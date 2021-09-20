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Стрельба в университете Перми: количество пострадавших выросло
Стрельба в университете Перми: количество пострадавших выросло
Стрельба в университете Перми: количество пострадавших выросло
2021-09-20T11:35+0300
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КИШИНЕВ, 20 сен – Sputnik. Число пострадавших при стрельбе в пермском вузе увеличилось до 19 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.Помимо этого, по данным Следственного комитета, в ходе инцидента были убиты восемь человек.Пресс-служба Минздрава России сообщает, что семь пострадавших при стрельбе в Перми госпитализированы в медучреждения города. Один пациент в тяжелом состоянии, шесть – в состоянии средней тяжести.Для оказания помощи пострадавшим при стрельбе в Пермь направлена бригада специалистов, включающая анестезиологов-реаниматологов, хирургов и травматологов, сообщила пресс-служба Минздрава РФ.Ранее пресс-служба Пермского университета сообщила о стрельбе из травматического оружия на территории кампуса вуза. Все занятия в заведении отменены. Позднее вуз и МВД РФ сообщили о задержании стрелявшего.
https://ru.sputnik.md/20210920/universitet-perm-strelba-44884085.html
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в мире, россия, стрельба

Стрельба в университете Перми: количество пострадавших выросло

11:35 20.09.2021 (обновлено: 11:37 20.09.2021)
297
© Sputnik / Алексей Романов / Перейти в фотобанкСтрельба в университете в Перми
Стрельба в университете в Перми - Sputnik Молдова, 1920, 20.09.2021
© Sputnik / Алексей Романов
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Число погибших в результате стрельбы в пермском вузе выросло до восьми.
КИШИНЕВ, 20 сен – Sputnik. Число пострадавших при стрельбе в пермском вузе увеличилось до 19 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
Помимо этого, по данным Следственного комитета, в ходе инцидента были убиты восемь человек.
Пресс-служба Минздрава России сообщает, что семь пострадавших при стрельбе в Перми госпитализированы в медучреждения города. Один пациент в тяжелом состоянии, шесть – в состоянии средней тяжести.
Для оказания помощи пострадавшим при стрельбе в Пермь направлена бригада специалистов, включающая анестезиологов-реаниматологов, хирургов и травматологов, сообщила пресс-служба Минздрава РФ.
Стрельба в университете в Перми - Sputnik Молдова, 1920, 20.09.2021
В университете Перми неизвестный открыл стрельбу
10:26
261
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Ранее пресс-служба Пермского университета сообщила о стрельбе из травматического оружия на территории кампуса вуза. Все занятия в заведении отменены. Позднее вуз и МВД РФ сообщили о задержании стрелявшего.
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