https://ru.sputnik.md/20210920/vybory-gosduma-rf-moldova-44870758.html
Выборы в Госдуму РФ и Молдова
Выборы в Госдуму РФ и Молдова
Выборы в Госдуму РФ и Молдова
2021-09-20T08:30+0300
2021-09-20T08:30+0300
2021-09-20T08:30+0300
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В России прошли выборы депутатов в Государственную думу. Впервые голосование длилось три дня, причем отдать голос можно было не только очно, на избирательном участке, но и онлайн.Всего для граждан России, находящихся на территории Молдовы, 19 сентября было открыто 30 избирательных участков, в том числе 27 — в Приднестровье. В Кишиневе был организован один избирательный участок, расположенный в здании представительства Россотрудничества.Подробнее о выборах – в беседе с политологом Владимиром Брутером.А также – не ждет ли Молдову авторитаризм – выясним с политологом Игорем Волницким.
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Сергей Цуркану
https://cdn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
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кишинев, молдова, госдума россии, выборы, тирасполь, утро на sputnik’e, в молдове, выборы в госдуму, видео
Выборы в Госдуму РФ и Молдова
В новом выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" обсуждаем выборы в Государственную Думу России и политические проблемы власти в Молдове.
В России прошли выборы депутатов в Государственную думу. Впервые голосование длилось три дня, причем отдать голос можно было не только очно, на избирательном участке, но и онлайн.
Всего для граждан России, находящихся на территории Молдовы, 19 сентября было открыто 30 избирательных участков, в том числе 27 — в Приднестровье. В Кишиневе был организован один избирательный участок, расположенный в здании представительства Россотрудничества.
Подробнее о выборах – в беседе с политологом Владимиром Брутером.
А также – не ждет ли Молдову авторитаризм – выясним с политологом Игорем Волницким.