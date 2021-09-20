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В Молдове объявили "желтый код" гидрологической опасности
В Молдове объявили "желтый код" гидрологической опасности
Государственная гидрометеорологическая служба опубликовала предупреждение об аномально низком уровне воды в реке Прут. 20.09.2021, Sputnik Молдова
2021-09-20T16:59+0300
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метеорологи
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КИШИНЕВ, 20 сен - Sputnik. Метеорологи сообщают, что с 20 по 27 сентября в связи с установлением осенней межени и отсутствием осадков на реке Прут ожидается низкая водность, 35-50% средних многолетних величин.Напомним, Государственная гидрометеорологическая служба объявила предупреждение о предстоящих заморозках 21-24 сентября. Температура ночью будет колебаться в пределах от -1 до -3 градусов Цельсия.Что означает "желтый код" гидрологической опасностиГидрологическая засуха определяется объемом стока и расхода воды за определенный период времени.В периоды низкого стока, в течение которого объемы стока не превышают 50% от средних многолетних величин в течении 5-7, дней объявляется "жeлтый код" гидрологической засухи.В случае покрытия гидрологической засухой 80% территории республики объявляется "жeлтый код" по всей территории или по гидрографическим бассейнам.
https://ru.sputnik.md/20210917/gidromettsentr-obyavil-zheltyy-kod-iz-za-zamorozkov-v-moldove-44824800.html
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Евгений Чебан
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желтый код, метеорологи

В Молдове объявили "желтый код" гидрологической опасности

16:59 20.09.2021 (обновлено: 17:13 20.09.2021)
169
© SputnikЗаповедник "Нижний Прут"
Заповедник Нижний Прут - Sputnik Молдова, 1920, 20.09.2021
© Sputnik
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Государственная гидрометеорологическая служба опубликовала предупреждение об аномально низком уровне воды в реке Прут.
КИШИНЕВ, 20 сен - Sputnik. Метеорологи сообщают, что с 20 по 27 сентября в связи с установлением осенней межени и отсутствием осадков на реке Прут ожидается низкая водность, 35-50% средних многолетних величин.
"Просим экономических агентов и физических лиц рационально использовать водные ресурсы", - говорится в сообщении метеорологов.
Напомним, Государственная гидрометеорологическая служба объявила предупреждение о предстоящих заморозках 21-24 сентября. Температура ночью будет колебаться в пределах от -1 до -3 градусов Цельсия.
Растения, покрытые инеем - Sputnik Молдова, 1920, 17.09.2021
Общество
Гидрометцентр объявил "желтый код" из-за заморозков в Молдове
17 сентября, 15:03
1676

Что означает "желтый код" гидрологической опасности

Гидрологическая засуха определяется объемом стока и расхода воды за определенный период времени.
© Photo : Serviciului Hidrometeorologic de Stat "Желтый код" опасности затоплений в пойме реки Прут
Желтый код опасности затоплений в пойме реки Прут - Sputnik Молдова, 1920, 20.09.2021
"Желтый код" опасности затоплений в пойме реки Прут
© Photo : Serviciului Hidrometeorologic de Stat
В периоды низкого стока, в течение которого объемы стока не превышают 50% от средних многолетних величин в течении 5-7, дней объявляется "жeлтый код" гидрологической засухи.
В случае покрытия гидрологической засухой 80% территории республики объявляется "жeлтый код" по всей территории или по гидрографическим бассейнам.
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