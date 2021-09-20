https://ru.sputnik.md/20210920/zakharova-ulichila-evropu-v-dvoynykh-standartakh-iz-za-kritiki-vyborov-v-gosdumu-44905280.html

Захарова уличила Европу в двойных стандартах из-за критики выборов в Госдуму

Захарова уличила Европу в двойных стандартах из-за критики выборов в Госдуму

На выборах в России присутствовали 245 международных наблюдателей. 20.09.2021, Sputnik Молдова

2021-09-20T21:39+0300

2021-09-20T21:39+0300

2021-09-20T21:39+0300

россия

госдума

выборы

мария захарова

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КИШИНЕВ, 20 сен - Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась по поводу критики ЕС относительно якобы "недостаточности" международного наблюдения за думскими выборами в России, передает РИА Новости. Захарова сравнила количество наблюдателей в России на выборах и количество наблюдателей, которые планируется задействовать для оценки парламентских выборов в Германии.В понедельник официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано заявил, что в Европейском союзе считают, что выборы в Госдуму России прошли "в атмосфере запугивания независимых критиков", а также при отсутствии полноценного международного наблюдения."Знаете, сколько международных наблюдателей будет осуществлять мониторинг выборов в Бундестаг 26 сентября текущего года? По данным федерального руководителя избирательным процессом ФРГ, в котором планируют участвовать 47 партий и общественных движений, шесть тысяч кандидатов и 60,4 миллиона избирателей, мониторинг выборов будут осуществлять четыре международных наблюдателя, направленных по линии БДИПЧ ОБСЕ от трех стран-членов", - написала Захарова в своем Telegram.Для сравнения она привела статистику по международным наблюдателям, которые оценивали думские выборы в России - "245 международных наблюдателей из 59 стран мира, 10 международных организаций и 57 дипломатов из аккредитованных в Москве диппредставительств"."И это Евросоюз называет "недостаточным"! А если сравнить с четверкой международных наблюдателей на выборах в ФРГ? Так что там ЕС думает о своих членах? Смогут дать "четкую оценку" выборам в Германии? Или #ЭтоДругое?", - задалась вопросом Захарова.

https://ru.sputnik.md/20210920/tsik-rossia-vybory-gosduma-44893800.html

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госдума, выборы, мария захарова