https://ru.sputnik.md/20210920/v-pridnestrove-uzhestochayut-mery-po-borbe-s-rasprostraneniem-covid-19-44895753.html

В Приднестровье ужесточают меры по борьбе с распространением COVID-19

В Приднестровье ужесточают меры по борьбе с распространением COVID-19

Оперштаб Приднестровья сообщил о росте числа заболевших коронавирусом. 20.09.2021, Sputnik Молдова

2021-09-20T16:38+0300

2021-09-20T16:38+0300

2021-09-20T16:43+0300

приднестровье

коронавирус

вакцинация

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КИШИНЕВ, 20 сен – Sputnik. В Приднестровье будет усилен контроль исполнения карантинных требований в общественном транспорте и учреждениях сферы торговли и общепита. Также будут запрещены массовые собрания в закрытых помещениях, а работодателям рекомендуют вернуться к практике перевода возрастных сотрудников на удаленную работу. Такие меры были озвучены оперативным штабом Приднестровья в качестве реакции на рост случаев заболеваемости COVID-19 в регионе.В Приднестровье фиксируют рост числа заражений коронавирусом. По данным оперштаба региона, на прошлой неделе среднесуточный показатель заболеваемости составлял 127 случаев, неделей ранее в регионе фиксировали в среднем 82 случая инфицирования COVID-19.Пропорционально случаям заболевания решено увеличить и коечный фонд.Что касается COVID-вакцинации: привито больше четверти взрослого населения региона. На днях в Приднестровье поступила партия вакцины (Sinofarm) – 7388 доз. Заразился COVID-19 после прививочного курса 231 житель республики (это 0,5% всех фактов инфицирования приднестровцев). В 95% случаев болезнь протекала в легкой форме либо была средней тяжести. Летальных исходов среди вакцинированных не зарегистрировано.

https://ru.sputnik.md/20210920/neprivitykh-pogranichnikov-mogut-obyazat-regulyarno-sdavat-testy-na-covid19-44873758.html

приднестровье

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2021

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приднестровье, вакцинация