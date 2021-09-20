https://ru.sputnik.md/20210920/v-moldove-obyavili-zheltyy-kod-gidrologicheskoy-opasnosti-44897269.html

В Молдове объявили "желтый код" гидрологической опасности

В Молдове объявили "желтый код" гидрологической опасности

Государственная гидрометеорологическая служба опубликовала предупреждение об аномально низком уровне воды в реке Прут. 20.09.2021, Sputnik Молдова

2021-09-20T16:59+0300

2021-09-20T16:59+0300

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желтый код

метеорологи

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КИШИНЕВ, 20 сен - Sputnik. Метеорологи сообщают, что с 20 по 27 сентября в связи с установлением осенней межени и отсутствием осадков на реке Прут ожидается низкая водность, 35-50% средних многолетних величин.Напомним, Государственная гидрометеорологическая служба объявила предупреждение о предстоящих заморозках 21-24 сентября. Температура ночью будет колебаться в пределах от -1 до -3 градусов Цельсия.Что означает "желтый код" гидрологической опасностиГидрологическая засуха определяется объемом стока и расхода воды за определенный период времени.В периоды низкого стока, в течение которого объемы стока не превышают 50% от средних многолетних величин в течении 5-7, дней объявляется "жeлтый код" гидрологической засухи.В случае покрытия гидрологической засухой 80% территории республики объявляется "жeлтый код" по всей территории или по гидрографическим бассейнам.

https://ru.sputnik.md/20210917/gidromettsentr-obyavil-zheltyy-kod-iz-za-zamorozkov-v-moldove-44824800.html

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2021

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желтый код, метеорологи