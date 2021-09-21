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Брутер: должны ли смущать избирательные участки в Приднестровье

Брутер: должны ли смущать избирательные участки в Приднестровье

Политический аналитик напомнил, что процедура разрешает открыть избирательные участки для голосования в Приднестровье, поскольку там проживают граждане России.

2021-09-21T08:00+0300

2021-09-21T08:00+0300

2021-09-21T08:04+0300

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Брутер: должны ли смущать Запад избирательные участки в Приднестровье Брутер: должны ли смущать Запад избирательные участки в Приднестровье

"В Приднестровье проживает много граждан Российской Федерации. В чем тут проблема? А как объяснить то, что в Италии избирательные участки для выборов в Молдове были открыты в каждом маленьком городе, да еще и вне помещений, которые принадлежат Республике Молдова? В Приднестровье официально проживает много граждан РФ, а вот где официально находятся молдавские граждане в Италии – многие не знают", - рассказал в эфире студии Sputnik Молдова политический аналитик, эксперт Института гуманитарно-политических исследований РФ Владимир Брутер.Поэтому, продолжил Брутер, мы опять возвращаемся к процедуре, которая не противоречит закону и разрешает открыть избирательные участки в Приднестровье.По словам эксперта, жители Приднестровья, у большинства из которых есть российские паспорта, получили возможность спокойно проголосовать.Голосование на выборах в Госдуму прошло с 17 по 19 сентября. Основной день – воскресенье. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов – по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.Всего для граждан России, проживающих или временно находящихся на территории Молдовы, было открыто 30 избирательных участков, в том числе 27 – в Приднестровье, четыре из них работали все три дня.

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2021

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Валентина Топоривская https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

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