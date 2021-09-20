https://ru.sputnik.md/20210920/tsik-rossia-vybory-gosduma-44893800.html

В ЦИК России объявили выборы в Госдуму состоявшимися

В ЦИК России объявили выборы в Госдуму состоявшимися

В ЦИК России объявили выборы в Госдуму состоявшимися

2021-09-20T15:28+0300

2021-09-20T15:28+0300

2021-09-20T15:58+0300

россия

элла памфилова

выборы в госдуму

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/14/44882550_0:277:3073:2005_1920x0_80_0_0_80456b81289947667bdbc52c1ceee60f.jpg

КИШИНЕВ, 20 сен – Sputnik. Глава ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что выборы в Госдуму состоялись.При этом глава российского Центризбиркома призвала не торопиться с подведением итогов выборов и рассмотреть все жалобы."Я обращаюсь ко всем моим коллегам в регионах: пожалуйста, настоятельная просьба не торопиться подводить итоги. Мы, Центральная избирательная комиссия, даем вам время для того, чтобы вы максимально тщательно, внимательно приняли все заслуживающие того жалобы и рассмотрели их", – сказала Памфилова.Она также подчеркнула, что если выявляются нарушения "или малейшие сомнения в чистоте результатов", то по этим участкам надо "решительно отменять" выборы.В 2021 году впервые голосование на выборах в Госдуму длилось три дня, причем отдать голос можно было не только очно, на избирательном участке, но и онлайн.Окончательные итоги голосования на выборах в Госдуму в ЦИК планируют подвести в пятницу.

https://ru.sputnik.md/20210919/vybory-gosduma-golosovanie-blizhnee-zarubezhye-44877635.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

элла памфилова, выборы в госдуму