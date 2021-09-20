Урекян: в октябре молдаван ждет очень неприятный сюрприз

"Конечно, с таким позиционированием, как сегодня подает себя новая власть, конец может быть достаточно бесславным. Учитывая то, сколько стоит газ в Европе сегодня, если мы и дальше продолжим себя так вести со своими потенциальными партнерами, то нас может ожидать неприятный сюрприз и повышение цен на энергоносители", – убежден бывший генеральный примар.