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В Приднестровье ужесточают меры по борьбе с распространением COVID-19
В Приднестровье ужесточают меры по борьбе с распространением COVID-19
Оперштаб Приднестровья сообщил о росте числа заболевших коронавирусом. 20.09.2021, Sputnik Молдова
2021-09-20T16:38+0300
2021-09-20T16:43+0300
приднестровье
коронавирус
вакцинация
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КИШИНЕВ, 20 сен – Sputnik. В Приднестровье будет усилен контроль исполнения карантинных требований в общественном транспорте и учреждениях сферы торговли и общепита. Также будут запрещены массовые собрания в закрытых помещениях, а работодателям рекомендуют вернуться к практике перевода возрастных сотрудников на удаленную работу. Такие меры были озвучены оперативным штабом Приднестровья в качестве реакции на рост случаев заболеваемости COVID-19 в регионе.В Приднестровье фиксируют рост числа заражений коронавирусом. По данным оперштаба региона, на прошлой неделе среднесуточный показатель заболеваемости составлял 127 случаев, неделей ранее в регионе фиксировали в среднем 82 случая инфицирования COVID-19.Пропорционально случаям заболевания решено увеличить и коечный фонд.Что касается COVID-вакцинации: привито больше четверти взрослого населения региона. На днях в Приднестровье поступила партия вакцины (Sinofarm) – 7388 доз. Заразился COVID-19 после прививочного курса 231 житель республики (это 0,5% всех фактов инфицирования приднестровцев). В 95% случаев болезнь протекала в легкой форме либо была средней тяжести. Летальных исходов среди вакцинированных не зарегистрировано.
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Евгений Чебан
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приднестровье, вакцинация

В Приднестровье ужесточают меры по борьбе с распространением COVID-19

16:38 20.09.2021 (обновлено: 16:43 20.09.2021)
115
© Sputnik / Sorokopud JuliaВ Приднестровье стартовала вакцинация препаратом AstraZeneca
В Приднестровье стартовала вакцинация препаратом AstraZeneca - Sputnik Молдова, 1920, 20.09.2021
© Sputnik / Sorokopud Julia
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Оперштаб Приднестровья сообщил о росте числа заболевших коронавирусом.
КИШИНЕВ, 20 сен – Sputnik. В Приднестровье будет усилен контроль исполнения карантинных требований в общественном транспорте и учреждениях сферы торговли и общепита. Также будут запрещены массовые собрания в закрытых помещениях, а работодателям рекомендуют вернуться к практике перевода возрастных сотрудников на удаленную работу. Такие меры были озвучены оперативным штабом Приднестровья в качестве реакции на рост случаев заболеваемости COVID-19 в регионе.
Пограничная полиция - Sputnik Молдова, 1920, 20.09.2021
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В Приднестровье фиксируют рост числа заражений коронавирусом. По данным оперштаба региона, на прошлой неделе среднесуточный показатель заболеваемости составлял 127 случаев, неделей ранее в регионе фиксировали в среднем 82 случая инфицирования COVID-19.
Пропорционально случаям заболевания решено увеличить и коечный фонд.

“Сейчас функционируют госпитали в Тирасполе, Слободзее, Бендерах и Рыбнице. Последний заполнен, поэтому сегодня начнет прием пациентов дубоссарский госпиталь. Он рассчитан на 150 человек. Всего госпитальная сеть Приднестровья в случае необходимости готова охватить стационарным лечением 2935 инфицированных граждан”, - говорится в сообщении оперштаба Приднестровья.

Что касается COVID-вакцинации: привито больше четверти взрослого населения региона. На днях в Приднестровье поступила партия вакцины (Sinofarm) – 7388 доз. Заразился COVID-19 после прививочного курса 231 житель республики (это 0,5% всех фактов инфицирования приднестровцев). В 95% случаев болезнь протекала в легкой форме либо была средней тяжести. Летальных исходов среди вакцинированных не зарегистрировано.
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