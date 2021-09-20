https://ru.sputnik.md/20210920/tretya-doza-italia-revaktsinatsiya-44892775.html

Третья доза для уязвимых слоев - в Италии началась ревакцинация

Третья доза для уязвимых слоев - в Италии началась ревакцинация

Третья доза для уязвимых слоев - в Италии началась ревакцинация

2021-09-20T21:13+0300

2021-09-20T21:13+0300

2021-09-20T21:13+0300

коронавирус

италия

вакцина

ревакцинация

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КИШИНЕВ, 20 сен - Sputnik. На всей территории Италии началась бустерная вакцинация самых уязвимых слоев населения третьей дозой препаратов от COVID-19, передает РИА Новости со ссылкой на итальянский минздрав.В категорию уязвимых слоев населения, нуждающихся в бустерной дозе прививки, попали три миллиона человек. Всего это 10 групп пациентов с различными проблемами со здоровьем: перенесшие операции по пересадке органов, страдающие онкологическими заболеваниями, иммунодефицитом, почечной недостаточностью и другими тяжелыми нарушениями. После них дополнительные инъекции получат пожилые люди старше 80 лет, пациенты учреждений со специальным уходом, а также их сотрудники.В качестве третьей дозы будет использоваться одна из вакцин, созданных на основе технологии матричной рибонуклеиновой кислоты (мРНК): Pfizer для пациентов в возрасте 12 лет и старше или Moderna для 18 лет и старше. Введение бустерной дозы должно произойти как минимум через 28 дней после последней дозы (второй или однократной).На минувшей неделе первыми в Италии третью дозу вакцины стали делать медики столичной области Лацио, которая имеет самые высокие показатели по темпам вакцинации среди других итальянских регионов.Весной власти Италии поставили задачу вакцинировать 80% населения и добиться образования коллективного иммунитета в стране к концу сентября. По состоянию на понедельник, согласно данным минздрава, иммунизацию завершили 75% населения в возрасте старше 12 лет. В настоящий момент в стране распределены свыше 82 миллионов доз вакцин.

https://ru.sputnik.md/20210805/rospotrebnadzor-revaktsinatsiya-covid-19-polgoda-43580930.html

италия

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италия, вакцина, ревакцинация