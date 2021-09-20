https://ru.sputnik.md/20210920/strelba-universitet-perm-44886920.html

Стрельба в университете Перми: количество пострадавших выросло

Стрельба в университете Перми: количество пострадавших выросло

Стрельба в университете Перми: количество пострадавших выросло

2021-09-20T11:35+0300

2021-09-20T11:35+0300

2021-09-20T11:37+0300

в мире

россия

стрельба

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/14/44885973_0:218:1156:868_1920x0_80_0_0_164fb1eb41f9a9b87a2e4686ad8240cf.jpg

КИШИНЕВ, 20 сен – Sputnik. Число пострадавших при стрельбе в пермском вузе увеличилось до 19 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.Помимо этого, по данным Следственного комитета, в ходе инцидента были убиты восемь человек.Пресс-служба Минздрава России сообщает, что семь пострадавших при стрельбе в Перми госпитализированы в медучреждения города. Один пациент в тяжелом состоянии, шесть – в состоянии средней тяжести.Для оказания помощи пострадавшим при стрельбе в Пермь направлена бригада специалистов, включающая анестезиологов-реаниматологов, хирургов и травматологов, сообщила пресс-служба Минздрава РФ.Ранее пресс-служба Пермского университета сообщила о стрельбе из травматического оружия на территории кампуса вуза. Все занятия в заведении отменены. Позднее вуз и МВД РФ сообщили о задержании стрелявшего.

https://ru.sputnik.md/20210920/universitet-perm-strelba-44884085.html

россия

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, россия, стрельба