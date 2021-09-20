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В университете Перми неизвестный открыл стрельбу
В университете Перми неизвестный открыл стрельбу
В университете Перми неизвестный открыл стрельбу
2021-09-20T10:26+0300
2021-09-20T10:52+0300
в мире
стрельба
пермь
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КИШИНЕВ, 20 сен – Sputnik. В Пермском государственном университете произошла стрельба из травматического оружия, часть студентов и преподавателей закрылись в аудиториях, есть пострадавшие, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу университета.По словам собеседника агентства, в университете уже работает полиция, стрелявший был задержан. Предварительно известно о пострадавших, среди которых есть погибшие и раненые.По данным СК РФ, при стрельбе в пермском вузе погибли пять человек, шесть пострадали. Открывший стрельбу оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен.
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в мире, стрельба, пермь

В университете Перми неизвестный открыл стрельбу

10:26 20.09.2021 (обновлено: 10:52 20.09.2021)
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© Sputnik / Анатолий Романов / Перейти в фотобанкСтрельба в университете в Перми
Стрельба в университете в Перми - Sputnik Молдова, 1920, 20.09.2021
© Sputnik / Анатолий Романов
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На территории Пермского госуниверситета произошла стрельба из травматического оружия.
КИШИНЕВ, 20 сен – Sputnik. В Пермском государственном университете произошла стрельба из травматического оружия, часть студентов и преподавателей закрылись в аудиториях, есть пострадавшие, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу университета.
"Была открыта из травматического оружия стрельба в Пермском университете. Мы находимся в конференц-зале, закрылись, другие студенты и преподаватели закрылись в других аудиториях", – рассказали в пресс-службе.
По словам собеседника агентства, в университете уже работает полиция, стрелявший был задержан. Предварительно известно о пострадавших, среди которых есть погибшие и раненые.
По данным СК РФ, при стрельбе в пермском вузе погибли пять человек, шесть пострадали. Открывший стрельбу оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен.
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