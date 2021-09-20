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Урекян: в октябре молдаван ждет очень неприятный сюрприз
Урекян: в октябре молдаван ждет очень неприятный сюрприз
Экс-мэр Кишинева высказал свое мнение о том, насколько успешно позиционирует себя новая власть Молдовы в решении газового вопроса. 20.09.2021, Sputnik Молдова
2021-09-20T09:00+0300
2021-09-20T09:00+0300
2021-09-20T09:00+0300
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Урекян: в октябре молдаван ждет очень неприятный сюрприз
Урекян: в октябре молдаван ждет очень неприятный сюрприз
Все почему-то уверены, что в вопросе нового контракта между "Молдовагазом" и российским концерном "Газпром" Молдову ждет неприятный сюрприз, рассказал в эфире студии Sputnik Молдова бывший генеральный примар Кишинева и экс-депутат Серафим Урекян.В заключение Урекян напомнил, что Молдова является нейтральной страной, которая должна вести взвешенную политику по отношению со всеми стратегическими партнерами.
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Валентина Топоривская
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Валентина Топоривская
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утро на sputnik’e, подкасты, аудио, в молдове, серафим урекян, цена на газ, газ
Урекян: в октябре молдаван ждет очень неприятный сюрприз
Экс-мэр Кишинева высказал свое мнение о том, насколько успешно позиционирует себя новая власть Молдовы в решении газового вопроса.
Все почему-то уверены, что в вопросе нового контракта между "Молдовагазом" и российским концерном "Газпром" Молдову ждет неприятный сюрприз, рассказал в эфире студии Sputnik Молдова
бывший генеральный примар Кишинева и экс-депутат Серафим Урекян.
"Конечно, с таким позиционированием, как сегодня подает себя новая власть, конец может быть достаточно бесславным. Учитывая то, сколько стоит газ в Европе сегодня, если мы и дальше продолжим себя так вести со своими потенциальными партнерами, то нас может ожидать неприятный сюрприз и повышение цен на энергоносители", – убежден бывший генеральный примар.
В заключение Урекян напомнил, что Молдова является нейтральной страной, которая должна вести взвешенную политику по отношению со всеми стратегическими партнерами.