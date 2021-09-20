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Выборы в Госдуму РФ и Молдова
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Выборы в Госдуму РФ и Молдова
Выборы в Госдуму РФ и Молдова
Выборы в Госдуму РФ и Молдова
2021-09-20T08:30+0300
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В России прошли выборы депутатов в Государственную думу. Впервые голосование длилось три дня, причем отдать голос можно было не только очно, на избирательном участке, но и онлайн.Всего для граждан России, находящихся на территории Молдовы, 19 сентября было открыто 30 избирательных участков, в том числе 27 — в Приднестровье. В Кишиневе был организован один избирательный участок, расположенный в здании представительства Россотрудничества.Подробнее о выборах – в беседе с политологом Владимиром Брутером.А также – не ждет ли Молдову авторитаризм – выясним с политологом Игорем Волницким.
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Сергей Цуркану
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кишинев, молдова, госдума россии, выборы, тирасполь, утро на sputnik’e, в молдове, выборы в госдуму, видео

Выборы в Госдуму РФ и Молдова

08:30 20.09.2021
5
Сергей Цуркану - Sputnik Молдова
Сергей Цуркану
Все материалы
В новом выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" обсуждаем выборы в Государственную Думу России и политические проблемы власти в Молдове.
В России прошли выборы депутатов в Государственную думу. Впервые голосование длилось три дня, причем отдать голос можно было не только очно, на избирательном участке, но и онлайн.
Всего для граждан России, находящихся на территории Молдовы, 19 сентября было открыто 30 избирательных участков, в том числе 27 — в Приднестровье. В Кишиневе был организован один избирательный участок, расположенный в здании представительства Россотрудничества.
Подробнее о выборах – в беседе с политологом Владимиром Брутером.
А также – не ждет ли Молдову авторитаризм – выясним с политологом Игорем Волницким.
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