https://ru.sputnik.md/20210920/tsik-rossia-vybory-gosduma-44893800.html
В ЦИК России объявили выборы в Госдуму состоявшимися
В ЦИК России объявили выборы в Госдуму состоявшимися
В ЦИК России объявили выборы в Госдуму состоявшимися
2021-09-20T15:28+0300
2021-09-20T15:28+0300
2021-09-20T15:58+0300
россия
элла памфилова
выборы в госдуму
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КИШИНЕВ, 20 сен – Sputnik. Глава ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что выборы в Госдуму состоялись.При этом глава российского Центризбиркома призвала не торопиться с подведением итогов выборов и рассмотреть все жалобы."Я обращаюсь ко всем моим коллегам в регионах: пожалуйста, настоятельная просьба не торопиться подводить итоги. Мы, Центральная избирательная комиссия, даем вам время для того, чтобы вы максимально тщательно, внимательно приняли все заслуживающие того жалобы и рассмотрели их", – сказала Памфилова.Она также подчеркнула, что если выявляются нарушения "или малейшие сомнения в чистоте результатов", то по этим участкам надо "решительно отменять" выборы.В 2021 году впервые голосование на выборах в Госдуму длилось три дня, причем отдать голос можно было не только очно, на избирательном участке, но и онлайн.Окончательные итоги голосования на выборах в Госдуму в ЦИК планируют подвести в пятницу.
https://ru.sputnik.md/20210919/vybory-gosduma-golosovanie-blizhnee-zarubezhye-44877635.html
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элла памфилова, выборы в госдуму
В ЦИК России объявили выборы в Госдуму состоявшимися
15:28 20.09.2021 (обновлено: 15:58 20.09.2021)
Явка на выборах в Госдуму России составила 51,68%.
КИШИНЕВ, 20 сен – Sputnik. Глава ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что выборы в Госдуму состоялись.
"Выборы состоялись. Явка, сейчас до конца не подведены итоги, явка – 51,68%", – цитирует РИА Новости заявление Памфиловой в информцентре ЦИК.
При этом глава российского Центризбиркома призвала не торопиться с подведением итогов выборов и рассмотреть все жалобы.
"Я обращаюсь ко всем моим коллегам в регионах: пожалуйста, настоятельная просьба не торопиться подводить итоги. Мы, Центральная избирательная комиссия, даем вам время для того, чтобы вы максимально тщательно, внимательно приняли все заслуживающие того жалобы и рассмотрели их", – сказала Памфилова.
Она также подчеркнула, что если выявляются нарушения "или малейшие сомнения в чистоте результатов", то по этим участкам надо "решительно отменять" выборы.
В 2021 году впервые голосование на выборах в Госдуму длилось три дня, причем отдать голос можно было не только очно, на избирательном участке, но и онлайн.
Окончательные итоги голосования на выборах в Госдуму в ЦИК планируют подвести в пятницу.