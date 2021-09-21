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https://ru.sputnik.md/20210921/dorin-damir-ostanetsya-pod-arestom---sud-otklonil-trebovaniya-zaschity-44929557.html
Дорин Дамир останется под арестом - суд отклонил требования защиты
Дорин Дамир останется под арестом - суд отклонил требования защиты
Адвокат Дорина Дамира просил суд освободить его клиента, ходатайство было отклонено. 21.09.2021, Sputnik Молдова
2021-09-21T19:02+0300
2021-09-21T19:02+0300
прокуратура
общество
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КИШИНЕВ, 21 сен - Sputnik. Суд столичного сектора Чеканы отклонил ходатайство адвоката Дорина Дамира об освобождении его клиента, сообщили в Прокуратуре по борьбе с организованной преступностью (PCCOCS).Таким образом, Дамир остается под предварительным арестом, мера была применена 7 июля по решению Кишиневского суда сектора Буюканы по делу "Пятого управления" МВД.Расследование продолжается, сообщают в прокуратуре.
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Евгений Чебан
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прокуратура

Дорин Дамир останется под арестом - суд отклонил требования защиты

19:02 21.09.2021
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© Inquam Photos / Octav GaneaМолоток судьи
Молоток судьи - Sputnik Молдова, 1920, 21.09.2021
© Inquam Photos / Octav Ganea
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Адвокат Дорина Дамира просил суд освободить его клиента, ходатайство было отклонено.
КИШИНЕВ, 21 сен - Sputnik. Суд столичного сектора Чеканы отклонил ходатайство адвоката Дорина Дамира об освобождении его клиента, сообщили в Прокуратуре по борьбе с организованной преступностью (PCCOCS).
Таким образом, Дамир остается под предварительным арестом, мера была применена 7 июля по решению Кишиневского суда сектора Буюканы по делу "Пятого управления" МВД.
Расследование продолжается, сообщают в прокуратуре.
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