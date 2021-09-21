https://ru.sputnik.md/20210921/assotsiatsiya-restoratorov-grozit-protestami-v-sluchae-vvedeniya-lokdauna-v-moldove-44919671.html
Ассоциация рестораторов грозит протестами в случае введения локдауна в Молдове
Ассоциация рестораторов грозит протестами в случае введения локдауна в Молдове
Ранее глава Минэкономики заявил о возможном введении жестких карантинных мер в республике. 21.09.2021, Sputnik Молдова
2021-09-21T15:39+0300
2021-09-21T15:39+0300
2021-09-21T15:39+0300
карантин
рестораны
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КИШИНЕВ, 21 сен - Sputnik. В случае полного прекращения деятельности HoReCa Ассоциация рестораторов MĂR оставляет за собой право на протест. Об этом говорится в заявлении организации в социальных сетях."Пока вакцины есть в наличии, важно избегать прекращения экономической деятельности. У заведений должен быть выбор - либо работать в соответствии с принципом COVID free, или применять конкретные эпидемиологические меры", - говорится в заявлении MĂR.Отметим, по словам министра экономики Серджиу Гайбу, введение локдауна в Республике Молдова и особенно в Кишиневе зависит от степени вакцинации граждан, роста заболеваемости вирусом, а также от того, как будут соблюдаться меры против коронавируса. Во избежание такого сценария, по словам министра, в Кишиневе может быть введен зеленый сертификат иммунизации против COVID-19.
https://ru.sputnik.md/20210904/lokdaun-kogda-soberetsya-zasedanie-natskomissiya-zdravookhraneniyu-44481916.html
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Евгений Чебан
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карантин, рестораны
Ассоциация рестораторов грозит протестами в случае введения локдауна в Молдове
Ранее глава Минэкономики заявил о возможном введении жестких карантинных мер в республике.
КИШИНЕВ, 21 сен - Sputnik. В случае полного прекращения деятельности HoReCa Ассоциация рестораторов MĂR оставляет за собой право на протест. Об этом говорится в заявлении организации в социальных сетях.
"Пока вакцины есть в наличии, важно избегать прекращения экономической деятельности. У заведений должен быть выбор - либо работать в соответствии с принципом COVID free, или применять конкретные эпидемиологические меры", - говорится в заявлении MĂR.
Отметим, по словам министра экономики Серджиу Гайбу, введение локдауна в Республике Молдова и особенно в Кишиневе зависит от степени вакцинации граждан, роста заболеваемости вирусом, а также от того, как будут соблюдаться меры против коронавируса. Во избежание такого сценария, по словам министра, в Кишиневе может быть введен зеленый сертификат иммунизации против COVID-19.