https://ru.sputnik.md/20210921/bayden-ssha-zavershili-eru-beskonechnykh-voyn-44928807.html

Байден: США "завершили эру бесконечных войн"

Байден: США "завершили эру бесконечных войн"

Байден заявил что США завершили эру бесконечных войн

2021-09-21T22:35+0300

2021-09-21T22:35+0300

2021-09-21T22:35+0300

политика

в мире

сша

джо байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/15/44928981_0:12:2800:1587_1920x0_80_0_0_5acae79426a7c68c52001a1fcd83a5aa.jpg

КИШИНЕВ, 21 сен - Sputnik. Америка, уйдя из Афганистана, завершила эру бесконечных войн, заявил президент США Джо Байден, выступая на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН со своим первым обращением с этой трибуны, передает РИА Новости.По его словам, "использование военной силы должно быть последним, а не первым инструментом, и не должно быть ответом на любую проблему в мире"."Не сомневайтесь, США будут защищать себя и мы готовы применить силу, но каждая миссия должна быть ясна и достижима", - сказал президент США.Он также заявил, что Вашингтон не стремится к новой холодной войне и расколу мира. "Мы не хотим возвращения холодной войны или мира, поделенного на блоки", - сказал Байден, выступая со своим первым на посту президента США обращении с трибуны ООН.Во вторник в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке началась неделя высокого уровня 76-й сессии ГА ООН. Она продлится до 27 сентября.

https://ru.sputnik.md/20210901/lavrov-otsenil-zayavlenie-baydena-o-nevmeshatelstve-v-dela-drugikh-stran-44380129.html

сша

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, сша, джо байден