорились по итогам встречи в Киеве направить в начале года письмо в Комиссию Европейского союза с просьбой о помощи в этом отношении.
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"Украинская сторона, так же как и Республика Молдова, использует ресурсы реки, и возможное воздействие деятельности Днестровского узла может повлиять на окружающую среду и экономику обоих государств. Диалог между Молдовой и Украиной — это прежде всего совместная деятельность по рациональному управлению водными ресурсами на Днестре. Это длительный, сложный и нормальный процесс согласования использования природных ресурсов, находящихся на территории двух или более государств", — говорится в сообщении министерства.
В ведомстве отмечают, что в международном опыте были такие переговоры, которые могли длиться десятилетия.
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