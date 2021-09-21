https://ru.sputnik.md/20210921/dengi-filata-pustyat-na-podderzhku-lyudey-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-44931186.html
Деньги Филата пустят на поддержку людей с ограниченными возможностями
Деньги Филата пустят на поддержку людей с ограниченными возможностями
Деньги Луки Филата направят на поддержку инвалидов
2021-09-21T21:00+0300
2021-09-21T21:00+0300
2021-09-21T21:00+0300
общество
правительство
великобритания
владимир филат
в молдове
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/08/35042924_0:88:3329:1961_1920x0_80_0_0_2a90d12ac4111d668503b00556e5080a.jpg
КИШИНЕВ, 21 сен — Sputnik. Министр труда и социальной защиты Молдовы Марчел Спэтарь на встрече с послом Великобритании в Кишиневе Стивеном Фишером подписал межправительственный меморандум о взаимопонимании по возврату денег, конфискованных у сына экс-премьера Молдовы Владимира Филата - Луки Филата.Документ предусматривает возврат конфискованной суммы на общую сумму 458 068 фунтов стерлингов. На эти средства будут наняты более 550 личных помощников для людей с тяжелыми формами инвалидности. Управление проектом будет осуществлять Национальное агентство социальной помощи.Мониторинг управления возвращенными средствами будет осуществлять Keystone Moldova — молдавский филиал международной НПО, которая специализируется на защите прав людей с ограниченными возможностями.
https://ru.sputnik.md/20210512/sandu-posle-vstrechi-s-ministrom-britanskogo-mid-34719004.html
великобритания
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Александр Исаев
https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Александр Исаев
https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/08/35042924_299:0:3030:2048_1920x0_80_0_0_cb33229f71de37890f23722bcea7fcd8.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Александр Исаев
https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
правительство, великобритания, владимир филат, в молдове
Деньги Филата пустят на поддержку людей с ограниченными возможностями
Продолжается процедура передачи средств, изъятых у сына бывшего премьера, в распоряжение правительства Молдовы.
КИШИНЕВ, 21 сен — Sputnik. Министр труда и социальной защиты Молдовы Марчел Спэтарь на встрече с послом Великобритании в Кишиневе Стивеном Фишером подписал межправительственный меморандум о взаимопонимании по возврату денег, конфискованных у сына экс-премьера Молдовы Владимира Филата - Луки Филата.
Документ предусматривает возврат конфискованной суммы на общую сумму 458 068 фунтов стерлингов. На эти средства будут наняты более 550 личных помощников для людей с тяжелыми формами инвалидности. Управление проектом будет осуществлять Национальное агентство социальной помощи.
Мониторинг управления возвращенными средствами будет осуществлять Keystone Moldova — молдавский филиал международной НПО, которая специализируется на защите прав людей с ограниченными возможностями.