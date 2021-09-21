https://ru.sputnik.md/20210921/assotsiatsiya-restoratorov-grozit-protestami-v-sluchae-vvedeniya-lokdauna-v-moldove-44919671.html

Ассоциация рестораторов грозит протестами в случае введения локдауна в Молдове

Ассоциация рестораторов грозит протестами в случае введения локдауна в Молдове

Ранее глава Минэкономики заявил о возможном введении жестких карантинных мер в республике. 21.09.2021, Sputnik Молдова

2021-09-21T15:39+0300

2021-09-21T15:39+0300

2021-09-21T15:39+0300

карантин

рестораны

новости кишинева

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0e/35511152_0:112:3245:1937_1920x0_80_0_0_c9d7055cc063967ac235fe0d10bdfbc9.jpg

КИШИНЕВ, 21 сен - Sputnik. В случае полного прекращения деятельности HoReCa Ассоциация рестораторов MĂR оставляет за собой право на протест. Об этом говорится в заявлении организации в социальных сетях."Пока вакцины есть в наличии, важно избегать прекращения экономической деятельности. У заведений должен быть выбор - либо работать в соответствии с принципом COVID free, или применять конкретные эпидемиологические меры", - говорится в заявлении MĂR.Отметим, по словам министра экономики Серджиу Гайбу, введение локдауна в Республике Молдова и особенно в Кишиневе зависит от степени вакцинации граждан, роста заболеваемости вирусом, а также от того, как будут соблюдаться меры против коронавируса. Во избежание такого сценария, по словам министра, в Кишиневе может быть введен зеленый сертификат иммунизации против COVID-19.

https://ru.sputnik.md/20210904/lokdaun-kogda-soberetsya-zasedanie-natskomissiya-zdravookhraneniyu-44481916.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Евгений Чебан https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Евгений Чебан https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

карантин, рестораны