https://ru.sputnik.md/20210920/universitet-perm-strelba-44884085.html
В университете Перми неизвестный открыл стрельбу
В университете Перми неизвестный открыл стрельбу
В университете Перми неизвестный открыл стрельбу
2021-09-20T10:26+0300
2021-09-20T10:26+0300
2021-09-20T10:52+0300
в мире
стрельба
пермь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/14/44884895_0:257:624:608_1920x0_80_0_0_cfa78ac9c91919895691f352aa7bfd99.jpg
КИШИНЕВ, 20 сен – Sputnik. В Пермском государственном университете произошла стрельба из травматического оружия, часть студентов и преподавателей закрылись в аудиториях, есть пострадавшие, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу университета.По словам собеседника агентства, в университете уже работает полиция, стрелявший был задержан. Предварительно известно о пострадавших, среди которых есть погибшие и раненые.По данным СК РФ, при стрельбе в пермском вузе погибли пять человек, шесть пострадали. Открывший стрельбу оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен.
пермь
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/14/44884895_0:198:624:666_1920x0_80_0_0_0c755bfc91e3a300a127a78632952b33.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, стрельба, пермь
В университете Перми неизвестный открыл стрельбу
10:26 20.09.2021 (обновлено: 10:52 20.09.2021)
На территории Пермского госуниверситета произошла стрельба из травматического оружия.
КИШИНЕВ, 20 сен – Sputnik.
В Пермском государственном университете произошла стрельба из травматического оружия, часть студентов и преподавателей закрылись в аудиториях, есть пострадавшие, сообщает РИА Новости
со ссылкой на пресс-службу университета.
"Была открыта из травматического оружия стрельба в Пермском университете. Мы находимся в конференц-зале, закрылись, другие студенты и преподаватели закрылись в других аудиториях", – рассказали в пресс-службе.
По словам собеседника агентства, в университете уже работает полиция, стрелявший был задержан. Предварительно известно о пострадавших, среди которых есть погибшие и раненые.
По данным СК РФ, при стрельбе в пермском вузе погибли пять человек, шесть пострадали. Открывший стрельбу оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен.