https://ru.sputnik.md/20210920/tsik-plan-mestnye-vybori-44894132.html

ЦИК утвердил план подготовки к местным выборам в 15 населенных пунктах

ЦИК утвердил план подготовки к местным выборам в 15 населенных пунктах

ЦИК утвердил план подготовки к местным выборам в 15 населенных пунктах

2021-09-20T15:49+0300

2021-09-20T15:49+0300

2021-09-20T15:50+0300

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КИШИНЕВ, 20 сен – Sputnik. Центральная избирательная комиссия на заседании 20 сентября утвердила Календарный план организации и проведения новых местных выборов примара в 15 населенных пунктах, назначенных на 21 ноября 2021 года.По решению ЦИК, избирательный период в этих населенных пунктах начнется 21 сентября. Календарный план ЦИК предусматривает сроки создания нижестоящих избирательных органов, выделения необходимых средств для проведения выборов, выдвижения и регистрации кандидатов.В местных выборах 21 ноября могут принять участие 54 партии. Одна из них - Политическая партия "Наши", которая была зарегистрирована недавно, сможет участвовать в выборах только в шести населенных пунктах, там, где выборы были назначены после регистрации политической партии.Местные выборы 21 ноября 2021 года пройдут в 15 населенных пунктах страны:

https://ru.sputnik.md/20210920/vybory-deputaty-gagauzia-44888239.html

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Евгений Чебан https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

бельцы, выборы, цик