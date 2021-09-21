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Брутер: должны ли смущать избирательные участки в Приднестровье
Брутер: должны ли смущать избирательные участки в Приднестровье
Политический аналитик напомнил, что процедура разрешает открыть избирательные участки для голосования в Приднестровье, поскольку там проживают граждане России.
2021-09-21T08:00+0300
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Брутер: должны ли смущать Запад избирательные участки в Приднестровье
Брутер: должны ли смущать Запад избирательные участки в Приднестровье
"В Приднестровье проживает много граждан Российской Федерации. В чем тут проблема? А как объяснить то, что в Италии избирательные участки для выборов в Молдове были открыты в каждом маленьком городе, да еще и вне помещений, которые принадлежат Республике Молдова? В Приднестровье официально проживает много граждан РФ, а вот где официально находятся молдавские граждане в Италии – многие не знают", - рассказал в эфире студии Sputnik Молдова политический аналитик, эксперт Института гуманитарно-политических исследований РФ Владимир Брутер.Поэтому, продолжил Брутер, мы опять возвращаемся к процедуре, которая не противоречит закону и разрешает открыть избирательные участки в Приднестровье.По словам эксперта, жители Приднестровья, у большинства из которых есть российские паспорта, получили возможность спокойно проголосовать.Голосование на выборах в Госдуму прошло с 17 по 19 сентября. Основной день – воскресенье. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов – по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.Всего для граждан России, проживающих или временно находящихся на территории Молдовы, было открыто 30 избирательных участков, в том числе 27 – в Приднестровье, четыре из них работали все три дня.
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Валентина Топоривская
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Брутер: должны ли смущать избирательные участки в Приднестровье

08:00 21.09.2021 (обновлено: 08:04 21.09.2021)
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Брутер: должны ли смущать Запад избирательные участки в Приднестровье
Валентина Топоривская - Sputnik Молдова
Валентина Топоривская
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Политический аналитик напомнил, что процедура разрешает открыть избирательные участки для голосования в Приднестровье, поскольку там проживают граждане России.
"В Приднестровье проживает много граждан Российской Федерации. В чем тут проблема? А как объяснить то, что в Италии избирательные участки для выборов в Молдове были открыты в каждом маленьком городе, да еще и вне помещений, которые принадлежат Республике Молдова? В Приднестровье официально проживает много граждан РФ, а вот где официально находятся молдавские граждане в Италии – многие не знают", - рассказал в эфире студии Sputnik Молдова политический аналитик, эксперт Института гуманитарно-политических исследований РФ Владимир Брутер.
Поэтому, продолжил Брутер, мы опять возвращаемся к процедуре, которая не противоречит закону и разрешает открыть избирательные участки в Приднестровье.
По словам эксперта, жители Приднестровья, у большинства из которых есть российские паспорта, получили возможность спокойно проголосовать.
Голосование на выборах в Госдуму прошло с 17 по 19 сентября. Основной день – воскресенье. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов – по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Всего для граждан России, проживающих или временно находящихся на территории Молдовы, было открыто 30 избирательных участков, в том числе 27 – в Приднестровье, четыре из них работали все три дня.
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