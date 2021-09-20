https://ru.sputnik.md/20210920/tsik-plan-mestnye-vybori-44894132.html
ЦИК утвердил план подготовки к местным выборам в 15 населенных пунктах
ЦИК утвердил план подготовки к местным выборам в 15 населенных пунктах
ЦИК утвердил план подготовки к местным выборам в 15 населенных пунктах
2021-09-20T15:49+0300
2021-09-20T15:49+0300
2021-09-20T15:50+0300
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КИШИНЕВ, 20 сен – Sputnik. Центральная избирательная комиссия на заседании 20 сентября утвердила Календарный план организации и проведения новых местных выборов примара в 15 населенных пунктах, назначенных на 21 ноября 2021 года.По решению ЦИК, избирательный период в этих населенных пунктах начнется 21 сентября. Календарный план ЦИК предусматривает сроки создания нижестоящих избирательных органов, выделения необходимых средств для проведения выборов, выдвижения и регистрации кандидатов.В местных выборах 21 ноября могут принять участие 54 партии. Одна из них - Политическая партия "Наши", которая была зарегистрирована недавно, сможет участвовать в выборах только в шести населенных пунктах, там, где выборы были назначены после регистрации политической партии.Местные выборы 21 ноября 2021 года пройдут в 15 населенных пунктах страны:
https://ru.sputnik.md/20210920/vybory-deputaty-gagauzia-44888239.html
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бельцы, выборы, цик
ЦИК утвердил план подготовки к местным выборам в 15 населенных пунктах
15:49 20.09.2021 (обновлено: 15:50 20.09.2021)
ЦИК утвердил план организации выборов и список партий, которые смогут в них участвовать.
КИШИНЕВ, 20 сен – Sputnik. Центральная избирательная комиссия на заседании 20 сентября утвердила Календарный план организации и проведения новых местных выборов примара в 15 населенных пунктах, назначенных на 21 ноября 2021 года.
По решению ЦИК, избирательный период в этих населенных пунктах начнется 21 сентября. Календарный план ЦИК предусматривает сроки создания нижестоящих избирательных органов, выделения необходимых средств для проведения выборов, выдвижения и регистрации кандидатов.
В местных выборах 21 ноября могут принять участие 54 партии. Одна из них - Политическая партия "Наши", которая была зарегистрирована недавно, сможет участвовать в выборах только в шести населенных пунктах, там, где выборы были назначены после регистрации политической партии.
Местные выборы 21 ноября 2021 года пройдут в 15 населенных пунктах страны:
селах Паланка и Штефэнешты Штефан-Водского района;
коммуне Украинка и селе Опачь Каушанского района;
селе Хлиная и городе Купчинь Единецкого района;
коммуне Украинка и селе Опачь Каушанского района;
коммуне Ишкэлэу и Пырлица, а также в селе Кэлинешты Фэлештского района;
коммуне Ишкэлэу и Пырлица, а также в селе Кэлинешты Фэлештского района;
коммуне Каменка Глодянского района;
коммуне Негурений-Векь Унгенского района;
коммуне Князевка Леовского района.