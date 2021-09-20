https://ru.sputnik.md/20210920/vybory-deputaty-gagauzia-44888239.html

Мандаты сохранили не все: как прошли выборы депутатов в Гагаузии

Мандаты сохранили не все: как прошли выборы депутатов в Гагаузии

Мандаты сохранили не все: как прошли выборы депутатов в Гагаузии

2021-09-20T12:27+0300

2021-09-20T12:27+0300

2021-09-20T12:27+0300

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КОМРАТ, 20 сен - Sputnik, Максим Топал. Кандидатам в депутаты Народного собрания Гагаузии оказалось достаточно сложно вывести людей на выборы, прошедшие накануне. К 18.00 минимальный порог явки для признания выборов действительными так и не был достигнут. Но в последние три часа голосования на избирательные участки вышли более 8% избирателей, благодаря чему итоговая явка составила 40,6%. Проголосовали 47 097 избирателей.Порог явки, однако, был преодолен не во всех округах. На выборы не вышло большинство жителей двух округов Комрата: в округе №2 к урнам для голосования пришли 32,4% граждан с правом голоса, а в округе №3 – только 26,4%.В селе Бешалма проголосовали 29,1% избирателей. В обоих округах села Конгаз, а также округе №10 села Вулканешты порог явки в 33% тоже не был преодолен.По словам председателя ЦИК Гагаузии Яны Коваленко, в целом выборы прошли спокойно. Но был зарегистрирован и ряд нарушений и жалоб – на фотографирование бюллетеней, подвоз избирателей, размещение агитационных материалов в неположенных местах и другие.Официально Центризбирком Гагаузии итоги выборов еще не утвердил. Но предварительные результаты уже есть – после первого тура точно лишаются своих мандатов пятеро действующих депутатов Народного собрания. Это Елена Карамит (с. Авдарма), Руслан Гарбалы (г. Чадыр-Лунга), Наталья Шошева (с. Джолтай), Сергей Чернев (г. Вулканешты) и Екатерина Жекова (с. Чишмикиой).Всего в Гагаузии 35 одномандатных округов, где избирались 35 депутатов. С первого тура определились имена 17 депутатов НСГ седьмого созыва. Сохранили свои портфели Федор Яниогло (с. Чок-Майдан), Николай Рая (с. Дезгинжа), Степан Сариогло (с. Кирсово), Николай Орманжи (с. Котовское), Илья Узун (с. Русская Киселия), Михаил Железогло (с. Кириет-Лунга), Дмитрий Манастырлы (с. Копчак), Сергей Чимпоеш (с. Томай) и Валентин Гайдаржи (с. Карболия).Депутатами седьмого созыва также стали ветеринар Александр Динжос (с. Авдарма), спикер НСГ пятого созыва Дмитрий Константинов (с. Ферапонтьевка), директор лицея Елена Юрченко (г. Чадыр-Лунга), предприниматель Иван Каража (с. Бешгиоз), сотрудник полиции Николай Андрушой (с. Джолтай), инспектор Экологической службы Александр Топораш (г. Вулканешты), директор элеватора Дмитрий Топал (г. Вулканешты) и агролидер Леонид Киося (с. Чишмикиой).Всего в списках избирателей на минувших выборах были 113 849 жителей автономии. Второй тур выборов в НСГ состоится в 18 округах через две недели, в воскресенье, 3 октября. Согласно законодательству автономии в тех округах, где в первом туре не было явки, на повторных выборах порога явки уже не будет.В случае если в результате первого тура на повторных выборах не будет выявлен победитель, второй тур состоится еще через две недели – 17 октября.

https://ru.sputnik.md/20210919/vlakh-golosovanie-vybore-narodnoe-sobranie-gagauzii-44865232.html

https://ru.sputnik.md/20210919/gagauziya-vybory-narodnoe-sobranie-44852173.html

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