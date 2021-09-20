https://ru.sputnik.md/20210920/universitet-perm-strelba-44884085.html

В университете Перми неизвестный открыл стрельбу

В университете Перми неизвестный открыл стрельбу

В университете Перми неизвестный открыл стрельбу

2021-09-20T10:26+0300

2021-09-20T10:26+0300

2021-09-20T10:52+0300

в мире

стрельба

пермь

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КИШИНЕВ, 20 сен – Sputnik. В Пермском государственном университете произошла стрельба из травматического оружия, часть студентов и преподавателей закрылись в аудиториях, есть пострадавшие, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу университета.По словам собеседника агентства, в университете уже работает полиция, стрелявший был задержан. Предварительно известно о пострадавших, среди которых есть погибшие и раненые.По данным СК РФ, при стрельбе в пермском вузе погибли пять человек, шесть пострадали. Открывший стрельбу оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен.

пермь

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в мире, стрельба, пермь