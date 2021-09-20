https://ru.sputnik.md/20210920/vybory-gosduma-serialy-covid-19-44879996.html

Мир за сутки: выборы в Госдуму, лучшие сериалы и ситуация с COVID-19

Мир за сутки: выборы в Госдуму, лучшие сериалы и ситуация с COVID-19

Самая интересная информация от ньюсмейкеров и мировых информагентств – в нашей традиционной утренней подборке. 20.09.2021, Sputnik Молдова

2021-09-20T08:45+0300

2021-09-20T08:45+0300

2021-09-20T09:10+0300

в мире

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КИШИНЕВ, 20 сен – Sputnik. В России продолжается подсчет голосов, отданных избирателями на выборах депутатов в Государственную думу. После обработки 70% протоколов лидирует партия "Единая Россия" с 49,01% голосов по федеральному округу, на втором месте — КПРФ с 20,04%, на третьем — ЛДПР с 7,61%, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ЦИК после.В пятерку лидеров, по предварительным данным, попадает также "Справедливая Россия — За правду" с 7,38%, за ней следуют "Новые люди" с 5,46%.Таким образом, предварительно в Госдуму проходят пять партий, преодолевая электоральный пятипроцентный барьер.Впервые голосование длилось три дня, причем отдать голос можно было не только очно, на избирательном участке, но и онлайн.Всего для граждан России, находящихся на территории Молдовы, 19 сентября было открыто 30 избирательных участков, в том числе 27 — в Приднестровье. В Кишиневе был организован один избирательный участок, расположенный в здании представительства Россотрудничества.В Лос-Анджелесе объявили лауреатов телевизионной премии "Эмми"В воскресенье в Лос-Анджелесе прошла 73-я церемония вручения "Эмми" – ежегодной награды академии телевидения США (Primetime Emmys Award).В категории "лучший мини-сериал" победу одержал "Ход королевы", лучшим драматическим сериалом года стала "Корона", а в жанре комедии победителем оказался "Тед Лассо"."Эмми" за лучшие роли в драматическом сериале получили Оливия Колман и Джош О'Коннор, которые сыграли главные женскую и мужскую роли в драматическом сериале "Корона".Кейт Уинслет завоевала награду академии телевидения США "Эмми" за главную роль в мини-сериале "Мейр из Исттауна", главную мужскую награду в аналогичной номинации получил Юэн Макгрегор за сериал "Холстон".Лучшими актерами в комедийных сериалах признаны Джин Смарт за роль в сериале "Хитрости", в такой же мужской номинации награжден Джейсон Судейкис ("Тед Лассо").Ведущим церемонии в этом году стал комедийный актер Седрик "Развлекатель". Из-за продолжающейся пандемии вместо привычного Microsoft Theater торжество прошло на соседней с ним площадке под огромным тентом, что позволило обеспечить необходимую циркуляцию воздуха​​, количество гостей церемонии было также ограничено до 500 человек.Ситуация с COVID-19 в миреПо данным университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет более 228 миллионов.На утро 20 сентября число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 228 493 023. Из них 4 691 081 человек скончался. На первой строчке по числу инфицированных – США (42 085 963). Следом идут Индия (33 448 163) и Бразилия (21 239 783).В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Франция (7 043 875), Россия (7 170 069), Великобритания (7 464 791), Турция (6 847 229), Аргентина (5 239 232), Колумбия (4 941 064) и Иран (5 424 835).На Украине, согласно данным университета, всего было выявлено 2 453 240 случаев заражения, в Румынии – 1 148 710.В Молдове с начала пандемии количество инфицированных составило 281 700. В воскресенье профильное министерство сообщило о 484 подтвержденных случаях заражения. Число пациентов, погибших от COVID-19 за год пандемии, составляет 6595, выздоровело 267 372 человека.

https://ru.sputnik.md/20210907/vinice-festival-44559535.html

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