https://ru.sputnik.md/20210921/dengi-filata-pustyat-na-podderzhku-lyudey-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-44931186.html

Деньги Филата пустят на поддержку людей с ограниченными возможностями

Деньги Филата пустят на поддержку людей с ограниченными возможностями

Деньги Луки Филата направят на поддержку инвалидов

2021-09-21T21:00+0300

2021-09-21T21:00+0300

2021-09-21T21:00+0300

общество

правительство

великобритания

владимир филат

в молдове

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КИШИНЕВ, 21 сен — Sputnik. Министр труда и социальной защиты Молдовы Марчел Спэтарь на встрече с послом Великобритании в Кишиневе Стивеном Фишером подписал межправительственный меморандум о взаимопонимании по возврату денег, конфискованных у сына экс-премьера Молдовы Владимира Филата - Луки Филата.Документ предусматривает возврат конфискованной суммы на общую сумму 458 068 фунтов стерлингов. На эти средства будут наняты более 550 личных помощников для людей с тяжелыми формами инвалидности. Управление проектом будет осуществлять Национальное агентство социальной помощи.Мониторинг управления возвращенными средствами будет осуществлять Keystone Moldova — молдавский филиал международной НПО, которая специализируется на защите прав людей с ограниченными возможностями.

https://ru.sputnik.md/20210512/sandu-posle-vstrechi-s-ministrom-britanskogo-mid-34719004.html

великобритания

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2021

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правительство, великобритания, владимир филат, в молдове