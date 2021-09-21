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Деньги Филата пустят на поддержку людей с ограниченными возможностями
Деньги Филата пустят на поддержку людей с ограниченными возможностями
Деньги Луки Филата направят на поддержку инвалидов
2021-09-21T21:00+0300
2021-09-21T21:00+0300
общество
правительство
великобритания
владимир филат
в молдове
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КИШИНЕВ, 21 сен — Sputnik. Министр труда и социальной защиты Молдовы Марчел Спэтарь на встрече с послом Великобритании в Кишиневе Стивеном Фишером подписал межправительственный меморандум о взаимопонимании по возврату денег, конфискованных у сына экс-премьера Молдовы Владимира Филата - Луки Филата.Документ предусматривает возврат конфискованной суммы на общую сумму 458 068 фунтов стерлингов. На эти средства будут наняты более 550 личных помощников для людей с тяжелыми формами инвалидности. Управление проектом будет осуществлять Национальное агентство социальной помощи.Мониторинг управления возвращенными средствами будет осуществлять Keystone Moldova — молдавский филиал международной НПО, которая специализируется на защите прав людей с ограниченными возможностями.
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правительство, великобритания, владимир филат, в молдове

Деньги Филата пустят на поддержку людей с ограниченными возможностями

21:00 21.09.2021
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© Sputnik / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗарубежные дипломаты прибыли в посольство Великобритании в Москве
Зарубежные дипломаты прибыли в посольство Великобритании в Москве - Sputnik Молдова, 1920, 21.09.2021
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Александр Исаев
Все материалы
Продолжается процедура передачи средств, изъятых у сына бывшего премьера, в распоряжение правительства Молдовы.
КИШИНЕВ, 21 сен — Sputnik. Министр труда и социальной защиты Молдовы Марчел Спэтарь на встрече с послом Великобритании в Кишиневе Стивеном Фишером подписал межправительственный меморандум о взаимопонимании по возврату денег, конфискованных у сына экс-премьера Молдовы Владимира Филата - Луки Филата.
Документ предусматривает возврат конфискованной суммы на общую сумму 458 068 фунтов стерлингов. На эти средства будут наняты более 550 личных помощников для людей с тяжелыми формами инвалидности. Управление проектом будет осуществлять Национальное агентство социальной помощи.
Maia Sandu - Sputnik Молдова, 1920, 12.05.2021
Политика
Санду: средства, взысканные с сына Влада Филата, будут переданы Молдове
12 мая, 14:55
621
Мониторинг управления возвращенными средствами будет осуществлять Keystone Moldova — молдавский филиал международной НПО, которая специализируется на защите прав людей с ограниченными возможностями.
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