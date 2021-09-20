https://ru.sputnik.md/20210920/vybory-gosduma-rf-moldova-44870758.html

Выборы в Госдуму РФ и Молдова

Выборы в Госдуму РФ и Молдова

Выборы в Госдуму РФ и Молдова

2021-09-20T08:30+0300

2021-09-20T08:30+0300

2021-09-20T08:30+0300

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выборы в госдуму

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В России прошли выборы депутатов в Государственную думу. Впервые голосование длилось три дня, причем отдать голос можно было не только очно, на избирательном участке, но и онлайн.Всего для граждан России, находящихся на территории Молдовы, 19 сентября было открыто 30 избирательных участков, в том числе 27 — в Приднестровье. В Кишиневе был организован один избирательный участок, расположенный в здании представительства Россотрудничества.Подробнее о выборах – в беседе с политологом Владимиром Брутером.А также – не ждет ли Молдову авторитаризм – выясним с политологом Игорем Волницким.

кишинев

молдова

тирасполь

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2021

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Сергей Цуркану https://cdn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

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Сергей Цуркану https://cdn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

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