https://ru.sputnik.md/20210921/bayden-ssha-zavershili-eru-beskonechnykh-voyn-44928807.html
Байден: США "завершили эру бесконечных войн"
Байден: США "завершили эру бесконечных войн"
Байден заявил что США завершили эру бесконечных войн
2021-09-21T22:35+0300
2021-09-21T22:35+0300
2021-09-21T22:35+0300
политика
в мире
сша
джо байден
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КИШИНЕВ, 21 сен - Sputnik. Америка, уйдя из Афганистана, завершила эру бесконечных войн, заявил президент США Джо Байден, выступая на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН со своим первым обращением с этой трибуны, передает РИА Новости.По его словам, "использование военной силы должно быть последним, а не первым инструментом, и не должно быть ответом на любую проблему в мире"."Не сомневайтесь, США будут защищать себя и мы готовы применить силу, но каждая миссия должна быть ясна и достижима", - сказал президент США.Он также заявил, что Вашингтон не стремится к новой холодной войне и расколу мира. "Мы не хотим возвращения холодной войны или мира, поделенного на блоки", - сказал Байден, выступая со своим первым на посту президента США обращении с трибуны ООН.Во вторник в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке началась неделя высокого уровня 76-й сессии ГА ООН. Она продлится до 27 сентября.
https://ru.sputnik.md/20210901/lavrov-otsenil-zayavlenie-baydena-o-nevmeshatelstve-v-dela-drugikh-stran-44380129.html
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в мире, сша, джо байден
Байден: США "завершили эру бесконечных войн"
С таким заявлением президент США выступил на Генассамблее ООН.
КИШИНЕВ, 21 сен - Sputnik.
Америка, уйдя из Афганистана, завершила эру бесконечных войн, заявил президент США Джо Байден, выступая на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН со своим первым обращением с этой трибуны, передает РИА Новости
.
"Мы завершили 20 лет конфликта в Афганистане и мы открываем новую эру неустанной дипломатии", — добавил американский лидер.
По его словам, "использование военной силы должно быть последним, а не первым инструментом, и не должно быть ответом на любую проблему в мире".
"Не сомневайтесь, США будут защищать себя и мы готовы применить силу, но каждая миссия должна быть ясна и достижима", - сказал президент США.
Он также заявил, что Вашингтон не стремится к новой холодной войне и расколу мира. "Мы не хотим возвращения холодной войны или мира, поделенного на блоки", - сказал Байден, выступая со своим первым на посту президента США обращении с трибуны ООН.
Во вторник в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке началась неделя высокого уровня 76-й сессии ГА ООН. Она продлится до 27 сентября.